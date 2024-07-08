"داعش" يحوّل رحلة البحث عن "الرزق" إلى مأتم: لا تقتربوا من مواقع التنظيم

شفق نيوز/ اعتاد الصياد طالب فاضل محمد (52 عاما) ان يخرج برحلة البحث عن رزقه مع ابنه العشريني محمد حيث يقومان باصطياد السمك في المواقع المحيطة بقضاء طوزخورماتو(75 كلم شمال شرق صلاح الدين).

الطريق الرابط بين تكريت وطوز خورماتو عبارة عن سلسلة جبلية تلول عالية مع مواقع مائية تسمى بالحاوي ومجملها يطلق عليها وادي الزركة المائي الذي يرتبط بقضاء داقوق من جهة الغرب بامتداد وادي الشاي المرعب جنوب كركوك.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين؛ أفاد مصدر أمني، بمقتل صيادين اثنين إثر تعرضهما لهجوم مسلح من قبل مجموعة مسلحين يعتقد انتماؤهم لتنظيم "داعش"، وذلك في منطقة حاوي اللبن بالقرب من بحيرة آمرلي في محافظة صلاح الدين.

وأكد المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الهجوم وقع اليوم، حيث هاجم المسلحون الصيادين أثناء تواجدهما في المنطقة، وأسفر الهجوم عن مقتل الصيادين على الفور، فيما هرعت قوات الأمن إلى موقع الحادث لبدء التحقيقات وتعقب الجناة.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية باشرت بعملية تمشيط واسعة في المنطقة بحثاً عن المسلحين الهاربين.

يبحث عن لقمة العيش

ويقول علي البياتي احد سكان قضاء طوز خورماتو لوكالة شفق نيوز، أن" الياد ابو محمد عرف عنه منذ عشرات السنوات أنه يعمل في صيد الأسماك ويخرج منذ ساعات الصباح الأولى لكي يصطاد السمك ويعود مع ابنه الصغير محمد الى سوق طوز خورماتو ليبيع ما اصطاده من السمك، ولأن أطراف قضاء الطوز فيها مسطح مائي في منطقة الحاوي في الزركة وهي منطقة مائية مفتوحة تقع بين قضاء طوز خورماتو وتكريت، تعتبر من معاقل داعش الارهابي".

ويضيف أن "الصياد أبو محمد لم يكن يعلم بأنه سوف يتحول من صياد إلى صيد لإرهابيي داعش حيث قام بسحب زورقه الصغير والنزول في عمق مياه الزركة وعندما تم رصده من قبل عناصر داعش الارهابي أطلقوا عليه نيران قناصاتهم واردوه قتيلا هو وابنه العشريني محمد".

وأكد أن "اقرباءه واصدقاءه حين سمعوا بالحادث قام مع قوة من الشرطة والجيش العراقي من الوصول الى قاربه وسحبه من قبل قوة نهرية ونقله إلى الطب العدلي في مستشفى قضاء طوز خورماتو".

ويشير البياتي الى أن "اقرباء واهل الاب وابنه وسط الحزن الشديد قاموا بدفنهم في مقبرة قضاء طوز خورماتو حيث تحول خروجه لطلب رزقه وعائلته الى آخر رحلة ليترك عائلته بلا معيل ولا كفيل سوى الله تعالى وسط سخط من الاهالي الى ضرورة انهاء تواجد مجاميع داعش الارهابية في اطراف طوز خورماتو وآمرلي".

داعش في الزركة

ويقول قائممقام قضاء آمرلي ميثم نوري لوكالة شفق نيوز، إن "الصياد طالب فاضل محمد ونجله واثناء قيامهم برحلة صيد في منطقة حاوي اللبن قرب قرية الزنجلية وهو وادي مائي اقتربا من مضافات تنظيم داعش الإرهابي والذي يتواجد في هذه المنطقة قام التنظيم بإطلاق النار على الصياد ونجله وقتلهم وبعد تلقي المعلومات تمكنت قوة من الجيش والشرطة نقل الجثتين الى الطب العدلي".

وتابع نوري أن "عناصر داعش متواجدون في منطقة الزركة وهذا المنخفض المائي يرتبط بمنطقة العظيم في ديالى وهو شريط مائي كبير ويحتاج لعملية امنية واسعة لتطهيرها من هذه المجاميع الارهابية والقوات الامنية تمتلك معلومات كافة عن تواجد هذه المجاميع وتم رصد تحركاتهم ليلا عبر كاميرات حرارية".

وحذر قائممقام قضاء آمرلي "صيادي السمك من الاصطياد في هذه المنطقة وهناك حوادث مشابهة وقعت في السنوات الماضية وهذه المنطقة فيها تواجد لداعش".