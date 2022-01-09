سائقو خطوط النقل الرسمية يشكون "سرقة الركاب" في "كراج الشمال" ويهددون بقطع الطريق

شفق نيوز/ يشكو سائقو خطوط نقل الركاب المسجلين رسمياً في "كراج الشمال خط موصل –كركوك" من ما يسمونه "سرقة" الركاب من قبل سيارات الاجرة غير المسجلة، وعدم تطبيق القانون بصورة صحيحة.

ويقول السائقون في حديثهم لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "يعانون معاناة كبيرة بسبب العجلات الخصوصي التي تعمل في مكاتب النقل ولا تلجأ الى الكراجات ولا تتوقف فيها ولا تدفع الرسوم التي تجبيها هيئة النقل منهم".

ويضيفون، "نحن هنا مجبرون على الالتزام بقوانين الهيئة والانتظار في طوابير لأيام حتى نتمكن من نقل وجبة واحدة او اثنتين بينما لايلتزم سائقو المركبات الخاصة ولا احد يحاسبهم".

ويتحدث أبو أحمد لمراسل وكالة شفق نيوز، عن وضعه المادي قائلاً، إنه "بدأ يزداد سوءاً وهو يفكر بالبحث عن عمل آخر لأن في رقبته عائلة من أربعة أفراد".

وبين ابو احمد "إنهم فعلوا الكثير ولم يتركوا باباً إلا وتم طرقه من اجل انهاء معاناتهم سواءً باب المحافظ او مدير المرور او مدير الهيئة".

واشار الى ان "الجميع اختلفوا معهم بالوعود"، موضحا أن "مطلبنا الوحيد هو تطبيق القانون ليس اكثر وان من حقنا على الدولة أن تحمي قوت يومنا مثلما نحن ملتزمون بدفع رسوم الهيئة ورسوم الكراج وغيرها".

أما عماد إسلام وهو سائق آخر في كراج الشمال قال "انهم سيلجأون الى الاحتجاج وقطع الطريق بعد فترة ان بقي وضعهم على هذا الحال فهم لايمكنهم الصمت على ما يجري حيث يشاهدون سائقي المركبات الخصوصي يعملون بحرية وهم مقيدين وأرزاقهم محدودة".

وعن مطالبهم فتحدث اسلام لمراسلنا ان "مطلبهم الوحيد هو تطبيق القانون ونصب مفارز مشتركة من الهيئة والمرور والشرطة تحاسب سائقي المركبات الخصوصي مثلما يحدث في كركوك حيث وصفوا عمل هيئة النقل هناك والمرور بالعمل النموذجي وقالوا إن القانون هناك يطبق بصورة رائعة أما هنا فلا احد يكترث لأمرهم، فإن الهيئة لا تهتم لهم ومدير المرور وعدهم بمساعدتهم وأرسل إليهم مفرزة ليوم واحد فقط وانسحبت بعد ذلك ولم تعد حتى اليوم".

وبين اسلام ان "وضعهم مأساوي ومايطالبون به ليس شيئاً مستحيلاً انما حقا من حقوقهم".

وتوجه مراسلنا الى مدير الكراج للحديث معه عن هذه المشكلة لكنه قال له بأنه "غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام ولكن مشكلتهم ليست في تقصير الهيئة انما عدم تعاون مديريتي المرور والشرطة معهم في نصب مفرزة لمحاسبة المركبات الخصوصي".

ويصل عدد سائقي الخط في كراج الشمال من العاملين على نقل المسافرين الى اربيل ودهوك وزاخو وكركوك إلى أكثر من 150 سائقاً لايحصل الا 20 او 30 واحد منهم على وجبة مسافرين لنقلها كل يوم وينتظر الآخرون في طوابير حتى يصلهم الجدول".