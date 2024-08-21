زيارة الأربعين مختلفة هذا العام.. "انسيابية عالية" في ظل خطة أمنية وخدمية "متميزة"

شفق نيوز/ تتميز الخطة الأمنية والخدمية لزيارة أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء لهذا العام بالانسيابية العالية حتى جعلتها تعد الأفضل مقارنة بالسنوات الماضية، حيث خلت من أي خرق أمني أو صحي كما لم تسجل أي مشكلة في النقل لغاية الآن، فيما يلاحظ انخفاض نسبة الحوادث المرورية وشبه انعدام لحوادث الحريق.

ويؤكد الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين، العميد مقداد ميري، أن "الخطة الأمنية التي تم وضعها لتأمين زيارة الأربعين لهذا العام بدأت منذ عدة أشهر، وكانت على ثلاث مراحل، الأولى كانت مرحلة العمليات الاستباقية التي بدأت قبل 6 أشهر ومستمرة لغاية الآن، والمرحلة الثانية هي فحص وتجريب القطاعات على الأرض، والثالثة هي مرحلة التنفيذ المباشر التي دخلنا بها".

ويضيف ميري لوكالة شفق نيوز، أن "الأجهزة الأمنية مسكت الأرض منذ 5 آب وستستمر حتى خروج آخر زائر من كربلاء، وهناك مشاركة واسعة لقطعات وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، إضافة إلى الجهد الخدمي للوزارات، وكل الجهود مستنفرة لإنجاح هذا الزحف المليوني".

ويتابع، أن "الخطة الأمنية تسير وفق ما مرسوم لها، وما يميز زيارة هذا العام قلة الحوادث المرورية قياساً بالسنوات السابقة، وتكاد تكون الحرائق شبه معدومة بعد الإجراءات الوقائية التي قام بها الدفاع المدني، ولم نسجل أي خروق في أي قاطع حتى اليوم، ولأول مرة تنجح وزارة الداخلية في إدخال نظام الرادار ضمن الخطة الأمنية، وهذا مكسب جديد، لذلك تعد خطة هذا العام الأفضل عن السنوات الماضية بحكم الانسيابية، وفق ما وصف الكثيرين".

أما عن أعداد الزائرين من داخل وخارج العراق، فيوضح ميري، أن "أعداد الوافدين من خارج البلاد تجاوز 2.7 مليون زائر لغاية يوم أمس الثلاثاء، وهؤلاء دخلوا عبر المنافذ البرية والجوية، أما الزائرين العراقيين فسيتم الإعلان عن حصيلة دقيقة بعد انتهاء الزيارة".

ملف نقل الزائرين

وفيما يتعلق بملف نقل الزائرين، يبيّن المتحدث باسم وزارة النقل العراقية، ميثم الصافي، أن "الوزارة شاركت بـ300 ألف عجلة نقل خاص، و650 باص من المسافرين والوفود، بالإضافة إلى زج 130 شاحنة للدعم اللوجستي من قبل الشركة العامة للنقل البري، كما زجت الوزارة بـ350 باص إلى المنافذ الحدودية وبعضها لمحافظة كربلاء".

ويضيف الصافي لوكالة شفق نيوز، أن "هناك 3 مطارات رئيسية للزائرين (البصرة، النجف، بغداد)، وهناك زيادة في عدد الرحلات القادمة إلى مطارات (بغداد 74 رحلة) و(النجف 102 رحلة)، أما مطار البصرة فهو الأقل عن بغداد والنجف لبعد محافظة البصرة عن كربلاء، كما هناك مشاركة للخطوط الجوية العراقية بـ26 طائرة ومشاركة للتشكيلات الأخرى من خلال مركباتها العاملة ضمن تشكيلاتها".

أما رحلات القطارات، فيقول الصافي إنه "تم نقل 18 رحلة من البصرة باتجاه كربلاء، و10 رحلات من بغداد إلى كربلاء، وعملية التفويج مستمرة، ولم نسجل أي مشاكل في النقل لغاية الآن".

الخطة الصحية

وفيما يتعلق بالخطة الصحية، يوضح المتحدث باسم دائرة صحة كربلاء، محمد طوفان، أن "دائرة صحة كربلاء ووزارة الصحة والحكومة المحلية بدأت بالخطة الصحية منذ 8 أيام، ودخلنا باليوم التاسع بالخطة النموذجية (خطة الطوارئ) لزيارة الإمام الحسين وأخيه أبو الفضل العباس".

وعن تفاصيل هذه الخطة يشرح طوفان لوكالة شفق نيوز، أن "خطة هذا العام لها ثلاثة محاور أساسية، الأول محور (كربلاء – بغداد)، والثاني (كربلاء – بابل)، والثالث (كربلاء – نجف)".

ويتابع، "كما لدينا 8 مؤسسات حكومية تعمل على مدار 24 ساعة، ولدينا 5 مستشفيات أهلية تعمل على مدار 24 ساعة أيضاً، كما لدينا أكثر من 150 مركز تخصصي يعمل على مدار اليوم أيضاً، ولدينا 216 عجلة إسعاف تعمل ليل نهار على نقل الحالات الطارئة من أماكن الحدث إلى المؤسسات الصحية".

ويضيف، "كما هناك 20 ألف منتسب من دائرة صحة كربلاء يقدم الخدمة على مدار 24 ساعة، وهناك 143 فريق جوال سمي بـ(فريق الاستجابة السريع) لتقديم الخدمات لأي حالة طارئة، وتم إعداد هذا الفريق وجرى تدريبه وتجهيزه بوسائل متعددة تمكنه من الدخول إلى الأماكن الصعبة".

ويكمل طوفان حديثه عن تفاصيل الخطة، "كما هناك 78 فريق جوال يعمل على التوعية من خلال متابعة التغذية، إلى جانب وجود فرق الرقابة التي تتابع كل ما يخص الجانب الغذائي من حيث المطاعم والمفارز والمواكب وأماكن حفظ الغذاء وأماكن طبخ الطعام والكمية وصلاحيتها".

ويشير إلى أن "صحة كربلاء تميزت هذا العام بتوفير كل المستلزمات والمعدات والعلاجات لتقديم خدمة نموذجية للزوار، ولحد هذا اليوم عدد المستفيدين من خدمات دائرة صحة كربلاء بخطة الزيارة الأربعينية 2.7 مليون زائر، وهناك أكثر من 156 ألف مراجع لأقسام الطوارئ والاستشارات في مؤسساتنا الصحية".

ويمضي في حديثه، "كما هناك أكثر من 59 ألف مراجعة فحص كـ(السونار والأشعة والمفراس)، وهناك تبرع أكثر من 59 ألف قنينة نقل الدم قدمت للزوار، وهناك أكثر من 54 ألف فحص عينة مختبرية، أما العمليات الجراحية التي قدمت خلال 8 أيام فهي 958 عملية جراحية، فيما بلغت حالات الولادة 525 حالة ولادة، وكان الجزء الأكبر منها من كربلاء وبالباقي من خارجها".

ويختم طوفان بالقول إن "هناك جهات ساندة من العتبتين المقدستين وطبابة الحشد ونقابة التمريض قدمت خدمات لإسناد صحة كربلاء لأكثر من 194 ألف زائر، كما هناك مفارز من دوائر صحة المحافظات المختلفة التي تقدم الخدمات أيضاً، فضلاً عن الخدمات التي يقدمها سكان كربلاء للزوار، ولم تسجل المحافظة أي خرق صحي لحد الآن".