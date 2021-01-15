إرهابيو داعش والقاعدة يهاجرون من "واتساب" و"سيغنال" و"تلغرام" باتجاه "ثريما"

شفق نيوز/ كشفت تحقيقات في الهند؛ ان ارهابيي تنظيم داعش، يستخدمون تطبيقات آمنة في المحادثات الإلكترونية (التشات) مختلفة عن التطبيقات الشائعة حاليا مثل "تلغرام" و"سيغنال" التي يلجأ إليها كثيرون في الوقت الراهن كبديل عن تطبيق "واتساب".

أحاديث مشفرة

وبحسب موقع "ايه بي ب" الهندي، فان وكالة التحقيقات الوطنية المكلفة بمكافحة الإرهاب في الهند، اكتشفت انه فيما ينقسم الهنود حول التطبيقات الأمثل لتبادل المحادثات الالكترونية، فان تحقيقات تجريها حول قضية مرتبطة بتنظيم داعش في العراق وتنظيم خراسان في سوريا، أظهرت أن الإرهابيين يستخدمون تطبيق "ثريما" الذي يوفر خدمة تبادل الأحاديث الآمنة والمشفرة.

ويأتي ذلك في وقت بدأ كثيرون حول العالم، الانتقال الى تطبيقات مثل "سيغنال" وتلغرام" بعدما عدلت "واتساب" مؤخرا شروط خدمتها واصبحت اقل خصوصية وأمانا.

تطبيق بلا أرقام هواتف

وجرى تطوير تطبيق "ثريما" في سويسرا، وهو يوفر خدمة المحادثات الآمنة ورسائله مشفرة، ويمكن استخدامه في هواتف "اي فون" وهواتف أنظمة "أندرويد". وبحسب مصدر أمني في الهند، فإن التطبيق لا يطلب من المستخدم إدخال بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه لإنشاء حساب له، ما يتيح لهؤلاء المستخدمين امكانية الاستفادة من التطبيق لتبادل الأحاديث بدرجة عالية من السرية.

وطبقا للمصدر الأمني نفسه، فان "ثريما" يسمح للمستخدم بحفظ رسائله على جهازه الخلوي الخاص، بدلا من ولوج التطبيق الى اسماء وارقام الـ"contacts" ورسائلهم التي بينك وبينهم. كما يوفر التطبيق خدمات الرسائل النصية والصوتية والاتصال بالفيديو. وإذا كنت تستخدم التطبيق على جهاز الحاسوب الخاص، فإن "ثريما" لا يتيح تسجيل ال "IP" الخاص بكل جهاز ما يكشف صاحبه وموقعه.

ملاذ الإرهابيين الآمن

وبحسب تقرير الموقع الهندي، فان الارهابيين في الهند وفي غيرها من الدول، يستخدمون تطبيقا أكثر تطورا وأمانا للتواصل فيما بينهم وبين أعضاء تنظيماتهم في أنحاء العالم، من دون أن يتم رصدهم ومن دون أن تترك محادثاتهم اية اثار الكترونية يمكن تتبعها.

وتتعلق القضية حول داعش وتنظيم خراسان، باعتقالات طالت جهانزيب سامي واني وزوجته حنا بشير بيغ، والدكتور عبدالرحمن، المتمركز في بانغالور، وكشفت التحقيقات معهم ان الارهابيين يتواصلون بشكل محدد عبر تطبيق "ثريما".

واعتقل الرجل وزوجته في آذار/مارس الماضي، بينما اعتقل الدكتور في آب/أغسطس من العام نفسه.

وجاءت هذه المعلومات في بيان لوكالة التحقيقات الوطنية (NIA) حول نشاط عبدالرحمن بتواصله مع إرهابيين في الخارج وداخل الهند، عبر تطبيق "ثريما" الآمن.

تطبيق الإرهابيين المفضل

وعاد الدكتور عبدالرحمن من سوريا في العام 2013، وكان سخر قدراته العلمية من أجل تطوير نظام صواريخ موجه بالليزر لصالح الإرهابيين في داعش. والنظام المشار إليه، يمكن من خلال الليزر أن يوجه الصواريخ نحو الاهداف المراد ضربها.

وبحسب الموقع الهندي، فان هذه القضية ليست الاولى التي تشير الى ان ارهابيي داعش يستخدمون هذا التطبيق الآمن للتواصل، اذ ان تنظيمات مثل "حزب المجاهدين" و"لشكر طيبة" و"القاعدة" تستخدم تطبيق المحادثات الامنة. وتنسق وكالة التحقيقات الوطنية مع مكتب التحقيقات الاميركي (اف بي اي) في تحقيقات مرتبطة بوسائل التواصل الالكتروني بين الإرهابيين.

وقال مصدر في وكالة التحقيقات الوطنية أن التحقيقات اظهرت ان تطبيق "ثريما" لا يترك آثارا تذكر لتتبعها ما يجعل من المستحيل تقريبا مراقبتها والوصول اليها.

كما أظهرت تحقيقات سابقة أن أعضاء تنظيم "جيش محمد" الذي تصنفه الهند ارهابيا، استخدموا خدمة "YSMS" على الهواتف الخلوية من اجل التواصل فيما بينهم ومع ارهابيين خارج الهند.

ترجمة: شفق نيوز