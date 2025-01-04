ديالى.. أزمة الكهرباء تشعلها "صعوبة الاستحمام" وإضراب أصحاب المولدات يواجه بحملة اعتقالات

شفق نيوز/ أسابيع مضت على تردي واقع التيار الكهربائي وتراجع ساعات التجهيز لساعات كبيرة في معظم مناطق المحافظات الوسطى من بينها محافظة ديالى جراء خروج محطات توليد وإنتاج الطاقة عن الخدمة بفعل توقف ضخ الغاز المستورد من إيران إلى جانب تذبذب وانطفاء خطوط الكهرباء المجهزة للمحافظة بالتيار الكهربائي وهما ميرساد وسيربل زهاب.

ومع موجة البرد الشديدة التي تضرب البلاد ازدادت معاناة السكان وتعطلت الكثير من مفاصل الحياة في ظل غياب الكهرباء، وهو ما دفع كثير من الأهالي إلى اللجوء نحو حلول بديلة بعضها لا تخلو من الخطورة، كاستخدام الوقود والغاز وحتى الحطب في التدفئة وتسخين المياه.

وفي هذا الصدد يقول المواطن عماد حسن، إن "أغلب المواطنين اليوم يعتمدون على النفط والغاز في تسخين المياه والتدفئة رغم مضارها ومخاطرها الكبيرة"، لافتا الى أن "أكبر التحديات للأسر اليوم هو الاستحمام، إذ يجب أن يكون هناك تنسيق مسبق وحساب لكمية المياه لأن الكهرباء تتوفر ساعة وتنقطع 3-5 ساعات وبهذا فإنه لايمكن أن يستحم شخصين أو 3 من العائلة في اليوم الواحد بالاعتمادات على السخانات الكهربائية ولهذا هناك الكثير من العوائل تستخدم النفط والغاز لتسخين المياه".

وأضاف أن "الاعتماد على النفط والغاز في التدفئة أثقلنا بتكاليف إضافية، إذ باتت تستنزف رواتبنا بشكل سريع لاسيما وأن كل منزل اليوم يحتاج إلى تشغيل المولد المنزلي لأن تشغيل المولدات الأهلية الخاصة بالمناطق غير منتظم ويقتصر تشغيلها فقط على ساعات المساء أو الليل".

وأكد أن "العائلة تحتاج يوميا 5-10 لتر بنزين فضلا عن نفاد كمية النفط المخصصة لنا شهريا وهي 100 لتر بغضون أيام ونشتري نفط تجاري لبقية أيام الشهر".

من جانبه بين المواطن أحمد العبيدي أن "الكهرباء تنقطع باليوم الواحد أكثر من 16 ساعة لكن الغريب إن الفواتير التي وصلتنا هذا الشهر كما هي في الاشهر التي تشهد استقرارا للكهرباء ولايوجد أي نقصان فيها بمعنى اننا ندفع اجور مستمرة سواء كانت الكهرباء متوفرة اولا".

ولفت إلى أن "معظم أصحاب المصالح من المحال والمقاهي والمعامل تضرروا بسبب أزمة الكهرباء، والغاز الإيراني، التي طالت كثيرا هذه المرة دون معرفة الأسباب".

وأكد العبيدي، أن "على الحكومة ايجاد بدائل واتخاذ إجراءات تسهم بمعالجة هذه الأزمة وتضمن عدم تكرارها في الفترة المقبلة".

وفي ظل أزمة الكهرباء يواصل أصحاب المولدات الأهلية في ديالى احتجاجهم منذ أكثر من أسبوع بأشكال اختلفت بين تظاهرات وسط بعقوبة وإضراب عن التشغيل وإغراق عدة أحياء سكنية في ديالى بالظلام للمطالبة برفع سعر الأمبير وزيادة كمية الوقود المخصص لهم.

وقال وسام الشمري وهو صاحب مولدة إن "كمية الوقود لا تكفي لتعويض ساعات الانقطاع الطويلة في بعقوبة والمناطق الأخرى اذ يتم تزويدنا بـ10 و20 لتر لكل kva, والتسعيرة 8 الاف دينار ولهذا طالبنا برفع الكمية والتسعيرة إلى 10 الاف دينار.

وأكد الشمري لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس المحافظة وعدنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمنا خلال الفترة المقبلة".

من جانبه أوضح محمد الأجودي، وهو مواطن من قضاء الخالص غربي ديالى، أن "الليلة الماضية معظم الأحياء عاشت في عتمة كاملة نتيجة إضراب أصحاب المولدات عن التشغيل بسبب رفضهم للتسعيرة المفروضة عليهم من قبل الإدارة المحلية وهي من 12-2 ظهرا ومن 4-12 ليلا".

وتابع الأجودي أن"القائممقامية في الخالص أعلنت انها أطلقت حملة لاعتقال أصحاب المولدات المخالفين والمضربين عن التشغيل بذريعة توفير وقود كافية لهم وتحديد جدول تشغيل مناسب".

بدوره؛ توقع رئيس لجنة الطاقة في مجلس ديالى فارس مزاحم أن"يكون الصيف المقبل ساخنا على ديالى والعراق بصورة عامة حال بقاء الأمر على ماهو عليه وتقليل امدادات الغاز المورد للعراق"، لافتا الى أن"مدن ديالى والبلاد قد تشهد تظاهرات كبيرة رفضا لمايحدث وللمطالبة بالكهرباء أثناء حرارة الأجواء".

وقال مزاحم لوكالة شفق نيوز، إن"هناك خطة ستطبق قريبا وهي إخراج الدوائر الحكومية البالغة 2000 دائرة من الخطوط والوطنية والاعتماد على الطاقة الشمسية وتحويل حصصها من الكهرباء للمناطق السكنية".

وأكد أن "استمرار اعتماد العراق على إيران باستيراد الغاز مع عدم قدرتها على تجهيزه للعراق بشكل مستمر سيكون له عواقب وانعكاسات سلبية على المواطنين في كافة أنحاء البلاد مالم تكن هناك اجراءات حكومية تسهم بتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز عبر الضغط على ايران والزامها بتطبيق بنود العقود المبرمة بين البلدين أو تغيير وجهة استيراد الغاز من بلدان أخرى تسد النقص".

ودعا مزاحم الحكومة المركزية والجهات السياسية الى"ضرورة التفكير بمصلحة العراق شعبه ووضع خطط كفيلة بمعالجة ملف الكهرباء جذريا باعتباره يواجه مشاكل دامت لعقود".

وأعلنت وزارة الكهرباء في وقت سابق عن تراجع ساعات التجهيز في البلاد بسبب ايقاف ايران لامدادات الغاز، كما أعلنت إيران عن تمديد ايقاف تصدير الغاز لأسابيع أخرى بذريعة وجود أعمال صيانة".

وأبلغ مصدر حكومي وكالة شفق نيوز عن وصول ساعات قطع الكهرباء في ديالى لأكثر من 16 ساعة بسبب توقف امدادات الغاز الإيراني.