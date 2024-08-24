"سلة عنب العراق".. دهوك تبدأ موسم صنع الزبيب (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظة دهوك بداية الموسم الزراعي لصناعة الزبيب من العنب حيث يتوقع هذا العام ان يشهد ارتفاعا ملحوظا في كمية إنتاج العنب.

وقال الخبير الزراعي امين ئاميدي في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "التقديرات تشير الى أن كمية إنتاج العنب لهذا الموسم قد تصل الى 60 الف طن مما يعد كمية جيدة جدا تعكس تحسن الظروف الزراعية في المنطقة".

وأوضح ئاميدي الذي يشغل منصب مستشار في دائرة زراعة دهوك؛ ان "العديد من فلاحي المنطقة يلجأون إلى تحويل محصول العنب إلى زبيب وذلك بسبب انخفاض أسعار العنب في الأسواق مقارنة بأسعار الزبيب مما يجعل هذا التحويل أكثر ربحية لهم وايضا عدم وجود مصانع لانتاج العصائر من العنب".

واشار ئاميدي الى وجود طريقتين رئيسيتين لصناعة الزبيب: الاولى تقليدية تعرف بالطريقة "الشمسية" وهي الأكثر شيوعا بين الفلاحين. وتتضمن هذه الطريقة غلي الماء مع الرماد وزيت خاص ثم غمر عناقيد العنب في هذا المحلول لمدة نصف دقيقة تقريبا بعد ذلك تفرش العناقيد على الأرض تحت اشعة الشمس لمدة تتراوح بين 3 الى 5 ايام حسب قوة سطوع الشمس بعد انتهاء هذه العملية يجمع الزبيب وينظف ثم يعبأ في أكياس خاصة ليتم بيعه في الأسواق.

أما الطريقة الثانية؛ فهي حديثة وتتضمن استخدام بعض المواد الزراعية الحديثة في عملية التحويل ومع ذلك أشار ئاميدي الى ان هذه الطريقة ليست شائعة بعد بين فلاحي المنطقة.

من جانبه؛ اوضح حميد مجيد، وهو فلاح من منطقة دوسكي شمال دهوك ان موسم صناعة الزبيب يبدأ في العشرين من شهر آب ويستمر حتى نهايته.

واضاف مجيد في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ انه وعائلته يعملون منذ الصباح الباكر على قطف عناقيد العنب وغمرها في المادة التي أعدها مسبقا ثم يجمعونها بعد أن تجف.

وأشار مجيد إلى ان هذه العملية تعد مجهدة لكنها مفيدة نظرا لانخفاض أسعار العنب في الأسواق في هذا الوقت، مما يدفعهم الى تحويله الى زبيب وبيعه في أسواق دهوك والمحافظات العراقية الاخرى بأسعار جيدة.

يجدر بالذكر ان محافظة دهوك تعد من أهم مناطق زراعة العنب في العراق حيث تضم أكثر من 80 صنفا من أنواع العنب المختلفة مما يجعلها سلة العنب في البلاد.