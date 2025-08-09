خط كركوك – بانياس النفطي.. شريان حياة عراقي نحو المتوسط عبر سوريا

شفق نيوز- كركوك

على وقع التحديات الجيوسياسية في المنطقة وتقلبات أسواق النفط العالمية، يعود الحديث بقوة عن خط كركوك – بانياس النفطي، المشروع الذي ظل لعقود حبيس الملفات السياسية والأمنية، ليطل من جديد بوصفه ورقة استراتيجية تمنح العراق منفذًا حيويًا نحو البحر المتوسط، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على موانئ الخليج.

وأعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، في وقت سابق من اليوم السبت، عزمه زيارة العراق قريباً لدراسة إعادة تأهيل خط النفط الذي يربط كركوك بميناء بانياس، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين

وجاء تصريح البشير، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية السورية"، في سياق حديثه عن زيادة ساعات تزويد الكهرباء في عموم سوريا والتي قال إن بلاده لم تشهدها منذ عشرات السنين.

خط تاريخي

أُنشئ خط كركوك – بانياس في ثلاثينيات القرن الماضي، ليكون جزءًا من شبكة تصدير النفط العراقي إلى الأسواق الأوروبية عبر الساحل السوري، وصُمم بطاقة تصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، وكان أحد أعمدة اقتصاد العراق في حقبة ما قبل الحروب والعقوبات.

ومع بداية التسعينيات وفرض الحصار الدولي على العراق، تقلص نشاط الخط بشكل كبير، ليعمل بقدرة محدودة لا تتجاوز 10 آلاف برميل يوميًا ضمن برنامج "النفط مقابل الغذاء".

حينها، كانت 60% من عائداته تذهب لشراء المواد الغذائية، بينما تُسدد 40% نقدًا. لكن الأحداث السياسية والعسكرية اللاحقة أدت إلى توقفه بالكامل.

اليوم، وبعد أكثر من عقدين على انقطاعه، تدفع الحاجة إلى تنويع منافذ التصدير الحكومة العراقية إلى إعادة طرح ملف الخط على الطاولة، في ظل ضغوط متزايدة على الموانئ الجنوبية، وتحديات لوجستية ومناخية في الخليج.

بغداد ترى في الخط "خياراً استراتيجياً"

ويؤكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، لوكالة شفق نيوز، أن "إحياء خط كركوك – بانياس ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل خيار استراتيجي يمنح العراق مرونة أكبر في تسويق نفطه، ويعزز أمنه الطاقوي".

ويضيف أن "إعادة تشغيل الخط تتطلب جهدًا ووقتًا طويلين، إلى جانب إعادة تأهيل شامل للبنية التحتية واستقرار أمني وفني على طول مساره".

هذا البعد الاستراتيجي لا يقتصر على العراق، بل يمتد إلى سوريا التي ترى في المشروع فرصة لتعزيز موقعها كممر إقليمي للطاقة، ما يفتح آفاقًا اقتصادية أوسع بين البلدين.

الصناعة النفطية في الشمال

الجهة المشغلة للخط هي شركة نفط الشمال، التي تأسست عام 1927 باسم "شركة نفط العراق (IPC)" قبل أن تُؤمم وتتحول إلى شركة وطنية.

تتخذ الشركة من كركوك مقرًا لها، وتشرف على عدد من الحقول العملاقة، أبرزها حقل كركوك، أحد أقدم وأغزر الحقول إنتاجًا في الشرق الأوسط، إضافة إلى حقول باي حسن، جمبور، خباز، وشوراو.

وتنتج الشركة اليوم ما بين 250 و300 ألف برميل يوميًا، لكنها تتطلع إلى رفع طاقتها عبر عقد تعاون مع شركة BP البريطانية لتطوير حقل كركوك ورفع إنتاجه إلى 750 ألف برميل يوميا، وهذا التوسع، بحسب خبراء، يزيد الحاجة إلى منافذ تصدير جديدة تخفف الضغط على موانئ الجنوب.

