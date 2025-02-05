رسالة باسم ترامب إلى السوداني: هل أنت قادر على تحرير تسوركوف؟

شفق نيوز/ وجه مبعوث الرئيس الامريكي لشؤون الرهائن، آدم بولر، يوم الأربعاء، رسالة من دونالد ترامب، إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حول إمكانية حكومته على تحرير المختطفة الإسرائيلية إيلزابيث تسوركوف، التي يعتقد أن فصيلاً عراقياً خطفها قبل نحو عامين في العاصمة بغداد.

ووجه مبعوث ترامب، بحسب خبر نشره موقع "واي نت" الإسرائيلي، وترجمته وكالة شفق نيوز، تهديدا ضمنيا للسوداني، بشأن تسوركوف، قائلاً: "إما أنك غير قادر، أو أنك شريك في عملية الاختطاف"، مردفاً: "إذا لم تعد (تسوركوف) إلى منزلها، فأنت شريك".

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت مؤخرا إن السلطات الاسرائيلية طلبت من دول غربية عدة ممارسة ضغوط على بغداد من أجل العمل على الإفراج عن تسوركوف التي خطفت في بغداد في العام 2023.

كما تحدثت الصحيفة الإسرائيلية، عن تحرك لتل أبيب عبر محادثات غير مباشرة مع بغداد، يقوم بها وسطاء، من أجل العمل على تأمين إطلاق سراح تسوركوف التي تحمل الجنسية الروسية ايضا.

وكانت تقارير إعلامية، أفادت يوم الجمعة الماضي، بأن إسرائيل تقترب من إتمام صفقة تبادل للإفراج عن الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، المختطفة في العراق منذ نحو عامين.

ووفقاً لتقرير نشره الموقع البريطاني "Amwaj"، ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن إسرائيل تعتزم إنجاز صفقة تبادل تقضي بالإفراج عن معتقلين من حزب الله اللبناني، الذين تم احتجازهم منذ اندلاع الحرب، ومن بينهم عماد امهز، القبطان البحري اللبناني، والذي تم أسره خلال عملية خاصة نفذتها وحدة الكوماندوز البحري "شاييطت 13" قبل نحو ثلاثة أشهر.

وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في تصريح لموقع "Axios" الأسبوع الماضي، أن تسوركوف لا تزال على قيد الحياة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يبذل جهوداً من أجل إطلاق سراحها.

تبلغ تسوركوف من العمر 36 عاماً وتحمل الجنسيتين الإسرائيلية والروسية، وكانت تقيم في الولايات المتحدة أثناء إكمالها دراساتها العليا في جامعة برينستون. وتشير التقديرات إلى أنها محتجزة لدى كتائب حزب الله في العراق.

وفي ذلك الوقت، أصدرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بياناً جاء فيه: "نحمّل العراق المسؤولية الكاملة عن سلامتها وصحتها. هي أكاديمية زارت العراق بجواز سفرها الروسي بمبادرة شخصية منها، في إطار بحثها الأكاديمي لنيل درجة الدكتوراه من جامعة برينستون. ويتم التعامل مع القضية من قبل الجهات المختصة في إسرائيل لضمان أمنها وسلامتها".

من جانبها، أعربت إيرينا، والدة تسوركوف، عن استيائها من تعامل السلطات مع القضية، قائلةً لقناة "Channel 13"، إنه "لم يتواصل معي أي مسؤول حكومي، ولم يطلعني أحد على أي مستجدات. آخر مرة سمعت منها كانت قبل شهرين عندما كانت في تركيا، وقالت لي إن كل شيء على ما يرام لكنها لم تكن متاحة بسبب ضعف الشبكة. لا أفهم ما الذي حدث، فجأة بدأ الصحفيون بالتواصل معي".

ترجمة وكالة شفق نيوز