رغم تجاهل العراق من قرار إلغاء "الفيزا".. العراقيون الأكثر زيارة لتركيا بين العرب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، اليوم الاثنين، أن أكثر من 61 ألف زائر عراقي وفد الى تركيا خلال الأشهر الـ11 الماضية من العام الحالي 2023، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة التركية إعفاء 4 دول خليجية من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، في حين تجاهلت العراق.

وذكرت الوزارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن "عدد الزوار العراقيين الى تركيا خلال الفترة من كانون الثاني ولغاية تشرين الثاني لعام 2023، بلغ 61 الفاً و547 سائحاً، منخفضة 18% عن نفس الفترة من العام 2022".

وأضافت الوزارة أن "العراق جاء في مقدمة الدول العربية بعدد السياح إلى تركيا في 11 شهراً الماضية من العام الجاري، تليه السعودية ثانيا بعدد 50 ألفاً و249 سائحاً بانخفاض بلغ 27 % عن العام الماضي، تلتها لبنان ثالثاً بعدد 14 ألفا و689 سائحاً بانخفاض بلغ 19% مقارنة بالعام الماضي".

وتابعت الوزارة، أن "الأردن جاء رابعا بعدد 12 ألفاً و364 سائحاً بانخفاض 46 % عن نفس الفترة للعام الماضي، ثم الكويت خامسا بعدد 10 الاف و721 سائحا بانخفاض بلغ 39 %، تلاها الإمارات سادسا بعدد 3 آلاف و125 سائحا بانخفاض بلغ 52% عن نفس الفترة من عام الماضي، والبحرين سابعا بعدد 2 ألف و510 سائحين بانخفاض بلغ 8% عن نفس الفترة من عام الماضي ، واليمن ثامنا بعدد 2 ألفان و 231 سائحا بانخفاض بلغ 20% ، تليها قطر تاسعا بعدد 1 ألف و892 سائحا بانخفاض 66%".

وبينت أن "الدول العربية شكلوا 9% من إجمالي السياح الذين زاروا تركيا في الـ11 شهراً الماضية".

وقررت تركيا، يوم أمس الأحد إعفاء مواطني 6 دول جديدة من تأشيرة دخول البلاد بغرض السياحة، من بينها دول خليجية، وذلك من أجل تعزيز حركة السياح الوافدين وتنمية إيراداتها من هذا القطاع الحيوي.

وبحسب قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، فإن الدول التي يشملها الإعفاء من تأشيرات السياحة، كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

وكانت تركيا قد أعفت مواطني قطر من تأشيرة السياحة في عام 2016، والكويت في 2017، ليصبح حاليا جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معفيين من تأشيرة السياحة إلى تركيا.

ووفقا للقرار الذي يحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الإعفاء من تأشيرة السياحة، يتيح لمواطني الدول الست الذين شملهم القرار، الإقامة لمدة 90 يوما في كل 180 يوما.

وتطالب وزارة الخارجية العراقية، مراراً، الجانب التركي بتسهيل إجراءات منح سمات الدخول (فيزا) وتجديد إقامات العراقيين هناك.

وفي نيسان 2023، قررت السلطات التركية رفع سعر التأشيرة أمام العراقيين، في وقت أبدت شركات السياحة إحباطها من هذا القرار.

يذكر أن تركيا احتلت المرتبة السادسة في العالم باستقبال السياح، بعد أن زارها 52.5 ملايين زائر عام 2019، بحسب منظمة السياحة العالمية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، أن تركيا استقبلت خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، 52 مليونا و742 ألفا و526 زائرا.