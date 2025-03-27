دعوة أوجلان وقواعد تركية.. تقرير يؤشر تراجع نفوذ حزب العمال الكوردستاني في العراق

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في تقرير لها نشرته، يوم الخميس، أن نفوذ حزب العمال الكوردستاني شهد تراجعا بسبب القواعد العسكرية التركية في العراق، التي عرقلت إمكانية قدراتهم على الاقتراب من الاراضي التركية، مؤكدا وجود قرابة 80 قاعدة تركية بالعراق.

وبحسب التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن "الغموض يلف دعوة رئيس حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان لحل الحزب، حيث يبلغ اوجلان 76 عاما، وهو مسجون منذ 26 عاما تطبيقا لحكم المؤبد، مما يجعل البعض يعتقدون ان هذا التبدل في رأيه، هو جزء من صفقة لتخفيف عقوبة السجن، مقابل حصوله على الاقامة الجبرية في تركيا".

ولفت إلى أن "العراق رحب بدعوة اوجلان، في محاولة منه لتهدئة الصراع في شمال العراق، واخراج حزب العمال الكوردستاني والقوات التركية من المنطقة، المتواجدة في اطار مكافحة الارهاب".

كما ذكر التقرير بـ"توقيع العراق اتفاقية تعاون امني مع تركيا في آب/ أغسطس 2024، تسمح بمواجهة حزب العمال الكوردستاني على الاراضي العراقية"، مشيرا إلى أن زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني رحب بقوة بدعوة اوجلان لالقاء السلاح، بالاضافة الى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الذي أكد استعداده للقيام بأي جهد من اجل ضمان نجاحها، حيث وصفها بانها "خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والحل السلمي في المنطقة"، وتتطلب "نضالا سلميا ومدنيا وديمقراطيا".

وبين أن "قادة حزب العمال الكوردستاني كانوا اكثر حذرا بشان حل حزبهم باعتبار ان خطوة كهذه بالتخلي عن صراع عمره 45 سنة، والعودة الى نقطة البداية، خصوصا ان تركيا لم تستجب لمطالب الكورد في تركيا".

ونوه التقرير الى أن "نفوذ حزب العمال الكوردستاني على الارض شهد تراجعا بسبب القواعد العسكرية التركية في العراق، والتي عرقلت امكانية قدرة مقاتلي الحزب على الاقتراب من الاراضي التركية مثلما كانوا يفعلون في السابق"، مضيفا ان "المحللين يعتبرون ان استمرار القتال داخل الاراضي العراقية، يمثل "امرا عبثيا".

واشار الى "وجود 11 قاعدة عسكرية تركية في اقليم كوردستان بحسب تأكيدات أنقرة، بينما يقول حزب العمال الكردستاني ان هناك 27 قاعدة عسكرية ومركز تدريب للجنود في المنطقة، الا ان الوزير السابق في حكومة الاقليم جبار الياور يقدر وجود ما يصل الى 80 قاعدة عسكرية تركية"، كما بين ان "المعسكرات التركية تتواجد على طول الحدود العراقية التركية الممتدة لمسافة 200 كلم، وبعمق بين 10 كيلومترات و40 كيلومترا وتقديرات بوجود نحو 4 الاف جندي تركي".

وفي مطلع شهر مارس اذار الجاري، أعلن حزب العمال الكوردستاني، وقفًا لإطلاق النار، استجابةً لدعوة زعيمه عبدالله أوجلان، وذلك بعد أكثر من 40 عاماً من القتال ضد الدولة التركية.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من عرض أنقرة السلام على أوجلان، في خطوة تهدف إلى إنهاء نزاع مستمر منذ عام 1984، أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص.