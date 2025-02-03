شباب العراق يمارسون "سكيت بورد" في قلب بغداد

شفق نيوز/ سلط تقرير أمريكي، الضوء على المساحة التي أصبحت متاحة في بغداد لمحبي رياضة التزلج (سكيت بورد) والتي تشير الى ان التخطيط الحضري الذي يهمل عادة المشاريع المخصصة للشباب، بدأ يشهد تغييراً في العراق.

وأشار تقرير لوكالة "اسوشييتبدرس" الأمريكية، ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن السيارات المفخخة والهجمات المسلحة لم تعد تمثل مصدر القلق اليومي في شوارع بغداد على غرار ما كان عليه الوضع في السنوات الفوضوية التي تلت سقوط صدام حسين، او خلال المعارك لهزيمة تنظيم دعش.

وبرغم انخفاض مستوى العنف، إلا أن العديد من الشباب العراقيين، يقولون إن فرصهم لا تزال محدودة في بغداد التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة، وهي تشهد بعض الجهود التي تستهدف اعادة تأهيل الحدائق العامة والمساحات الثقافية، لكن التخطيط الحضري للمدينة غالبا ما يهمل المشاريع المخصصة للشباب، وهو ما بدأ يتغير الآن مع افتتاح حديقة التزلج، وفقاً لأسوشيتد برس.

وفي هذا الاطار، تناول التقرير الافتتاح الذي جرى قبل ايام لأول حديقة تزلج في بغداد، والذي حضره دبلوماسيون أجانب ومسؤولون رياضيون ورياضيون شباب، وذلك وسط الامل بان تكون الخطوة بداية لانشاء المزيد من المساحات الترفيهية.

لأول مرة

ونقل التقرير عن الشاب العراقي محمد القاضي (19 سنة)، وهو احد أوائل زوار الحديقة، قوله انه "كان ينتظر هذه اللحظة منذ 5 سنوات".

ورأى التقرير ان القاضي مثله مثل العديد من المتزلجين في بغداد، حيث تعودوا على ممارسة رياضة التزلج بالالواح في الاماكن العامة مثل حديقة الزوراء وشارع ابو نواس، لكنهم كانوا يتعرضون للطرد من قبل السلطات في كثير من الاحيان، او يكونون معرضين لخطر الاصطدام بالسيارات، او الإصابة بسبب التضاريس غير الملائمة وعدم وجود مناطق مخصصة للممارسة هذا النشاط.

وذكر القاضي: "كنا نجبر على ان نغادر او نتعرض للاصابات بسبب عدم توفر اماكن مناسبة، اما الان فاصبح لدينا مساحة امنة، وامل ان تكون هذه مجرد البداية".

ولفت التقرير، إلى أن "حديقة التزلج بالألواح أقيمت داخل مجمع وزارة الشباب والرياضة بالقرب من ملعب الشعب الدولي، واكتمل المشروع في غضون 3 أسابيع بدعم من السفارتين الألمانية والفرنسية".

ونبه الى ان هذا المشروع يسلط الضوء على الاهتمام الدولي المتزايد بتطوير البنية التحتية الرياضية في العراق، وخصوصا فيما يتعلق بالنشاطاتالتي تتجاوز الاهتمام التقليدي بكرة القدم.

اتحاد للتزلج

ووفق التقرير، فإن القاضي وغيره من محبي رياضة التزلج بالألواح، يحاولون الآن انشاء اتحاد وطني للتزلج، مما قد يمهد الطريق للمشاركة في مسابقات دولية، بما في ذلك الالعاب الاولمبية. ونقل التقرير عن القاضي قوله انه "يوجد لدينا حاليا 25 متزلجا ومتزلجة، ومع وجود هذه الحديقة، سيتزايد هذا العدد بالتأكيد".

ورأى التقرير الأمريكي، أن "هذا المشروع أثار حماس الفتيات المتزلجات برغم وجود رفض مجتمعي لفكرة مشاركة الفتيات برياضة كهذه تعتبر قاسية واحيانا خطيرة.

ونقل تقرير أسوشييتد برس، عن الشابة رسل عظيم (23 سنة) قولها إنها تأمل أن تتمكن من المنافسة دوليا الان بعد ان اصبح هناك مكاناً للتدريب".

خطوة تشجيعية

وما يزال التزلج بالألواح، أقل شعبية بكثير في العراق مقارنة بكرة القدم والرياضات الأخرى، إلا أن رسل عظيم قالت انها تؤمن بأن الحديقة الجديدة ستشجع المزيد من الشباب، وخصوصا الفتيات، على ممارسة هذه الرياضة.

وتناول التقرير الأمريكي، تجربة الشابة زينب نبيل (27 سنة) والتي حضرت مراسم افتتاح الحديقة بالرغم من أن عائلتها ترفض ممارستها لهذه الرياضة.

ونقل التقرير عن زينب قولها: "إنني هنا لأبرهن أن النساء لهن مكان في هذه الرياضة أيضا.. وأتمنى ان تكون هناك أياماً مخصصة للنساء وأخرى للرجال، حتى تشعر المزيد من الفتيات بالراحة للانضمام".

وتشكل حديقة التزلج بالالواح خطوة صغيرة، إلا انها مهمة نحو تأمين مساحة خاصة بالشباب العراقي، حيث يأمل كثيرون ان تكون خطوة أولى من بين العديد من المشاريع المماثلة.

وختم التقرير، بحديث محمد القاضي، الذي قال "إننا بحاجة إلى المزيد من هذه الأماكن، مساحات آمنة حيث بمقدور الشباب ان يكونوا نشطين، ويعبروا عن أنفسهم، وأن يحلموا بشيء أكبر".