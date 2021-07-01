سياسة "تكميم الأفواه" تسبب عزوفا عن "مهنة المتاعب" في الأنبار

شفق نيوز / يعاني صحفيون في محافظة الأنبار غربي العراق، من صعوبة الحصول على المعلومات التي يتم على ضوئها إعداد التقارير والأخبار الصحفية، فضلا عن "تهرب" غالبية المسؤولين والسياسيين ومدراء الدوائر في المحافظة عن الإدلاء بمعلومات للصحفيين، مما تسبب بإعاقة العمل الصحفي الذي دفع بالعديد منهم إلى ترك المهنة، وفق صحفيين محليين.

وذكر صحفيون وإعلاميون خلال حديثهم لوكالة شفق نيوز، أنه "بات من الصعب العمل في الأنبار، كون عدم تعاون السلطات المتنفذة يدفعنا بالتواصل مع أحزاب وشخصيات سياسية منافسة للمتنفذين، بهدف الحصول على المعلومة او التصريحات، وبهذا تتخذ بعض الشخصيات السياسية إجراءات تهدف إلى تكميم الأفواه كالاعتقال، وإذا كان الصحفي موظفاً لدى الدولة، فيتم قطع راتبه ونقله من مكان إلى آخر".

وفي هذا السياق، يقول الصحفي سلام خالد، إن "العمل الإعلامي في الأنبار يواجه تحديات كبيرة، أبرزها هو عدم فهم المسؤولين في المحافظة لدور الإعلام والصحافة ومكانتهما وتأثيرهما، رغم أن الكثير من المسؤولين يهرولون نحو الصحفيين والإعلاميين عندما تكون لديهم حاجة عندهم، لكن عندما يبحث الصحفي عن تصريح او معلومة أو رأي منهم، نرى المسؤولين يتجاهلون الصحفيين ولا يتعاونون معهم، فضلا عن استخدام بعض المسؤولين المحليين لصلاحياتهم ونفوذهم في الإيقاع بالصحفي او إلحاق الأذى بهم، وذلك من أجل فرض وجودهم او أنهم غير راضين عن بعض ما ينشره الصحفي".

وأضاف خالد، "أنا شخصيا حدثت معي مشكلة خلال العام الماضي، وذلك بسبب تقرير خدمي عملت على إعداده في الأنبار، ولم يرق لأحد المسؤولين، مما دفعه لاستخدام صلاحياته ووجه بنقلي من إحدى الدوائر في مدينة الفلوجة شرق الأنبار، إلى قضاء عنه غربي المحافظة، وهدف ذلك هو إيصال رسالة بأن عملي الصحفي لا يرقى إلى مستوى طموح الإدارة المحلية".

وأشار إلى أن "الإعلامي في الانبار ليس لديه خيار إما أن يكون معارضا للحكومة المحلية أو مؤيداً لها، وإذا كان يريد العمل بمهنية مطلقة فسيواجه الكثير من المشاكل، بسبب ان الكثير من المسؤولين لا يفهمون معنى الحقيقة الصحفية، كونهم يعتقدوا بأن كل إعلامي او صحفي هو تابع لجهة معينة".

ويختتم، قائلاً "سياسة تكميم الأفواه مستمرة على قدم وساق، واعتقد بأن المرحلة المقبلة وهي مرحلة الانتخابات، ستكون سياسة تكميم الأفواه أوسع من ما هي عليها الآن، وعلى الصحفيين ان يكونوا حريصين جداً، كون الأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجئات".

وأما الصحفي عدنان احمد، فيقول "حفاظاً على سلامتي وسلامة عائلتي تركت العمل في مهنة الصحافة قبل خمسة أشهر تقريباً، والسبب هو أنني كنت اعمل لدى إحدى الوكالات الإخبارية، ومطالب بعمل تقارير وأخبار بشكل يومي، وأعتقد أن هذا الأمر محال في الانبار، كون السلطات المنفذة في المحافظة ليست متعاونة وتتهرب من التصريح أو إعطاء المعلومة الحقيقية، وإذا لم يكتمل الخبر او التقرير الذي تعمل على إعداده، بتصريح المسؤول او مدير الدائرة، فلا ينجز العمل".

واضاف أحمد، في حديثه لوكالة شفق نيوز"، أن "المسؤولين والسياسيين ومدراء الدوائر التابعين للسلطات المتنفذة في الأنبار لا يتعاونوا مع الصحفي، وإذا تمكنت من الحصول على تصريح من قبل أحد أعضاء الأحزاب المنافسة لتلك المتنفذة فتعد صحفي مأجور، وتتم محاربتك ومقاطعتك وربما اعتقالك، وإذا لم تتمكن من إعداد إنجاز العمل فستم اقصائك من المؤسسة التي تعمل لها".

من جهته قال نقيب الصحفيين في محافظة الأنبار، احمد الراشد، إن "صحفيين الانبار مهنيين ويوصلون الخبر بصورة مهنية، وتحمل الرأي والرأي الآخر، وما يواجهونه من عدم تعاون غالبية المسؤولين ومدراء الدوائر يجعل في عملهم نقص، وإذا لم يحتوي التقرير أو الخبر على رأي المسؤول فسيتم اتهامه بعدم المهنية، مع أن التقصير جاء من المسؤول او مدير الدائرة".

وفيما يخص اقصاء الصحفيين من وظائفهم الحكومية او نقلهم بسبب إعدادهم لتقارير او اخبار لا تروق للمسؤولين، ودور النقابة في مثل هذه الحالات، أوضح الراشد لوكالة شفق نيوز، أن "نقابة الصحفيين دائما ما تتدخل لحل مثل هذه الأمور وما شابه، لكن نتمنى أن لا تكون هناك عقوبات للصحفيين، ولا أعتقد أن هناك صحفيا يعمل على إعداد خبر مخالف للمهنية او يكون ضد محافظته، لكن إن فهم المسؤولين للدور الحقيقي للصحافة فلن تحدث مثل هذه الحالات مرة أخرى".

وأضاف الراشد، قائلاً "اتمنى من جميع المسؤولين في الأنبار، أن يعو دور الصحافية والإعلام، فهو دور تقويمي يحمل رسالة المواطن، ويوضح الصورة لهم، ونرجوا من المسؤولين التعاون مع الصحفي حينما يطرق بابه ومستقبله بصدر رحب ويقدم ما يحتاجه الصحفي من توضيح او تصريح وغيرها، وان نرفع هذه المعاناة عن كاهل الصحفيين".