دينار الكويت أولا ودولار أمريكا عاشرا: اقوى 10 عملات في العالم

شفق نيوز/ ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن الدولار الأمريكي ليس العملة الاقوى في العالم، وإنما الدينار الكويتي، وبفارق كبير بينهما.

وأوضحت المجلة الامريكية انه ينظر الى الدولار الامريكي عموما على أنه العملة الاقوى في العالم، مضيفا انها العملة الأكثر تداولا على الساحة العالمية تقريبا، إلا أنه من المثير للدهشة أن "الدولار" ليس العملة الورقية الاقوى، بين عملات العالم البالغ عددها 180 عملة معترف بها قانونيا في كافة أنحاء العالم.

واستعرض التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ أقوى 10 عملات في العالم، استنادا إلى قيمتها النسبية مقابل الدولار الامريكي مشيرا الى ان معظم العملات "عائمة"، مما يعني أن قيمتها متقلبة بحسب العرض والطلب، في حين أن بعض العملات "مترابطة" وهو ما يعني أن قيمتها بالنسبة الى عملة اخرى (مثل الدولار الأمريكي) ثابتة بسعر متفق عليه.

ولفت التقرير إلى أسعار الصرف تؤثر على تكلفة السلع والخدمات بعملة اجنبية، الا ان تقلبات اسعار الصرف تخلق أيضا فرصة للمستثمرين الذين يتطلعون الى تحقيق ارباح من خلال تداول العملات الاجنبية.

فيما يلي أقوى 10 عملات:

1. الدينار الكويتي

الدينار الكويتي هو أقوى عملة في العالم حيث يشتري دينار كويتي 3.26 دولار أمريكي (او بعبارة اخرى، 1 دولار امريكي يعادل 0.31 دينار كويتي، أي أن كل دينار كويتي يعادل نحو 3 دولارات).

واشار التقرير الى ان الكويت تكسب الكثير من ثروتها من كونها مصدرا عالميا رائدا للنفط، وجرى طرح الدينار الكويتي في ستينيات القرن الماضي وربطه في البداية بالجنيه الاسترليني قبل إعادة ربطه بسلة عملات.

2. الدينار البحريني

الدينار البحريني هو ثاني أقوى عملة في العالم حيث يشتري دينار بحريني واحد 2.65 دولار أمريكي (أو الدولار الواحد يساوي 0.38 دينار بحريني).

وتكسب البحرين الكثير من ثروتها من صادرات النفط والغاز. وطرح الدينار البحريني للتداول في العام 1965 وهو مربوط بالدولار الأمريكي.

3. الريال العماني

الريال العماني هو ثالث أقوى عملة في العالم حيث يشتري الريال العماني 2.60 دولار أمريكي (أو الدولار الواحد يساوي 0.38 ريال عماني). وكما هو الحال مع جيرانها الأثرياء الآخرين، تعتبر عمان مصدرا رئيسيا للنفط والغاز، وتم طرح الريال العماني في السبعينيات وهو مرتبط بالدولار الأمريكي.

4. الدينار الأردني

الدينار الاردني هو رابع أقوى عملة في العالم حيث يشتري دينار أردني 1.41 دولار أمريكي (أو الدولار الواحد يساوي 0.71 دينار أردني).

والأردن أقل اعتمادا على صادرات النفط والغاز من جيرانه ويعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي والديون المتزايدة. وطرح الدينار الاردني للتداول في العام 1950 وهو مرتبط بالدولار الأمريكي.

5. الجنيه الاسترليني

الجنيه البريطاني هو خامس أقوى عملة في العالم حيث يشتري الجنيه البريطاني 1.20 دولار أمريكي (أو 1 دولار أمريكي يساوي 0.83 جنيه استرليني).

وتعتبر بريطانيا سادس أكبر دولة من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للبنك الدولي، وتم طرح الجنيه لأول مرة في القرن ال14 قبل أن يتم كسر قيمته العشرية في العام 1971. وهي عملة حرة وغير مرتبط بعملات أخرى.

6. دولار جزر كايمان

يعتبر دولار جزر كايمان سادس اقوى عملة مشتركة في العالم ، حيث يشتري 1 دولار جزر كايمان 1.20 دولار أمريكي (او 1 دولار أمريكي يساوي 0.83 دولار جزر كايمان).

وجزر كايمان هي إقليم بريطاني في منطقة البحر الكاريبي وهي مركز مالي خارجي. تم طرح دولار جزر كايمان لأول مرة في السبعينيات وهو مرتبط بالدولار الأمريكي.

7. جنيه جبل طارق

ويعتبر جنيه جبل طارق سادس أقوى عملة مشتركة في العالم، حيث يشتري 1 جنيه من جبل طارق 1.20 دولار أمريكي (أو 1 دولار أمريكي يساوي 0.83 جنيه جبل طارق).

ويقع جبل طارق في الجزء الجنوبي لإسبانيا، وهو رسميا إقليم بريطاني. تم طرح جنيه جبل طارق للمرة الاولى في عشرينيات القرن الماضي وهو مرتبط بالجنيه الاسترليني (وجنيه جبل طارق يساوي جنيه استرليني واحد).

8. فرنك سويسري

ويعتبر الفرنك السويسري ثامن أقوى عملة في العالم، حيث يشتري فرنك سويسري واحد 1.07 دولار أمريكي (او 1 دولار أمريكي يساوي 0.93 فرنك سويسري).

الفرنك السويسري هو العملة القانونية الرسمية لسويسرا وليختنشتاين ويتطلع اليه على أنه ملاذ آمن بسبب الاستقرار السياسي في سويسرا. تم طرح الفرنك السويسري في العام 1850 ثم تم ربطه لفترة وجيزة باليورو قبل الانتقال الى التعويم الحر.

9. يورو

اليورو هو تاسع اقوى عملة في العالم حيث يشتري 1 يورو 1.07 دولار أمريكي (او 1 دولار أمريكي يساوي 0.94 يورو).

واليورو هو العملة الرسمية لمنطقة اليورو، حيث يتألف من 19 دولة من أصل 27 دولة تشكل جزءا من الاتحاد الأوروبي. ودخلت العملة المادية المتداولة في العام 2002 وهي معومة وحرة.

10. دولار امريكي

الدولار الأمريكي هو عاشر أقوى عملة في العالم ، حيث تساوي 1 بالضبط مقابل نفسها. وجميع وحدات العملة الاخرى في كافة انحاء العالم تساوي اقل من الدولار الامريكي.

وختم التقرير؛ أنه تم طرح الدولار الأمريكي في القرن الـ18، وهو عملة قانونية في الولايات المتحدة والأقاليم الامريكية الاخرى والدول ذات السيادة بما في ذلك بورتوريكو والاكوادور وزيمبابوي.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي هو العملة الأكثر تداولا على مستوى العالم، والدولار الامريكي هو اكبر عملة احتياطي في العالم (العملة الأكثر احتفاظا من قبل البنوك المركزية) وهي العملة المستخدمة لتسعير العديد من السلع، بما في ذلك النفط والذهب والنحاس.

ترجمة: وكالة شفق نيوز