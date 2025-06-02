"ذعر" في العراق.. "شبح وبائي" يخيّم على أضاحي العيد

شفق نيوز/ مع اقتراب عيد الأضحى، تزداد المخاوف من انتشار مرض الحمى النزفية في العراق نتيجة قلة المجازر في البلاد، إلى جانب الثقافة المجتمعية التي تُفضل ذبح الأضاحي داخل المنازل مع إهمال الإجراءات الوقائية، ما قد يؤدي إلى انتقال هذا المرض للإنسان عن طريق لدغات القراد أو ملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية في 27 آيار/ مايو 2025، فقد أظهرت تسجيل 95 إصابة بالحمى النزفية منذ بداية العام، بينها 13 حالة وفاة، موزعة على النحو الآتي، ذي قار 29 إصابة، بينها حالة وفاة واحدة، وبغداد/ الرصافة 11 إصابة بينها 3 وفيات، وواسط 11 إصابة بينها حالة وفاة واحدة.

فيما تم تسجيل في محافظة المثنى 7 إصابات بينها حالتا وفاة، ونينوى وميسان 6 إصابات لكل منهما دون وفيات، وكركوك 5 إصابات بينها 4 وفيات، والبصرة 5 إصابات دون وفيات، وديالى 5 إصابات بينها حالة وفاة واحدة، والديوانية وبغداد/الكرخ إصابتان لكل منهما، دون وفيات، ودهوك إصابتان إحداها حالة وفاة، وبابل، والأنبار، وأربيل، وكربلاء إصابة واحدة في كل محافظة دون وفيات.

وبينما أشارت وزارة الصحة إلى أن جميع الإصابات سُجلت ضمن فئات مربي الماشية والجزارين والعاملين في مجال تربية ونقل وذبح الحيوانات، أكدت أن الوضع الوبائي تحت السيطرة.

أما وزارة الصحة في إقليم كوردستان، فقد أعلنت في 30 آيار/ مايو 2025 تسجيل حالة إصابة جديدة بالحمى النزفية في قضاء رانية، ضمن إدارة رابرين. وبهذه الإصابة الجديدة يكون عدد حالات الاصابة بمرض الحمى النزفية في إقليم كوردستان، 5 حالات.

طرق الوقاية

وللوقاية من الحمى النزفية، يؤكد مختصون في الأمراض الانتقالية على ضرورة ارتداء الملابس الواقية، والقفازات، والأقنعة الواقية عند التعامل مع الحيوانات أو لحومها أو سوائلها أو جلودها أو فضلاتها، إضافة إلى الانتباه من لسعات حشرة القراد الناقلة للمرض.

وبهذا السياق، يقول أستاذ التقانات الأحيائية والأمراض الانتقالية، فراس رياض جميل، إن "الحمى النزفية مرض فيروسي استوطن في العراق عام 1971، وسُمي بالحمى النزفية لأنه يسبب نزفاً داخل الجسم ويؤدي إلى الوفاة وقد يُشخص سكتة دماغية أو سكتة قلبية، حسب مكان الضرر".

ويكشف جميل لوكالة شفق نيوز، إن "الأخطر في انتقال المرض هو عند وجود جرح في الجسم، إذ ينتقل الفيروس إلى الدورة الدموية مباشرة، لذلك ننصح بضرورة ارتداء الكفوف وتجميد اللحوم لمدة يوم أو يومين قبل الاستخدام وطبخ اللحوم جيداً للقضاء على الفيروس، فضلاً عن رمي كيس اللحم الخارجي الذي يلمسه القصاب عند التسليم للمشتري".

ويتفق طبيب الأسرة، علي أبو طحين، مع ما طرحه جميل، ويضيف، أن "إصابات الحمى النزفية ترتفع في موسم الصيف والجفاف نتيجة زيادة الحشرات في هذه الفترة، والأكثر عرضة هم الساكنون في المناطق الريفية، وتظهر أعراض المرض أسرع عندما تكون الإصابة عبر حشرة القراد التي تنشط وقت الغروب".

وللحد من الإصابة، يؤكد أبو طحين لوكالة شفق نيوز، على "أهمية تجنب الخروج وقت الغروب وإن كان لابد فيجب ارتداء الملابس الطويلة، وعلى القصابين ومن يلامس المواشي التعامل معها بحذر ولبس الكفوف أثناء الذبح والتخلص من فضلات الحيوانات واتلافها بصورة صحيحة".

