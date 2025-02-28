"رمضان" يرفع الأسعار والأنباريون يشكون من تفاقم المعاناة (صور)

"رمضان" يرفع الأسعار والأنباريون يشكون من تفاقم المعاناة (صور)
شفق
نيوز/ تشهد أسواق الرمادي، مركز محافظة الأنبار، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار مع
اقتراب شهر رمضان، وهو ما يحدث كل عام، مما يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين،
خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ويشمل
هذا الغلاء المواد الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والخضروات والمواد التموينية،
وسط تذمر شعبي ومطالبات بضبط الأسواق.
ويقول
جمعة ناجي، أحد المتسوقين في سوق الرمادي، لوكالة شفق نيوز "كل عام نواجه
هذه المشكلة، الأسعار ترتفع بشكل غير مبرر، حتى المنتجات المحلية أصبحت غالية جداً".
ويضيف،
أن "هذا الارتفاع لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع تدني
الدخل وارتفاع نسب البطالة".
من جهتهم، يبرر بعض التجار هذا الغلاء بـ"ارتفاع تكاليف النقل والاستيراد، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدولار، مما ينعكس على أسعار السلع المستوردة".
ويرى
خبراء اقتصاديون أن "هناك استغلالاً للطلب الموسمي على بعض السلع، ما يؤدي
إلى تضاعف الأسعار بشكل غير منطقي".
ويطالب
أهالي الرمادي الحكومة المحلية بوضع خطط عاجلة للسيطرة على الأسعار، وتفعيل
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وضمان توفر المواد الغذائية بأسعار معقولة،
خصوصاً مع حلول شهر رمضان، الذي يُفترض أن يكون شهراً للعبادة والتراحم وليس
للمعاناة الاقتصادية.
إلى
ذلك، يؤكد عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "أسعار
المواد الغذائية الأساسية مستقرة، مع تسجيل انخفاض طفيف في أسعار بعض المنتجات
مثل الرز والمعجون والبقوليات".
وئوضح
الكبيسي أن "أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ما تزال مرتفعة، حيث بلغ سعر
لحم الأغنام 15 ألف دينار للكيلوغرام الواحد، ولحم العجول مع العظم 11 ألف
دينار، بينما وصل سعر اللحم الصافي (الشرح) إلى 16 ألف دينار".
ويشير
إلى أن "الجزارين تلقوا تنبيهاً بضرورة الالتزام بالتسعيرة المعتمدة، محذراً
من أنه سيتم فرض غرامات مالية على المخالفين في الجولات المقبلة لضمان استقرار
الأسعار وحماية المواطنين من أي استغلال".
وفي
السياق، يشير إعلام قائممقامية قضاء الرمادي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أن
"السلطات المحلية تعمل على وضع تسعيرة محددة للمواد الأساسية، بما يضمن
تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر، ويحدّ من ارتفاع الأسعار غير
المبرر".
ويشدد
"على ضرورة التزام التجار بالتسعيرة الجديدة وعدم استغلال زيادة الطلب خلال
الشهر الفضيل".
ويبين
إعلام القضاء، أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجان رقابية متخصصة لمتابعة
الأسواق طيلة شهر رمضان، حيث ستتولى هذه اللجان مهام مراقبة الأسعار والتأكد من
توفر المواد الأساسية بأسعار مناسبة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات
القانونية بحق المخالفين".