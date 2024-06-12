"سبب غامض" يهدد رقي العراق الشهير بالانقراض خلال خمس سنوات.. صور

شفق نيوز/ تشهد ناحية العظيم، بمحافظة ديالى، وفرة كبيرة بإنتاج محصول الرقي، لكنها قد تكون "مؤقتة" لا تتعدى سنوات قليلة مقبلة في ظل "احتراق" تربة هذه الناحية وعدم تقبلها لزراعة هذا المحصول إلا مرة واحدة فقط.

ويعود الفشل في زراعتها مجدداً لأسباب "غامضة" حيّرت مزارعي الناحية، الذين باتوا يلجأون إلى طرق زراعة بديلة للمحصول، إلا أن هذه الطرق البديلة لا تخلو من مخاطر امنية بسبب تعرضها لهجمات تنظيم "داعش".

آلاف الأطنان ومخاطر أمنية

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، التي تجولت في ناحية العظيم توافر آلاف الأطنان من محصول الرقي الذي تنتجه مزارع الناحية، وهو ما يستقطب تجار الفواكه والخضار من بغداد والمحافظات الجنوبية ونينوى إليها، فيما يلجأ بعضهم إلى مناطق خطرة امنياً لشراء هذا المحصول من "علوة العظيم وقرب سد العظيم وحاوي العظيم وتقاطع الصفرة" وبعض المناطق الأخرى المضطربة امنياً بسبب هجمات من عناصر تنظيم "داعش".

ويقول تجار لمراسل وكالة شفق نيوز، أن "مبلغ حمولة العجلة الواحدة (الكيا) من محصول الرقي، لكي يصل من علوة العظيم الى العاصمة بغداد يصل الى 150 الف دينار".

أرض محروقة

ويقول مزارعون لوكالة شفق نيوز، إن "أراضيهم ولسبب مجهول، باتت لا تستقبل زراعة محصول الرقي إلا مرة واحدة، وفشلت كل محاولات زراعتها مرة اخرى بالمحصول ذاته على مدار السنوات القليلة الماضية"، مبينين أن "أراضيهم التي زرعت محصول الرقي هذا العام لن تكون جاهزة للزراعة مرة اخرى العام المقبل ما يتطلب ايجاد اراض بديلة وهو ما يحصل حالياً".

ويضيف المزارعون أنهم "حاولوا بشتى الطرق معرفة اسباب عدم تقبل الأرض لزراعة المحاصيل الزراعية وبينها محصول الرقي ولكن من دون ايجاد اي حلول"، مبينين أن "الرقي العراقي المنتج من الناحية مهدد بالانقراض والموت نهائيا خلال مدة أقصاها السنوات الخمس المقبلة بسبب عدم قدرتهم على زراعة الأرض".

ويتابع المزارعون أنهم "لجأوا إلى طرق بديلة للحفاظ على إنتاج الرقي منها تأجير أراض بديلة بمبلغ يصل الى 100 الف دينار نتيجة (خراب) أراضيهم الزراعية للموسم الثاني"، وهذه الأرض بحسب المزارعين "مهددة ايضا ان تكون بوراً خلال المدة المقبلة".

ويقول أحد المزارعين المتواجدين في علوة العظيم لوكالة شفق نيوز إن"هناك مقولة شعبية كنا نتداولها سابقا فيما بيننا وهي (اللي ياكل ركي العظيم ما يجيسه الضيم)، ولكن يبدو أننا سنشعر بهذا (الضيم) خلال السنوات الخمس المقبلة ويفقد السوق العراقي الرقي المشهور على مستوى البلاد بسبب مشاكل التربة حالياً مالم تتدخل الحكومة وتعالج الوضع".

كوردستان ارض بديلة

عدد من المزارعين يشيرون إلى أنهم يلجأون إلى خيارات بديلة بدلاً من زراعة محصول الرقي في ناحية العظيم، حيث ينتقلون إلى إقليم كوردستان، وتحديداً إلى مدينة أربيل، عاصمة الإقليم.

ويرى هؤلاء المزارعين أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين مزارعي الناحية والإقليم، لزراعة محصول الرقي في المناطق المناسبة للزراعة في كوردستان، كبديل عن زراعته في الناحية، في حال استمرت التحديات الحالية على ما هي عليه.

شكوى من المستورد

في ظل التحديات المتواصلة التي تواجه مزارعي ناحية العظيم بسبب محصولهم "الفريد"، يعبرون عن استيائهم من التنافس الذي يواجهونه من المنتجات المستوردة من خارج العراق، والتي لا تتمتع بنفس الجودة والطعم الذي يتمتع به محصولهم.

ويطالب عدد من المزارعين الذين تحدثوا إلى وكالة شفق نيوز، الحكومة العراقية بضرورة وقف استيراد المنتجات المحلية، والاعتماد على المنتجات المحلية التي تلبي احتياجات السوق العراقية.

كما يدعون وزارة الزراعة للتحقيق في أسباب عدم قدرة التربة على الزراعة مرة أخرى، لتفادي تكبد المزيد من الخسائر المالية والاقتصادية.