"سنابل الذهب" تلمع في ديالى والفلاحون يسابقون "مفاجآت أيار" بحصادها (صور)

شفق نيوز/ بعد عام من الانتظار، يعيش الفلاحون في محافظة ديالى لحظات سارة مع بدء موسم حصاد القمح لأكثر من نصف مليون دونم، فعلى الرغم من الغبار وارتفاع درجات الحرارة، إلا أن المئات منهم انطلقوا بأعمال الحصاد في الحقول لتسويق المحصول خوفاً من البَرَد "الحالوب".

سباق مع مفاجآت أيار/ مايو

في قضاء بلدروز أقصى شرقي ديالى، قال المزارع أبو محمد التميمي وهو ينظر إلى ما تُعرف بـ"الدرّاسة" -آلة حصاد القمح- وهي تجني سنابل طال انتظارها، إن "هذا الموسم جيد وسعداء بالحصاد بعد تعب دام أشهر".

وأضاف التميمي لوكالة شفق نيوز، أن "معظم المزارعين يفضلون الحصاد بسرعة لأن شهر أيار/ مايو مليء بالمفاجآت لاسيما فيما يتعلق باحتمالية سقوط حالوب أو أمطار قد تؤذي المحصول وتدمر السنابل"، داعياً الجهات الحكومية إلى ضرورة تسهيل عملية التسويق".

وفي السياق، أكد المتحدث باسم مديرية زراعة ديالى، محمد المندلاوي، أن "موسم حصاد القمح انطلق بأكثر من 500 ألف دونم داخل وخارج الخطة الزراعية وفي مختلف المناطق، أبرزها العظيم وبلدروز ومندلي وقزانية وخان بني سعد ومحمد السكران".

وبين المندلاوي لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية زراعة ديالى والجهات الحكومية تواصل تقديم الدعم الفني بأشكاله كافة للمزارعين من أجل تسهيل عمليات الحصاد وصولاً إلى التسويق، وسط أجواء من الفرح والتفاؤل بين الفلاحين".

"سنابل الصبر"

من جانبه، أشار علي العبيدي، وهو فلاح من ناحية العظيم، إلى أن "القمح ليس مجرد محصول بل هو حياة، وكل سنبلة لها قصة من التعب والصبر والمعاناة والعناية، والحقول والأراضي تعرف أقدامنا ووجوهنا نتيجة قضاءنا الليل والنهار معها طيلة الأشهر الماضية".

وأوضح العبيدي، لوكالة شفق نيوز، أن "السنوات الماضية كانت قاسية علينا بفعل الجفاف لكن هذا الموسم السماء أعطت أمطاراً وفيرة والأرض استجابت وردت جميل عطايا السماء من المياه والفلاحين من العناية والدعاء، خاصة وأن مناطق العظيم وبلدروز وقره تبة وغيرها تعتبر سلة ديالى الذهبية".

بدوره توقع محافظ ديالى، عدنان الشمري، تسويق أكثر من 500 ألف طن من القمح هذا الموسم حال إنتاج الدونم طناً على الأقل.

وأوضح الشمري لوكالة شفق نيوز، أن "ديالى من أبرز المحافظات المنتجة للقمح لاسيما أن أكثر من 75% من مساحتها الكلية زراعية"، لافتاً إلى أن "الحكومة المحلية تقدم كل الدعم للمزارعين من أجل نجاح موسم تسويق هذا العام".