ويشدد، أن "على وزارة الزراعة متابعة الحيوانات المصابة ورش المبيدات الحشرية للقضاء على حشرة القراد، ومنع الذبح العشوائي وخارج المجازر الرسمية".

معاناة القصابين

ويشكو عدد من القصابين من قلة المجازر، ما يدفعهم مضطرين للذبح في الأماكن الأخرى، كما يقول محمد علي الذي يمتهن القصابة منذ ثلاثة عقود في محافظة بابل.

ويوضح علي معاناته لوكالة شفق نيوز، بأنه "في الوقت الذي نحاول فيه الالتزام بالقوانين والتعليمات الصحية، نجد أنفسنا مضطرين إلى الذبح خارج المجازر الرسمية، ليس تهرّباً أو مخالفة، وإنما بسبب قلة عدد المجازر وضعف إمكانياتها".

ويبين، أن "المجازر الموجودة في بابل لا تكفي لأعداد القصّابين ولا الزبائن، خاصة في المواسم والمناسبات، فنضطر للعمل في أماكن بديلة رغماً عنا".

ويشير إلى أن "الانتظار داخل المجزرة يمتد لساعات طويلة في بعض الأحيان، ويكون العمل مضغوطاً بشكل لا يُطاق، وهذا التأخير يسبب مشاكل للزبائن، وتلفاً للحوم أحياناً، والأهم أنه يضعنا في موقف قانوني حرج وكأننا مخالفون رغم أن المشكلة في ضعف البنية التحتية نفسها".

ويدعو القصاب علي، إلى "ضرورة زيادة عدد المجازر أو توفير مجازر متنقلة في المناطق التي تحتاجها، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمجازر الحالية وتنظيم أوقات العمل، أو حتى تخصيص أماكن نظامية مؤقتة بإشراف صحي، لتفادي الضرر والوقوع في المخالفات".

شحة في المجازر

من جهته، يؤكد مدير قسم الوبائيات في دائرة البيطرة بوزارة الزراعة، ثائر صبري حسين، أن "في العراق 52 مجزرة فقط وأغلبها متهالكة وغير مناسبة، في حين هناك حاجة إلى أكثر من 300 مجزرة، أما المجازر العصرية والحديثة فهي على عدد أصابع اليد، وتمت مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإنشاء مجازر عصرية لتلافي الجزر العشوائي، وكإجراء طارئ كُلفت وزارة البيئة بتأهيل بعض المجازر غير العاملة إلى أن يتم إنشاء مجازر جديدة".

وعن أكثر المحافظات التي يتم فيها الذبح العشوائي وبالتالي هي بحاجة إلى مجازر، يكشف حسين لوكالة شفق نيوز، أن "بغداد تأتي في الصدارة كونها تربو على أكثر من 10 ملايين نسمة، وتأتي بعدها كربلاء والنجف لوجود مراقد دينية وتشهد زيارات مليونية".

وفيما يخص الذبح داخل المنازل خاصة في عيد الأضحى، يؤكد حسين، أن "الذبح وفق المادة القانونية 105 لسنة 1983 فهو محصور بالمجازر، لكن عملياً السيطرة على الذبح صعبة، حيث إن الثقافة عند التضحية تكون في البيت، لذلك يتم إطلاق حملات توعية وتثقيف وإرشاد للمربين والمواطنين بصورة عامة بضرورة الذبح في المجازر للمحافظة على السلامة".

وفي ظل قلة المجازر، يوضح حسين، أن "هناك إجراءات في المناسبات الدينية التي يحصل فيها ذبح للمواشي سواء كان في الزيارات المليونية أو الأضحى، منها تبليغ أصحاب الجوبات بضرورة الذبح في المجازر وإذا لا توجد مجزرة وكإجراء طارئ وخاصة في عيد الأضحى، يتولى كل محافظ تحديد مناطق معينة بمحافظته للذبح فيها".

وعن الإجراءات الوقائية لوزارة الزراعة لمكافحة الحمى النزفية، يقول حسين، إن "هناك حملتين في السنة ربيعية وخريفية للقضاء على حشرة القراد العامل الناقل للحمى النزفية، أما المناطق التي تُسجل فيها إصابة بالمرض، فهذه تعد بؤراً مرضية، ويتم رش كل الحيوانات والحضائر في تلك المنطقة، وكذلك منع حركة الحيوانات بعدم اعطاء شهادة صحية إلا بعد فحصها ورشها بمبيد القراد".