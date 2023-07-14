سر في شيكاغو: الصلصات تميز المطبخ العراقي (فيديو)

شفق نيوز/ نشرت قناة "ان بي سي شيكاغو" الأمريكية تقريرا حول المطعم العراقي الفريد في مدينة شيكاغو والذي يتنافس بشكل خاص مع نظرائه من المطاعم الشرق أوسطية الاخرى من لبنان والأردن وغيرها.

وذكر التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ انه في منطقة شيكاغو، هناك العشرات من المطاعم الشرق أوسطية، إلا أن عددا قليلا منها يركز على المطبخ العراقي.

وبعدما لفت التقرير الى التداخل الكبير بين لوائح الطعام اللبنانية والاردنية الأكثر شعبية في شيكاغو، اوضح ان هناك بعض الأطباق الفريدة التي يتميز بها المطبخ العراقي.

وتناول التقرير مطعم Spice and Fire Grill الذي تملكه عائلة عراقية، مشيرا الى مشاهد تقطيع شرائح شاورما اللحم البقري والدجاج، وتقديم أطباق الكباب مع ثلاثة انواع من الارز، وذلك في مجمع "مورتون جروف ستريب" حيث تقوم العائلة العراقية بطهي الأطعمة العراقية بكل أنواعها.

ونقل التقرير عن أوس بهجت الذي تمتلك عائلته المطعم، قوله إنه "لدينا طريقة تقليدية لطهي الطعام، ولهذا عندما تأتي الى هنا، عليك ان تتوقع الافضل"، مشيرا على سبيل المثال إلى أنه يستخدم صلصة الامبا (من بهار المانجو) مع الفلافل، ولا يستخدم صلصة الطحينة البيضاء.

وتابع التقرير؛ أن الاختلاف لا يقتصر على ذلك، مشيرا الى وجود نصف دزينة او تقريبا من انواع السلطات، بعضها مألوف ، مثل التبولة او البابا غنوج، بالاضافة الى سلطة المعكرونة مع الخضار او سلطة الباذنجان التي نادرا ما تظهر في المطابخ اللبنانية في المدينة.

واضاف ان صلصة الرمان تمثل إضافة فريدة من نوعها على المأكولات. وقال بهجت "صلصة الرمان تضفي عليها الحموضة وقليلا من النكهة الحلوة".

وتابع التقرير انه على غرار ايران، فان الارز يحتل اهمية قصوى في الطعام العراقي، مضيفا أنهم في المطعم العراقي في شيكاغو يطهون ثلاثة انواع مختلفة من الارز، الاصفر الارز مع الطماطم والبرياني الذي يوضع فوقه لحم قوزي الضأن.

ونقل التقرير عن بهجت قوله إن "القوزي هو افضل طبق لدينا لأننا نطبخه لمدة خمس ساعات، وتصبح رقيقة جدا حيث يتم سحب العظم، ويسقط اللحم".

وتابع قائلا ان المطبخ العراقي يقدم عددا كبيرا من اطباق الدجاج. واضاف انه عندما نضعها في المقلاة، نضع المرق معها ثم نضع صلصتنا السرية معها، والرمان ايضا".

ولفت بهجت إلى أن العديد من الأطباق قد تبدو مألوفة إذا كنت قد تناولت المأكولات اللبنانية أو الأردنية أو الفلسطينية، إلا انه استدرك قائلا ان ما يفرق الاطباق العراقية يكون قبل تقديم الطعام مباشرة، حيث يتم "وضع الصلصات عليها لجعلها أفضل مذاقا".

ترجمة: وكالة شفق نيوز