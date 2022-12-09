خطر داعش يفرض "الزراعة الديمية " في بلدة عراقية حدودية

شفق نيوز/ أفاد مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم الجمعة، باعتماد الزراعة الديمية في ناحية تلول الباج شمال غربي المحافظة، الحدودية مع نينوى، بسبب مخاطر تنظيم داعش.

وقال مدير ناحية تلول الباج، حاتم طلك الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "الناحية اعتمدت الخطة الشتوية الديمية (الأمطار) بسبب وقوع الأراضي الزراعية خارج خطوط الصد بين صلاح الدين ونينوى والمخاوف من مخاطر ارهابية تطال المزارعين".

وأضاف الشمري، أن "المزارعين انجزوا عمليات البذار بتامين القوات الامنية وحمايتها و بخطة منظمة والاعتماد على الأمطار لحين نضوج المحاصيل في موسم الحصاد مطلع الصيف المقبل".

وأشار المسؤول المحلي، إلى أن "موسم الحصاد سيتم بخطة تأمين متكاملة لحماية المزارعين من اي خطر ارهابي لحين انتهاء موسم الحصاد والتسويق".

وتعد ناحية تلول الباج (15 كم جنوب غرب قضاء الشرقاط) شمالي صلاح الدين من خطوط الصد الملتهبة، وجنوب شرق نينوى وتقع في قلب الطريق الرابط بين بغداد والموصل وتتعرض لهجمات مستمرة بين حين وآخر.