"رمضان" يرفع الأسعار والأنباريون يشكون من تفاقم المعاناة (صور)

شفق نيوز/ تشهد أسواق الرمادي، مركز محافظة الأنبار، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار مع اقتراب شهر رمضان، وهو ما يحدث كل عام، مما يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويشمل هذا الغلاء المواد الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والخضروات والمواد التموينية، وسط تذمر شعبي ومطالبات بضبط الأسواق.

ويقول جمعة ناجي، أحد المتسوقين في سوق الرمادي، لوكالة شفق نيوز "كل عام نواجه هذه المشكلة، الأسعار ترتفع بشكل غير مبرر، حتى المنتجات المحلية أصبحت غالية جداً".

ويضيف، أن "هذا الارتفاع لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع تدني الدخل وارتفاع نسب البطالة".

من جهتهم، يبرر بعض التجار هذا الغلاء بـ"ارتفاع تكاليف النقل والاستيراد، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدولار، مما ينعكس على أسعار السلع المستوردة".

ويرى خبراء اقتصاديون أن "هناك استغلالاً للطلب الموسمي على بعض السلع، ما يؤدي إلى تضاعف الأسعار بشكل غير منطقي".

ويطالب أهالي الرمادي الحكومة المحلية بوضع خطط عاجلة للسيطرة على الأسعار، وتفعيل الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وضمان توفر المواد الغذائية بأسعار معقولة، خصوصاً مع حلول شهر رمضان، الذي يُفترض أن يكون شهراً للعبادة والتراحم وليس للمعاناة الاقتصادية.

إلى ذلك، يؤكد عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "أسعار المواد الغذائية الأساسية مستقرة، مع تسجيل انخفاض طفيف في أسعار بعض المنتجات مثل الرز والمعجون والبقوليات".

وئوضح الكبيسي أن "أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ما تزال مرتفعة، حيث بلغ سعر لحم الأغنام 15 ألف دينار للكيلوغرام الواحد، ولحم العجول مع العظم 11 ألف دينار، بينما وصل سعر اللحم الصافي (الشرح) إلى 16 ألف دينار".

ويشير إلى أن "الجزارين تلقوا تنبيهاً بضرورة الالتزام بالتسعيرة المعتمدة، محذراً من أنه سيتم فرض غرامات مالية على المخالفين في الجولات المقبلة لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي استغلال".

وفي السياق، يشير إعلام قائممقامية قضاء الرمادي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أن "السلطات المحلية تعمل على وضع تسعيرة محددة للمواد الأساسية، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر، ويحدّ من ارتفاع الأسعار غير المبرر".

ويشدد "على ضرورة التزام التجار بالتسعيرة الجديدة وعدم استغلال زيادة الطلب خلال الشهر الفضيل".

ويبين إعلام القضاء، أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجان رقابية متخصصة لمتابعة الأسواق طيلة شهر رمضان، حيث ستتولى هذه اللجان مهام مراقبة الأسعار والتأكد من توفر المواد الأساسية بأسعار مناسبة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".