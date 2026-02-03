زيارة النصف من شعبان.. كربلاء تستنفر مع ذروة "المليونية"

شفق نيوز- بغداد/ كربلاء

مع دخول زيارة النصف من شعبان في محافظة كربلاء مساء اليوم الثلاثاء ذروتها، أكدت الجهات الأمنية والخدمية استكمال استعداداتها الشاملة لتأمين هذه الزيارة المليونية السنوية، وسط توقعات بتوافد أكثر من مليون زائر من داخل البلاد وخارجها، وإجراءات استثنائية على المستويين الأمني والخدمي لضمان انسيابية الحركة وسلامة المشاركين.

وتزامناً مع ذلك، أعلنت عدة محافظات عراقية في الوسط والجنوب تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء، فيما أضافت بعض المحافظات اليوم الثلاثاء إلى العطلة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في إحياء هذه المناسبة الدينية، التي تمثل ذكرى ولادة الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن المهدي المنتظر لدى المسلمين الشيعة الإمامية.

خطط أمنية شاملة

وفي هذا السياق، يؤكد الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي، أن الوزارة اعتمدت منذ سنوات إدارة احترافية لملف الزيارات المليونية، تقوم على التنسيق العالي مع جميع القطاعات الأمنية والخدمية، مشيراً إلى أن الزيارة الشعبانية لهذا العام شهدت استعدادات مبكرة شملت تحديد المسؤوليات وتقسيم قواطع العمل والمناطق الأمنية على جميع المحاور المؤدية إلى كربلاء.

ويوضح البهادلي لوكالة شفق نيوز أن القوات الأمنية أجرت مسحاً ميدانياً شاملاً لمناطق كربلاء والخارطة الامتدادية وصولاً إلى مداخل المدينة، مع نشر كاميرات مراقبة حرارية لتعزيز الجهد الاستخباري، لافتاً إلى إدخال طائرات الدفاع المدني لأول مرة ضمن خطة الزيارة، حيث تم تخصيص طائرتين لعمليات البحث والإنقاذ خلال أوقات الذروة وعند الحاجة.

ويضيف أن الخطة تضمنت توجيه مفارز الدفاع المدني بضرورة تجهيز المواكب بوسائل السلامة، ولا سيما مطافئ الحريق والربط الكهربائي السليم، إلى جانب تشديد الرقابة الاستخبارية على الفنادق وتفتيشها لضمان سلامة الزائرين المقيمين فيها.

ويشير إلى وجود جهد أمني مخصص لمكافحة المخدرات والمتفجرات في السيطرات الرئيسية، باستخدام الأجهزة الحديثة والكلاب البوليسية، فضلاً عن انتشار مفارز الشرطة المجتمعية لتنفيذ حملات توعوية، وأخرى متخصصة بمحاربة الشائعات وقبر الأخبار الكاذبة قبل انتشارها خلال التجمعات المليونية.

ويبيّن البهادلي أن وزارة الداخلية عززت كذلك من انتشار عجلات ودوريات المرور في التقاطعات الرئيسية والطرق العامة، مع تفعيل الرادارات بجهد أكبر، مشدداً على ضرورة الحفاظ على سلامة الركاب في ساحات الإركاب، ومنع أي ممارسات استغلالية من قبل بعض السائقين على حساب أرواح المواطنين.

استعدادات محلية

من جانبه، يقول عضو مجلس محافظة كربلاء محمد المسعودي، إن المحافظة أكملت جميع استعداداتها الأمنية والخدمية لاستقبال الزائرين، مؤكداً أن المؤشرات المتوفرة تشير إلى مشاركة مليونية هذا العام، ولا سيما مع مشاركة التيار الصدري، ما يرجح وصول أعداد الزائرين إلى أكثر من مليون شخص.

ويضيف المسعودي لوكالة شفق نيوز، أن الأجهزة الأمنية أنهت استعداداتها منذ أيام، وتم فتح عدد من المدارس لاستقبال القوات الأمنية الضيفة، مبيناً أنه لا توجد أي قطوعات في الشوارع ولا مظاهر مسلحة داخل المدينة، في إطار الحفاظ على الانسيابية والطمأنينة العامة خلال الزيارة.

استعدادات النقل

بدوره، يوضح المتحدث باسم وزارة النقل ميثم الصافي، أن الوزارة عملت على إعداد خطة نقل مختلفة عن السنوات السابقة، من خلال التهيئة المبكرة لجهد النقل قبل فترة طويلة من موعد الزيارة، وبمشاركة فاعلة من تشكيلات الوزارة كافة.

ويبيّن الصافي لوكالة شفق نيوز، أن الشركة العامة للمسافرين والوفود وفرت 200 باص وحافلات لربط المحافظات، إضافة إلى أكثر من 50 باصاً كجهد احتياطي يتم تشغيله عند زيادة أعداد الزائرين أو خلال ساعات الذروة، فضلاً عن مشاركة عدد من قطارات الشركة العامة للسكك الحديد العراقية على محاور رئيسية، لا سيما محور بغداد – كربلاء ومحور المحافظات الجنوبية باتجاه كربلاء.

ويشير إلى مشاركة الشركة العامة لإدارة النقل الخاص في تنظيم آلاف المركبات الخاصة ومراقبة أسعار النقل وتسجيل المخالفات بحق من يرفع الأجور، مع تشكيل لجان ميدانية لمتابعة هذه الإجراءات.

ويؤكد الصافي أن الزيارة ستدخل ذروتها اعتباراً من مساء اليوم وحتى يوم غد، بالتفويج والتفويج العكسي، لافتاً إلى وجود تنسيق عالٍ مع الحكومة المحلية في كربلاء والمحافظات المجاورة، وكذلك مع وزارة الداخلية وبقية المؤسسات الأمنية والخدمية، ولا سيما الصحة والكهرباء.

العطلة الرسمية

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع إعلان محافظات كربلاء والنجف وواسط والمثنى والديوانية وبغداد وبابل وديالى وميسان وذي قار وكركوك تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء، فيما أضافت محافظات، بينها كربلاء اليوم الثلاثاء إلى العطلة.

ويحيي المسلمون الشيعة في العراق زيارة النصف من شعبان سنوياً عند مرقد الإمام الحسين في كربلاء، إحياءً لذكرى مولد الإمام محمد المهدي، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية، وسط تنفيذ خطط أمنية وخدمية وصحية واسعة.

يذكر أن الإمام المهدي، بحسب الموروث الديني الإسلامي، هو من آل بيت النبي محمد، ويظهر في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً، مع اختلاف الرؤى بين المسلمين بشأن شخصيته، إذ يعتقد أهل السنة والجماعة أنه لم يُولد بعد، فيما تؤمن الشيعة الإمامية بولادته في القرن الثالث الهجري، وأنه محمد بن الحسن العسكري من نسل الإمام الحسين بن علي.