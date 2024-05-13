شركة كورية جنوبية تلاحق موظفاً سرب معلومات تكنولوجية عن مشروع عراقي

شفق نيوز/ كشفت تقارير كورية، يوم الاثنين، عن توجيه اتهامات لموظف سابق في شركة "إس تي أكس" للخدمات البحرية الكورية الجنوبية، بتسريب تقنيات أساسية ومعلومات حول مشروع لإدارة محطة الطاقة العراقية التابع للشركة، إلى مقاول من الباطن في العراق.

وأستندت صحيفة "كوريا تايمز"، في تقريرها الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، على تصريحات من جانب الشركة المتخصصة بإدارة السفن والملاحة ومن جانب محطة الطاقة.

وبحسب التقرير الكوري، فإن الموظف السابق عمد إلى تسريب معلومات تقنية أساسية حول مشروع إدارة محطة توليد الطاقة التابعة للشركة عامي 2020 و2021، بعد تأسيس شركة بالتواطؤ مع مقاول عراقي من الباطن، عندما كان يعمل لدى الشركة الكورية.

وأشار التقرير، إلى أن "إس تي أكس" حصلت في العام 2021، على العديد من الجوائز لمشروعها المتعلق بمحطة توليد الطاقة بالديزل في العراق، والذي خلق فرص عمل لحوالي 100 كوري و700 عراقي، كما أتاح دخول 80 مليون دولار إلى كوريا الجنوبية سنوياً.

ونقل التقرير، عن مسؤول في "إس تي إكس"، قوله: "من خلال التواطؤ مع المقاول العراقي من الباطن لنيل المشروع الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار من شركتنا، فإن الموظف السابق ألغى عقدنا الخاص مع الحكومة العراقية وشارك هو في مناقصة عامة للمشروع مستخدماً الأسرار التجارية التي سرقها منّا".

وخلص التقرير الكوري، إلى أن "الشركة (إي تي أكس) دعت الرأي العام إلى التركيز على هذا الأمر"، معتبرة أن الأسرار المسروقة مرتبطة بالأمن القومي".

وختم التقرير، بالإشار إلى أن "الشركة تقوم بتحقيق منفصل يتعلق بقيام الموظف السابق بتأمين أرباح غير عادلة للمقاول العراقي من الباطن، وتزويده بمواد تشحيم ذات جودة منخفضة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمحركات محطة توليد كهرباء عراقية".