أسعار الأضاحي في العراق تلامس 5 ملايين دينار رغم مخاوف الحمى النزفية

شفق نيوز/ مع اقتراب عيد الأضحى، يشهد سوق الأضاحي في العراق ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، رغم التحذيرات الصحية من تفشي الحمى النزفية، والإجراءات المشددة التي أعلنتها وزارة الزراعة والجهات البيطرية لمنع الذبح العشوائي.

وقال تاجر الأضاحي علي محمد، البالغ من العمر 40 عاماً، لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار الأضاحي هذا العام تبدأ من مليون و700 ألف دينار، وتصل في بعض الحالات إلى أكثر من خمسة ملايين دينار، وذلك بحسب نوع الأضحية وحجمها وسلالتها، رغم القلق السائد من مرض الحمى النزفية".

وأوضح أن أسعار الأغنام هي الأخرى شهدت ارتفاعاً واضحاً، إذ تبدأ من 350 ألف دينار، وتصل إلى 750 ألف دينار في بعض المناطق، مشيراً إلى أن الإقبال ما يزال متوسطاً، لكن الطلب يزداد تدريجياً مع قرب حلول العيد.

من جانبه، قال بائع الأضاحي ناصر خلف، الذي يعمل في سوق كركوك، إن "انتشار الحديث عن الحمى النزفية أثّر سلباً على حركة البيع والشراء هذا العام، إذ تراجع الإقبال مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة من قبل العائلات التي باتت تتخوف من التعامل مع الذبح خارج المجازر الرسمية".

وأضاف خلف، أن "بعض المشترين أصبحوا يسألون بشكل مباشر عن الفحوصات البيطرية قبل شراء الأضحية، وهناك تفضيل متزايد لشراء الذبائح الجاهزة من المجازر الحديثة"، لافتاً إلى أن "الوضع مماثل في المحافظات المجاورة مثل ديالى وصلاح الدين، حيث تؤثر التحذيرات الصحية على قرارات المواطنين الشرائية".

وفيما يخص سوق اللحوم، قال القصاب وبائع اللحوم سامي شهاب في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار اللحوم الحمراء في كركوك وصلت إلى 23 ألف دينار للكيلوغرام الواحد من لحوم الأغنام والأبقار، وهو سعر مرتفع مقارنة بالعام الماضي"، مشيراً إلى أن "الطلب ما زال موجوداً رغم التحذيرات، إلا أن بعض المواطنين باتوا يفضلون شراء اللحوم المذبوحة داخل المجازر الحديثة والمراقبة صحياً".

من جانبه، قال المواطن عامر سمير، وهو موظف حكومي وأب لخمسة أطفال، إن "الأسعار أصبحت لا تطاق، فنحن نتحدث عن أسعار لحوم تتجاوز 20 ألف دينار للكيلوغرام الواحد، وأضاحي تصل إلى خمسة ملايين دينار، وهذا غير معقول"، مضيفاً أن "المرض يخيف الناس، نعم، لكن ما يمنعنا أكثر هو الغلاء، لم نعد قادرين على شراء اللحم كما في السابق، حتى في المناسبات".

وأشار سمير إلى أن "عيد الأضحى يفترض أن يكون مناسبة للفرح والتكافل، لكن مع هذا الارتفاع في الأسعار، صار الكثير من الناس يعتذرون عن شراء الأضاحي أو حتى كيلوغرام من اللحم"، داعياً الجهات المتخصصة إلى مراقبة الأسعار ومساعدة المواطنين محدودي الدخل.

أما من الجانب الديني، فيؤكد مدير الوقف السني في كركوك الشيخ سالم زنكنة في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "الأضاحي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وتعد سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم"، موضحاً أن "من شروط الأضحية أن تكون من الأنعام (الإبل أو البقر أو الغنم)، وأن تبلغ السن الشرعي المعتبر، وأن تكون خالية من العيوب مثل العرج أو العمى أو الهزال الشديد".

وأضاف أن، "ذبح الأضحية يجب أن يتم في الوقت المحدد شرعاً، أي بعد صلاة العيد وحتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، ويستحب أن يذبحها المسلم بنفسه إن استطاع، وأن يسمي الله عند الذبح"، مشدداً على "أهمية الذبح في أماكن مخصصة وتحت إشراف صحي وبيطري للحفاظ على الصحة العامة".

وتبذل الجهات البيطرية والصحية جهوداً مكثفة لتوعية المواطنين بمخاطر الذبح العشوائي، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان سلامة المواطنين وصحة المجتمع خلال موسم العيد.

وأكدت السلطات الصحية والإدارية في محافظة كركوك، خلو المدينة من أي إصابات مسجلة بمرض الحمى النزفية، مع استمرار الإجراءات الوقائية المشددة، إلى جانب إصدار توجيهات رسمية تقضي بمنع الذبح العشوائي في الشوارع والساحات العامة خلال أيام عيد الأضحى.

وقال مسؤول إعلام صحة كركوك سامان يأبه، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة لم تسجل أي إصابة بالحمى النزفية، لكن صحة كركوك، بالتنسيق مع دائرة البيطرة وبلدية كركوك و قائممقامية المدينة، مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصحية والرقابية المشددة"، مؤكدًا أن "الذبح سيكون محصورًا داخل المجزرة العصرية هذا العام، للحد من انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان".

وفي السياق ذاته، أعلن قائممقام مركز كركوك وكالة، فلاح خليل يايجلي، عن إصدار تعليمات رسمية تمنع ذبح الأضاحي في الطرق والأماكن العامة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة البيئة والمواطنين.

وأوضح يايجلي في حديثه لوكالة شفق نيوز أن "عمليات الذبح ستقتصر على المجازر الرسمية والمجازر التابعة للمستشفى البيطري وتحت إشراف كوادر بيطرية متخصصة"، مشيرًا إلى أن "القرار يستند إلى القوانين العراقية النافذة، مثل قانون الصحة العامة وقانون الصحة الحيوانية، ويهدف للحد من الأمراض الانتقالية، خصوصًا مع اقتراب العيد".

وبيّن أن "فرقاً بيطرية متخصصة ستتواجد خلال أيام العيد لفحص الأضاحي قبل وبعد الذبح"، مؤكداً أن "أي مخالفة للتعليمات ستقابل بإجراءات قانونية حازمة".

ودعا يايجلي المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والالتزام بالتعليمات، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة خلال المناسبة الدينية.