خروج الأمريكيين.. مؤيدون يتمسكون بـ"السيادة" ورافضون يخشون "الإرهاب"

شفق نيوز/ تنقسم الآراء حول مغادرة القوات الأمريكية القتالية من العراق نهاية العام الحالي، بين مؤيد يبرر ذلك بالحفاظ على السيادة، ورافض يخشى الثغرات الامنية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن اعلن انتهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بحلول نهاية العام الحالي 2021.

وقال النائب ايوب الربيعي عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، لوكالة شفق نيوز، "ليس هناك ضرورة لوجود القوات الامريكية في العراق"، مضيفا "لدينا قوات ذات كفاءة عالية من الجيش العراقي والبيشمركة والحشد، وهم قادرون على حماية الوطن".

واضاف، أن "قوات البيشمركة هي جزء من العملية الأمنية"، مشدداً على "ضرورة خروج القوات الأمريكية وأن الوضع الأمني يبشر بخير في الأيام المقبلة".

من جانبه، رأى الخبير في الشأن الأمني أحمد الشريفي أن "توقيت انسحاب القوات الأميركية غير مناسب لأن الانسحاب سوف يترك ثغرة في قدراتنا التقنية لا يمكن تعويضها بالقدرات الوطنية".

ونبه في حديثه لوكالة شفق نيوز، الى "التجاوزات الإقليمية وبالتحديد التركية منها ستزداد؛ وما يحصل من هجمات في أربيل وبعض المناطق الشمالية ليس بعيد عن هذا التحدي".

لكن عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي يرفض ذلك الرأي.

وقال السعدي لوكالة شفق نيوز إن "بقاء القوات الأمريكية في العراق ليس له علاقة بأمن الوطن بل يسبب زعزعة في الأمن وعدم استقراره ولايمكن أن يكون العراق أفغانستان بل هناك قوات أمنية مختلفة هي أساس لحماية البلاد"، مؤكداً على "خروج القوات الأميركية في موعدها المحدد".

من جهته، يؤكد النائب عن محافظة الانبار أحمد عطية السماني على "ضرورة تواجد قوات التحالف الدولي".

وقال لوكالة شفق نيوز إن "تواجد القوات الأجنبية في العراق محكوم باتفاق دولي، ومرتبط باستمرار تحدي الإرهاب الذي ما زال لم ينته بشكل كامل".

وأضاف أن "خروج القوات الاجنبية دون وصول القوات العراقية إلى مستوى الجاهزية المطلوبة، يعني ترك العراق يواجه بقدراته المحدودة هذا التحدي الخطير والذي ظهر بشكل واضح عدم امكانية رده بالشكل المطلوب، وكما حصل في عام 2014".

وتابع السلماني، "لذلك نظرتنا لهذا الموضوع مرتبطة باستمرار تقديم الدعم الدولي للقوات العراقية، حتى وصولها مرحلة الاكتمال عدة وعتاداً وامكانيات، وتمثيلها لكافة مكونات الشعب العراقي، والنجاح في حصر السلاح بيد الدولة".

بدوره، قال النائب عن المكون الشبكي شيروان الدوبراني لوكالة شفق نيوز إن "بقاء قوات التحالف الدولي ضروري جداً وخاصةً في الفترة المقبلة لحل المشاكل مابين إقليم كوردستان وبغداد وسد الفراغ الأمني في المناطق المتنازع عليها وعودة البيشمركة وتشكيل قوة مشتركة للمناطق المتنازع عليها وفق المادة 140".

واشار الى أن "قوات التحالف الدولي ما يزال لها دور وخاصة في الدعم الجوي"، موكداً أن "العراق يفتقر إلى الأقمار الصناعية والرصد، وتواجد داعش ينذر بخطر وأن وجود قوات التحالف الدولي ضمان الاس