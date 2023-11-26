"إخفاق" الردع الأمريكي في العراق.. تقرير يقترح "الترهيب المباشر" ضد إيران

شفق نيوز/ دعت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إدارة الرئيس جو بايدن إلى استهداف إيران نفسها بشكل مباشر، لا عبر وكلائها، من أجل ردع الهجمات التي تتعرض لها قواتها في العراق وسوريا، معتبرة أن الردود الأمريكية حتى الآن "فشلت" في تحقيق هدفها الرادع، محذرة من أن إستراتيجية طهران التي تستهدف دق أسفين بين الولايات المتحدة وإسرائيل يمكن أن تنجح.

وبعدما قال التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إن واشنطن، برغم قدراتها، لا تزرع الخوف لدى إيران، مثلما تفعل إسرائيل، ذكرّ بأنه عندما تقوم إسرائيل بعمليات عسكرية ضد إيران في العراق وسوريا وعمليات سرية ضد منشآتها النووية، فإن إيران تقوم بالرد باستهداف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط من خلال وكلائها متوقعة بأن تقوم الإدارة الأمريكية بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد.

وانتقد التقرير فكرة أن أمريكا أصبحت بمثابة وكيل لإيران للرد على إسرائيل.

الخيارات الثلاثة لوقف الهجمات

وفي حين أشار التقرير إلى الإجراءات والغارات التي نفذتها واشنطن ضد مواقع للميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، وإرسال سفن حربية إلى المنطقة، قال التقرير إن هذه الإجراءات لم تنجح في ردع وكلاء إيران؛ بل أن عدد الهجمات قد تزايد.

واعتبر التقرير أن إيران سوف تستمر في التصعيد، مما يجعل الإدارة الأمريكية أمام ثلاثة خيارات: القبول بمطالب إيران بوقف الهجمات؛ أو عدم القيام بأي تعديلات والاستمرار في تحمل الاعتداءات، أو تصعيد الرد الأمريكي الانتقامي لجعل إيران تتوقف.

وتساءل التقرير عما إذا كانت إيران ستنجح في دفع إدارة بايدن لمطالبة إسرائيل بوقف عملياتها في غزة لإنهاء الهجمات المتزايدة ضد الجنود الأمريكيين؟.

ورأى التقرير أن الردع من خلال العقاب، هو أمر ممكن، برغم أنه أشار إلى أن الولايات المتحدة لم تنجح أبداً في ردع إيران أو إرغامها من خلال معاقبة وكلائها، مضيفا أن المرات الوحيدة التي فرضت فيها واشنطن تكلفة إستراتيجية مباشرة على إيران، نجحت في فرض الردع.

وأشار بذلك إلى أن المرة الأولى كانت فيما عرف باسم حرب الناقلات العام 1988، عندما أغرق الرئيس رونالد ريغان 6 من 12 سفينة إيرانية، ما أوقع "العدوان" الإيراني وأقنع المرشد الأعلى روح الله الخميني على إنهاء الحرب الإيرانية - العراقية.

أما المرة الثانية، فكانت بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني عام 2020، مضيفاً أن إيران خفضت بشكل كبير اعتداءاتها على القوات الأمريكية إلى أن تولى بايدن السلطة ولكنها منذ ذلك الحين، استأنفت الهجمات على القوات الأمريكية وصعدتها بشكل متدرج.

تجنب المواجهة المباشرة

واعتبر التقرير أن إيران لا تمتلك القدرة على المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن تزايد النظام الإيراني في هجماته الجريئة ضد القوات الأمريكية هو نتيجة ثقته بأنه لن يدفع ثمن أفعاله.

ولهذا، يعتبر التقرير أن إظهار التصميم العسكري من خلال معاقبة إيران بشكل مباشر وقوي من شأنه إجبار النظام على تغيير إستراتيجيته بشكل جذري، مضيفاً أن 45 عاماً من العقوبات أدت إلى الحد من قدرات إيران، إلا أنها فشلت في ردعها.

وأوضح التقرير أن وجود حركة "حماس" وحزب الله اللبناني ووكلاء النظام الآخرين في أنحاء الشرق الأوسط كافة، هو من أجل ضمان بقاء إيران، وليس العكس، ولهذا فإن تحييد الأصول التكتيكية لإيران لن يؤدي إلى تغيير إستراتيجي أو سياسي باعتبار أن هؤلاء الوكلاء هم بمثابة مرتزقة بالإمكان الاستغناء عنهم.

وتابع قائلاً إنه من أجل إحداث مثل هذا التغيير الإستراتيجي، يتحتم على الولايات المتحدة، أما أن تعمد إلى تحييد الأصول العسكرية الإستراتيجية، أو تقوم بتهديد قبضة النظام على السلطة.

وختم التقرير الأمريكي بالقول إنه في حال لم تقم الولايات المتحدة بفرض الردع، فإن إيران سوف تستمر في تصعيد هجماتها بالوكالة، مستغلة خشية الإدارة الأمريكية من جبهة عسكرية جديدة، وربما تنجح في دق أسفين بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف أن النهج الحذر الذي يتبعه النظام الإيراني في التصعيد والتردد في مهاجمة الجنود الأمريكيين بشكل مباشر، يكذب خطابه ويكشف خوف طهران العقلاني من المواجهة مع الجيش الأمريكي.

وخلص التقرير إلى القول إن استغلال هذا الخوف سيردع إيران، وأنه في حال كانت الولايات المتحدة جدية في ردع إيران وحماية حياة وسلامة قواتها في المنطقة، فإنها ستستخدم نموذج اغتيال سليماني، كمثال رئيسي للإستراتيجية الناجحة.

ترجمة وكالة شفق نيوز