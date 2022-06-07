"أرض العراق فارغة".. خطة اسرائيلية لتوطين الفلسطينيين

شفق نيوز/ كشف النقاب في اسرائيل، أن حكومة تل ابيب بحثت في العام 1982 احتمال اعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في لبنان، على الاراضي العراقية لانها "فارغة" وتتمتع بموارد مائية ونفطية وفيرة.

جاء ذلك في وثيقة رفعت عنها السرية من محاضر اللقاءات الامريكية-الاسرائيلية، وتم تحميلها على موقع أرشيف "دولة اسرائيل" كجزء من ملف من مئات الصفحات من الوثائق حول ما تسميه اسرائيل "حرب لبنان الأولى"، اي غزو العام 1982.

وفي تقرير لها نشر بالانكليزية، وترجمته وكالة شفق نيوز، كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية عن نصوص اجتماع في البيت الابيض خلال الحرب الاسرائيلية على لبنان في العام 1982، ويتبين من خلالها ان رئيس الحكومة الاسرائيلية الاسبق مناحيم بيجن، تحرك من اجل طرد فلسطينيي لبنان الى العراق او ليبيا او السعودية.

واوضح التقرير الاسرائيلي انه بعد مرور اسبوعين على بداية الحرب الاسرائيلية على لبنان، سافر بيجن الى واشنطن من اجل الاجتماع بالرئيس الامريكي رونالد ريجان، وكان من بين بنود الاجتماع المتفق عليه، هو التوصل الى "حل نهائي" لما سمي "مشكلة" اللاجئين االفلسطينيين في لبنان.

وبحسب التقرير الاسرائيلي فأن محاضر اجتماع واشنطن تظهر ان ريجان كان يفكر بداية بدمج اللاجئين في المجتمع البناني وتحويلهم الى مواطنين لبنانيين.

وتابع التقرير ان السفير الاسرائيلي لدى الامم المتحدة يهودا بلوم لفت الى وجود مشكلة تتعلق بـ"التوازن الديني في لبنان والذي يمكن ان يزعزع من خلال منح اللاجئين وضعاً دائماً" حيث ان غالبية الفلسطينيين مسلمون، مضيفاً "بامكاني ان ارى لماذا يتردد لبنان في قبولهم بشكل دائم".

واضاف التقرير ان بيجن اقترح عندها "طرد" اللاجئين قائلاً إن "ليبيا تزعم انها صديقة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وهي دولة كبيرة. فلماذا لا يستقبلون الناس؟ والعراق بلد ضخم به موارد هائلة - ماء ونفط - لماذا لا يذهبون الى هناك؟".

وتابع بيجن موضحاً فكرته ان "العراق فارغ وسوريا فارغة".

ونقل التقرير عن بيجن قوله ايضا إن "اعادة التوطين هي الطريقة الطبيعية والبشرية لحل مشاكل اللاجئين".