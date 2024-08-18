زيارة الأربعين.. قرابة 13 ألف موكب في كربلاء وسط تصاعد تدفق الزائرين

شفق نيوز/ يستمر تدفق الزائرين من خارج العراق وبنحو متصاعد عبر المنافذ الحدودية البرية وكذلك المطارات لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين في كربلاء التي تصادف يوم الأحد المقبل، وبينما تسجل العتبتين الحسينية والعباسية أكثر من 12 ألف موكب عزائي وخدمي، تتشارك دوائر المحافظات المختلفة في إسناد خطة الزيارة في المحافظة وأيضاً في النجف.

ويقول المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، إن "المنافذ المشمولة بالزيارة الأربعينية هي (سفوان، والشلامجة، وزرباطية، والشيب، ومندلي، والمنذرية، والقائم)، ومطارات (النجف، وبغداد، والبصرة)، لكن زرباطية والشلامجة هما الأكثر تفويجاً".

ويوضح القيسي لوكالة شفق نيوز "أما منفذ الشيب فإنه يتم من خلاله دخول الباكستانيين والإيرانيين والجنسيات الأخرى، كما هناك تعاون وتنسيق بين هيئة المنافذ والمحافظين في المحافظات التي توجد ضمن محافظاتهم منافذ حدودية من أجل تفويج الزائرين والوافدين".

بدوره، يبيّن حسين الجراح (إعلامي من كربلاء)، أن "العتبتين الحسينية والعباسية سجلتا 12 ألفاً و752 موكباً للعزاء وللخدمة وللزنجيل، كما أصدرت العتبتان الكفالات القانونية الخاصة بأصحاب المواكب الحسينية (الخدمية والعزائية) من داخل العراق وخارجه منها إيران وتركيا وباكستان والهند وأميركا وبريطانيا ودولاً أخرى".

ويضيف الجراح لوكالة شفق نيوز، أن "العتبتين وضعتا أيضاً برنامجاً لنزول مواكب العزاء والمواساة لتأدية مراسم الزيارة اعتباراً من يوم 16 إلى 19 من شهر صفر (21 إلى 24 آب/ أغسطس)".

ويشير إلى أنه "من يوم 16 صفر (الأربعاء المقبل)، تبدأ مواكب العزاء بالدخول إلى مدينة كربلاء وإلى حرم الإمام الحسين من العارضة الرئيسية ومن ثم التوجه إلى ما بين الحرمين وإلى مرقد أبي الفضل العباس، وبعدها تنتهي مراسم الموكب، مع ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية وحسب الجدول المخصص لكل محافظة ومدينة من أجل الحفاظ على انسيابية حركة المسير للزائرين والمواكب".

ويلفت إلى أن "أهالي كربلاء من خدمة الإمام الحسين دأبوا على الوقوف في العارضة الرئيسية لمرقد الإمام الحسين لاستقبال المواكب المعزية لأربعينية سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه الكرام منذ يوم 16 صفر (الأربعاء المقبل) إلى نهاية مراسم الزيارة".

وبما أن خطة زيارة الأربعين مركزية، فإن المحافظات الأخرى تقوم بإسناد الزيارة عبر مشاركة جميع دوائر الدولة فيها، وفي هذا السياق، يقول معاون محافظ البصرة، رئيس لجنة زيارة الأربعين في محافظته، هشام العامري، إن "محافظة البصرة أرسلت أمس السبت كادراً من ديوان المحافظة من موظفي قسم الآليات وبما يقارب من 60 عجلة إلى كربلاء لنقل زوار الإمام الحسين".

ويتابع العامري حديثه لوكالة شفق نيوز "وكذلك تم إرسال كادر البلديات للمشاركة في الخدمة من كابسات وحوضيات وسيارات حمل وأخرى لنقل الزائرين، كما تم إرسال فرق من الدفاع المدني والدوائر النفطية وحافلات لنقل الزوار، وفق الخطة المركزية التي بدأ تطبقها في مداخل كربلاء اليوم الأحد".

أما في محافظة النجف، فإن "مديرية الدفاع المدني باشرت بتنفيذ الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عبر طريق (نجف – كربلاء) و(نجف – كوفة) و(نجف – مناذرة) لتأمين المنطقة بالكامل"، بحسب مدير إعلام الدفاع المدني في النجف، علي تويج.

ويضيف تويج لوكالة شفق نيوز "كما تمت مرابطة العديد من عجلات الإطفاء قرب الصحن الحيدري، وهناك أكثر من 25 فرقة إطفاء، بالإضافة إلى قدوم عجلات إسناد من المحافظات الشمالية والغربية إلى محافظة النجف لتأمين الزيارة بالكامل".

ويشير إلى أن "مديرية الدفاع المدني قدمت وصايا وإرشادات للزائرين وأصحاب المواكب الحسينية بضرورة اتباع إجراءات السلامة الخاصة بالمواكب وإبعاد خزان الوقود وقناني الغاز عن شعلة النار وحفظها في الظل".

ويتابع "كما أعدت مديرية الدفاع المدني مجموعة من البوسترات التعريفية وتم توزيعها على أصحاب المواكب والتنسيق معهم ومع هيئة المواكب لعقد ورشات تعريفية وندوات خاصة بإجراءات السلامة والوقاية لتجنب حوادث الحريق".