وأوضح مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال لوكالة شفق نيوز أن "وفدًا رسميًا عراقيًا زار سوريا مؤخرًا ضمن خطة لإحياء الخط، حيث شملت المباحثات إجراء مسح فني شامل لتحديد حالة الأنبوب والبنية التحتية، وتشكيل لجان فنية مشتركة عراقية – سورية لتقييم الجوانب الأمنية والفنية، إلى جانب وضع رؤية متكاملة لإعادة التأهيل قد تتضمن إنشاء مسارات جديدة وتحديث محطات الضخ، بما يضمن تشغيل الخط وفق معايير حديثة وكفاءة عالية".

ويقدّر المصدر، أن "تكلفة المشروع بين 300 و600 مليون دولار، مع بحث خيارات تمويل متعددة، تشمل تخصيصات من الموازنة العامة، شراكات مع شركات عالمية، أو مساهمات من مستثمرين إقليميين".

وتواجه إعادة تشغيل الخط عقبات متعددة، أبرزها أن البنية التحتية تعرضت للتقادم والتخريب الجزئي، ما يستدعي إعادة بناء أجزاء كبيرة وفق معايير حديثة، كما أن مرور الخط في مناطق شهدت اضطرابات أمنية يفرض الحاجة إلى ترتيبات حماية مشددة.

إضافة إلى ذلك، فإن أي مشروع من هذا النوع لا يمكن فصله عن البيئة الإقليمية المعقدة، إذ يتطلب تعاونًا سياسيًا واقتصاديًا بين بغداد ودمشق، وربما تنسيقًا مع أطراف دولية لها مصالح في قطاع الطاقة.

منفذ استراتيجي نحو المتوسط

يرى خبير الطاقة والنفط يوسف عبد الله، أن إعادة تشغيل خط كركوك – بانياس "ستمنح العراق قدرة أكبر على المناورة في تسويق نفطه، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية في الخليج".

ويضيف أن "الخط قادر على نقل ما بين 200 و300 ألف برميل يوميًا، ما يوفر للعراق منفذًا مباشرًا إلى البحر المتوسط، ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز، الذي يبقى عرضة للتوترات".

ويشير عبدالله إلى أن "المشروع سيساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا، وربما يشكل قاعدة لمشاريع مشتركة في مجالات النقل والطاقة".

وإحياء الخط قد يحمل دلالات أوسع على صعيد السياسة الإقليمية، إذ يمنح العراق أداة توازن في علاقاته مع الشركاء التجاريين، ويعزز موقعه كمصدر موثوق للطاقة. كما قد يفتح الباب أمام استثمارات أجنبية في البنية التحتية للطاقة في الشمال، وهو ما يحتاجه العراق لتنويع اقتصاده.

غير أن المشروع قد يثير أيضًا حساسيات سياسية لدى بعض الأطراف الدولية، بالنظر إلى العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما يستدعي ترتيبات قانونية ودبلوماسية لضمان سير العمل.

فرصة واختبار في آن واحد

ورغم التحديات، يرى مراقبون أن إحياء خط كركوك – بانياس يمثل "رهانًا طويل الأمد" قد يمنح العراق ورقة قوة جديدة في سوق النفط العالمية، لأن المشروع، إذا ما اكتمل، لن يكون مجرد أنبوب لنقل النفط، بل رمزًا لقدرة العراق على تنويع خياراته وتعزيز أمنه الطاقوي، وفتح صفحة جديدة في التعاون الإقليمي.

وبينما تُدرس خيارات التمويل وتُرسم الخطط الفنية، تبقى الخطوة الحاسمة بيد الإرادة السياسية والقدرة على تجاوز العقبات الأمنية والفنية، فإما أن يعود الخط ليضخ الحياة في شرايين التصدير العراقية نحو المتوسط، أو يبقى مجرد مشروع مؤجل على رف الملفات الاستراتيجية.