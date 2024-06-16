سياحة العيد في العراق.. احذروا الوقوع في فخ "العروض المغرية" للشركات الوهمية

شفق نيوز/ مع حلول عطلة عيد الأضحى وارتفاع درجات الحرارة، التي تزامنت مع العطلة الصيفية لطلبة الجامعات والمدارس في عموم المحافظات العراقية، تتجه أنظار الكثير من العراقيين باتجاه وجهات داخل وخارج البلاد بحثاً عن الراحة والاستجمام.

وبدأت تحضيرات الشركات السياحية مع بدء العطلة الرسمية التي أقرتها الحكومة العراقية بدءاً من اليوم الأحد ولغاية الخميس المقبل، وتستغل الشركات السياحية هذا الموسم بتكثيف جهودها في التسويق لعروضها السياحية، مقدمة برامج بأسعار تنافسية ومشجعة للمواطنين وعائلاتهم.

لكن يقع العديد من المواطنين ضحايا عمليات نصب واحتيال لبعض الشركات السياحية، إذ تشكل هذه الظاهرة تحدياً مستمراً للمسافرين، وتتطلب الحذر واليقظة عند القيام بعمليات الحجز.

ويلجأ العديد من المواطنين أحياناً لشركات سياحة تغري المسافرين بأسعار رخيصة ولاحقاً يكتشفون أنهم وقعوا ضحية مكاتب وهمية أو غير مرخصة، ما يستوجب الحذر منها والتأكد من موثوقيتها قبل التعامل معها؛ تلافياً لحدوث مشاكل في السفر.

لا تطبيق للبرامج السياحية

وفي هذا السياق، يقول مواطن من محافظة بابل غادر مع شركة سياحية لقضاء عطلة عيد الأضحى في إيران، إن "البرنامج هو لثمانية أيام، لكن انقضى يومان في الطريق بحجج باطلة، حيث هناك تعمد في التأخير، منها التوقف المستمر ونقلنا إلى سيارات أخرى وغير ذلك".

واعتبر محمد خلال حديثه لوكالة شفق نيوز أن "كل هذه هي اتفاقيات في سبيل الوصول إلى الفندق بعد الساعة 12 ليتم احتساب يوم جديد، رغم أن كل ذلك محسوب علينا ودفعنا أجوره مقدماً".

فيما تقول مواطنة من محافظة كربلاء، تدعى أم محمد، وكان لها تجربة سابقة مع شركة سياحية، إن "بعض الشركات تضع جدولاً للسياحة مختلف عن الجدول في الواقع لجذب الزبائن فقط".

وترى أم محمد في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "من الأفضل السفر بلا مرافقة شركة سياحية، ليطلع الشخص على الأسعار بنفسه ويختار ما يناسبه من فندق ومطعم ومكان سياحي وزيارتها بالأوقات التي تلائمه، لا التقيد مع الشركة السياحية والالتزام بما تفرضه عليه".

80 بالمائة من الشركات وهمية

ويؤكد مدير إحدى شركات السياحة والسفر، ويدعى مروان الخيكاني، لوكالة شفق نيوز، أن "أغلب شركات السياحة والسفر في العراق وهمية، أما المجازة فهي لا تتعدى ما نسبته 20 بالمائة، لذلك يجب على السياح عند الحجز اختيار الشركات التي لها سمعة جيدة ومصداقية والتي تلتزم بما تقوله".

من جهته، يقول صاحب شركة أخرى للسياحة والسفر رفض الكشف عن هويته لوكالة شفق نيوز، إن "في بعض الأحيان تحدث أمور خارج السيطرة، منها أن بعض أصحاب الفنادق يرفعون الأسعار إلى مبالغ خارج المتفق عليها مستغلين سياحة العيد، لذلك نضطر اللجوء إلى فنادق أخرى ما يثير انزعاج المسافرين، وأحياناً يحصل اكتظاظ عند التأشيرة أو الإقامة وهذه لا علاقة لشركات السياحة به".

وكانت مديرية السياحة في السليمانية، كشفت أمس السبت، دخول أكثر من 50 ألف سائح إلى المحافظة خلال الأيام الثلاثة الماضية، متوقعة أن يزداد العدد خلال الأيام الخمسة المقبلة.

ويلجأ الكثير من العراقيين في محافظات وسط وجنوب العراق إلى زيارة المنتجعات والمصايف في إقليم كوردستان (أربيل، السليمانية، دهوك)، هرباً من حرارة الصيف اللاهب ورغبة الاستمتاع بالمناظر التي تتميز بها هذه المحافظات، ما يزيد من الفرص الاقتصادية وإنعاش حركة السوق في الإقليم.

وحددت الحكومة العراقية أيام عطلة عيد الاضحى من اليوم الأحد 16 حزيران الجاري، ولغاية الخميس 20 حزيران، على أن يُستأنف الدوام الرسمي، يوم الأحد 23 حزيران.

فيما أعلنت حكومة إقليم كوردستان تعطيل الدوام الرسمي اعتباراً من اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى، ولغاية يوم الأحد من الأسبوع المقبل.