سقوط وانحراف ومصرع المئات.. أسبوع "كارثي" بقطاع الطيران

شفق نيوز/ مر الأسبوع الأخير من هذا العام، صعبا وكارثيا بقطاع الطيران، إذ شهد العديد من الحوادث، بين سقوط طائرات وانحراف أخرى عن مسارها، لتؤدي هذه المشاكل بالمجمل إلى مصرع مئات الركاب وإصابة العشرات.

والبداية كانت من يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، حيث تحطمت طائرة صغيرة في بلدة سياحية برازيلية، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 10 أشخاص، بحسب مسؤولين.

ووفقا لوكالة الدفاع المدني البرازيلية، فإن أكثر من 17 شخصاً على الأرض أصيبوا أيضاً عندما سقطت الطائرة في وسط مدينة جرامادو السياحية في جنوب البلاد.

وهذه الطائرة ذات المحركين من طراز بايبر بي إيه-42-1000، ومصنعة في عام 1990، وفقا لحاكم المدينة، الذي أكد أن سبب الحادث قيد التحقيق من قبل مركز التحقيق في الحوادث الجوية والوقاية منها.

ومع بداية أعياد الميلاد، وفي يوم ‏25 كانون الأول/ ديسمبر، تحطمت طائرة ركاب أذربيجانية في المجال الجوي الروسي، مما أسفر عن مقتل 38 شخصاً.

ووقع الحادث بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان بعد أن انحرفت عن مسارها في منطقة بجنوب روسيا، حيث كانت الطائرة في طريقها من باكو إلى العاصمة الشيشانية جروزني.

واليوم الأحد، 29 من كانون الأول/ ديسمبر، ‏تحطمت طائرة كورية جنوبية، كان على متنها 181 شخصاً لقوا حتفهم، عندما هبطت دون عجلات وانزلقت على المدرج وانفجرت وسط كرة من اللهب بعد اصطدامها بجدار في مطار موان الدولي.

وقالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إن الحادث وقع لدى وصول الطائرة التابعة لشركة جيجو إير، القادمة من بانكوك عاصمة تايلاند وعلى متنها 181 شخصاً ومحاولتها الهبوط بالمطار في جنوب البلاد بعد التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي بقليل.

واليوم الأحد أيضا، تحطمت طائرة خفيفة تابعة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية، في مياه البحر قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة، في حادث أسفر عن وفاة قائدها ومرافقه.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة تلقى بلاغا بشأن الحادث، مشيرا إلى أن فرق العمل والجهات المختصة تواصل التحقيق لتحديد أسباب وقوعه.

وفي ذات اليوم، حسب توقيت الشرق الأوسط، شهد مطار "هاليفاكس الدولي" في مقاطعة نوفا سكوتيا الكندية، حادثة هبوط اضطراري مرعبة لطائرة تابعة لشركة "طيران كندا"، وذلك بعد تعرضها لعطل أثناء الهبوط، ولم يسفر الحادث عن وفيات، بل نجا جميع الركاب، رغم اشتعال النيران في الطائرة.

كما شهد مطار أوسلو في النرويج، يوم الأحد، انحراف طائرة هولندية عن مدرج الهبوط الخاص بها، بعد وقت قصير من إقلاعها، وهي من نوع بوينغ 737-800 التابعة للخطوط الملكية الهولندية.

وكانت الرحلة متجهة إلى العاصمة الهولندية أمستردام، لكنها عادت إلى المطار بسبب ما وصف بأنه مشكلة هيدروليكية وذلك دون وقوع إصابات في الركاب البالغ عددهم 182 شخصا.