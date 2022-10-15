ذي قار.. نقص المدارس يدفع الى "الدوام الثلاثي" والبدائل لا تحل المشاكل

شفق نيوز/ قد يكون غريباً ان تجمع مدرسة واحدة تلميذات وطالبات ابتدائية وثانوية في آن واحد، لكن هذا الأمر بدا واقعياً في محافظة ذي قار التي تعاني من نقص كبير في المدارس دفع بالسلطات المحلية الى اعتماد "الدوام الثلاثي".

ويقطع التلاميذ والطلبة في قضاء الگرمة بمحافظة ذي قار، آلاف الأمتار كي يصلوا الى مدارسهم "المؤقتة" التي اضحت بديلاً عن مدارسهم الاصلية التي تشهد اعادة ترميم.

ذوو التلاميذ والطلبة أخبروا وكالة شفق نيوز عن معاناتهم ومعاناة ابنائهم وطالبوا السلطات المحلية في القضاء بالضغط على حكومة ذي قار من اجل الإسراع بإنجاز مدارسهم التي هدمت منذ عدة سنوات، لكن العمل فيها توقف بسبب الازمة المالية التي حلت بالبلاد أثناء الحرب على داعش.

ويقول الناشط المحلي في قضاء الگرمة، علي كريم لوكالة شفق نيوز، إن "گرمة بني سعيد بالاصل تملك 5 مدارس متوقف فيهن العمل، ولكن بعد المراجعات و المتابعة تم عودة العمل بـ3 مدارس"، مبينا ان "هناك اكثر من 3 آلاف طالب في الگرمة مهجر عن مدرسته الأصلية ".

وأضاف، "لدينا الآن مدرستان متوقفتنا عن العمل، واحدة بمركز القضاء وهي تعتبر اهم مدرسة ونسبة الانجاز فيها اكثر من 90‎% ، اما الثانية فتقع بمنطقة القبس وهذه فقط أساسات بناء فيها".

واكد كريم، ان "المدارس الثلاثة التي تم هدمها في العام 2014 ولغاية الآن لم يكتمل العمل فيها، مما ادى الى تزايد اعداد الطلاب في المدرسة الواحدة، حيث وصل العدد في إحدى المدارس الى اكثر من 1150 طالباً".

وأوضح، ان "اكثر الخاسرين من تهديم المدارس في القضاء هم فئة الطلبة (البنات)، كون مدارسهن البديلة بعيدة للغاية، اذ يصل بعدها من ٣ إلى ٤ كم". ويقول قائممقام القضاء، علي صالح الحلو لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء كان لديه 3 مدارس مسحوب العمل فيها منذ الأعوام 2013 و2014، ولكن الآن تمت إعادة العمل فيهن الأسبوع الماضي، فضلا عن وجود 3 مدارس يتم العمل على بنائها حالياً ضمن موازنة عام 2019".

وتابع، ان "الگرمة تعاني بشكل كبير في جانب دوام المدارس، اذ ان جميع مناطق القضاء تشهد الدوام الثلاثي في مدارسها ونحتاج إلى ثورة كبيرة للتخلص من هذه الظاهرة التي لا تساهم بتطوير الطلبة علميا، بسبب عدم إكمال المنهاج الدراسي لديهم".

وبين، ان "ادارة القضاء لديها حالياً 9 مدارس في طور الإكمال والإنشاء، 3 تمت إعادة العمل المتوقف فيها بعد التلكؤ بإكمالها بسبب الحرب على داعش، وواحدة بحاجة إلى سياج خارجي فقط، و٣ ضمن مشاريع 2019 ننتظر اكمال العمل فيها، اما آخر مدرستين هما ضمن القرض الصيني ولم تتم المباشرة العمل بها لغاية الآن "، لافتا إلى ان" هناك ايضا 3 اجنحة في 3 مدارس تمت المباشرة بالعمل فيها وكل جناح يتكون من 3 صفوف مستحدثة ".

واضاف الحلو، ان" دخول هذه المدارس إلى الخدمة سيسهم بالقضاء على الدوام الثلاثي بشكل كلي في المدينة، ويعيد الوضع الدراسي إلى طبيعته المعهودة في المدينة ".

تربية ذي قار: نحن بحاجة لـ ٨٠٠ مدرسة

وقال معاون مدير عام مديرية تربية محافظة ذي قار وصفي الأبراهيمي لوكالة شفق نيوز، إن "تربية ذي قار إذا ما أرادت التخلص من الدوام الثنائي والثلاثي في المحافظة فعليها بناء اكثر من ٨٠٠ مدرسة متنوعة بين ابتدائية ومتوسطة واعدادية".

وعن لجوء التربية لاستحداث نظام الدوام الثلاثي في بعض المدارس، أكد الإبراهيمي، أن " لجوء التربية واقسامها إلى الدوام الثلاثي في بعض مناطق المحافظة، يعود لعدة أمور أبرزها اعتراض أهالي بعض المناطق على اكمال المدارس التي بضمن مناطقهم، وكذلك عدم قدرة تربية المحافظة على تجهيز المدارس المستحدثة ذات البناء الحديث بالأثاث المدرسي، بسبب عدم وجود رحلة واحدة او حتى طاولة او دولاب واحد في مخازننا، نتيجة تأخر اقرار الموازنة ".

وأوضح، ان" عدم النص في تندر بناء المدارس الجديدة على ان يكون تجيهزها من ضمن اعمال المقاولين، سبب لنا ازمة كبيرة في افتتاح المدارس الجديدة "، مبينا ان "إدارة التربية تتابع حالياً المدارس التي تم انشاؤها ضمن اعمال مشاريع تنمية الأقاليم واستمرار العمل في اكمالها، فيما المشكلة التي تواجه مديرية تربية ذي قار هي في اعمال اكمال بناء المدارس التي توقف العمل فيها بسبب الحرب على كيان داعش خلال الأعوام ٢٠١٤ فما فوق ".