شروط الزيجة الثانية تولد امتعاضاً لرجال في اقليم كوردستان.. والنساء: أهلا وسهلاً

شفق نيوز/ عقوبات وشروط وضعها تعديل قانون الأحوال الشخصية في إقليم كوردستان على الرجال الذين يرغبون الزواج من زوجة ثانية مع إعطاء الحق للزوجة الأولى طلب التفريق دون منح القاضي حق إيقاف التنفيذ، وفيما تسبب التعديل بـ"امتعاض" رجالي واسع وعدّوا الزواج الثاني فرصة لمنع ظواهر "الخيانة"، أبدت ناشطات نسويات تأييدهن للقانون المعدل.

ماهي الشروط والعقوبات؟

ويقول المستشار القانوني عدنان رحمن لوكالة شفق نيوز إن "المشرّع الكوردستاني قد حدد وعيّن مجموعة من الشروط حتى يعطي للزوج من الزواج بامرأة ثانية ومن تلك الشروط يجب أن يتوافر فيه الشروط الآتية، الشرط الأول موافقة الزوجة الأولى، الشرط الثاني ان تكون الزوجة مصابة بمرض يمنعها القيام بواجباتها كالزوجة العقيمة، والشرط الثالث ان يكون للزوج مقدرة مالية كافية لإعالة الزوجتين، والشرط الرابع تقديم تعهد خطي أمام المحكمة بأنه سيقوم بتحقيق العدل لزوجاته، اذا كان هناك زواج خارج المحكمة فإن ذلك يعتبر جريمة".

وأضاف رحمن أن "المشرّع الكوردستاني وضع عقوبتين والذي ينص بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار".

هل الوضع الراهن مع تعدد الزوجات؟

فيما تجد المحامية هاجر محمد في حديث لوكالة شفق نيوز إن "في بعض الأحيان وجود الزوجة الثانية قد يؤثر بشكل سلبي على تفكيك الأسرة، بحسب نظري، اذا ما غضينا النظر عن الناحية الشرعية الذي ينص على مثنى وثلاث ورباع، بتصوري الشخصي في الوضع الراهن في العراق لا يمكن الاعتماد على هذه الأمور في تعدد الزوجات".

امتعاض لدى الرجال

وسبب القانون "امتعاضاً" بين الرجال في السليمانية، مطالبين بتعديله، و"الذي ينحاز مع المرأة ضد الرجل ويدخل ضمن الحريات الشخصية" بحسب تعبير عباس محي الدين المعلم المتقاعد الذي يقول لوكالة شفق نيوز إن "النساء في كوردستان حصلن على حقوقهن كافة في شتى المجالات وهن متساويات مع الرجال في الكثير من النواحي أما بخصوص فرض الغرامة وعقوبة السجن لمن يتزوج زوجة ثانية فهذا يعد تدخلاً في الحريات الشخصية للرجال وهو منافي للمبادئ العامة لحقوق الإنسان".

من جهته يقول أياد كركوكي إن "الزواج الثاني أفضل من الخيانة الزوجية أو الزنى لهذا كنا نتطلع لدعم المشرع للرجال في الحد من هذه الظواهر من خلال دعم عملية الزواج لا أن يقيدها بشروط تعجيزية".

اما اتحاد رجال كوردستان فقد رفض القانون، مطالبا بتعديله، وفق بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضاف الاتحاد أن "الاتحاد يسجل سنوياً من 35 إلى 50 حالة شكوى من قبل الرجال بسبب هذا القانون الذي يمنع الزوج من الزواج بالثانية إلا بموافقة الأولى"، مطالباً بـ"تعديل القانون، ووجوب أن يكون القانون منصفاً في حقوق الرجل الزوجية"، حسب تعبيرهم.

ترحيب نسوي

في المقابل رحبت ناشطات نسوية في السليمانية بهذا القرار حيث تقول ليلى طه وهي ناشطة نسوية في السليمانية لوكالة شفق نيوز"انا مع القانون الذي أقر في إقليم كوردستان، وهي دلالة على وجود قوانين تحمي المرأة وحقوقها في المجتمع، وأن تكون حرة في قراراتها، أسوة بالرجال وفي قراراتهم، ويجب أن تسأل الزوجة الأولى بالموافقة أو من عدمها".