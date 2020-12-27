أخبار طريفة خرقت قتامة 2020

شفق نيوز/ رغم أن 2020 ستبقى مطبوعة بالقلق الذي ساد العالم بسبب جائحة كورونا، إلا أن هذه السنة شهدت أيضا أحداثا طريفة وغريبة خرقت الأجواء القاتمة العامة، ومنها ما يلي.

طلب زواج بالمدرعات

اختار ضابط في الجيش الروسي الاحتفال بعيد الحب بطريقة مميزة، فأحاط نفسه بست عشرة مدرعة من نوع "تي-72 بي 3" اصطفت على شكل قلب بهدف طلب يد حبيبته للزواج.

جثا دنيس كازانتسيف على ركبته في طقس مثلج حاملا باقة ورد بيديه لطلب يد حبيبته

وقد جثا دنيس كازانتسيف على ركبته في طقس مثلج حاملا باقة ورد بيديه لطلب يد حبيبته في قاعدة ألابينو العسكرية قرب موسكو. ولم تخف خطيبته ألكسندرا كوبيتوفا دهشتها إزاء هذا الطلب غير المتوقع.

"كورونا" و"لوكداون" لأسماء الأطفال أيضا

بهدف التصدي للأفكار المسبقة عن كورونا أطلق ثنائي في جنوب شرق الهند على طفليهما المولودين في أبريل اسمي كورونا كومار وكورونا كوماري.

وفي الهند أيضا، اختار زوجان مهاجران علقا في منطقة تبعد آلاف الكيلومترات عن منزلهما، تسمية مولودهما "لوكداون" (إغلاق).

السماء تمطر الحشيشة

هطلت مئات الأكياس المحشوة بالحشيشة من السماء على ساحة في تل أبيب في سبتمبر، ما أثار حماسة لدى المارة. لكن ما حصل ليس معجزة بل هي مبادرة من مجموعة تؤيد تشريع الحشيشة في إسرائيل، وهي أعلنت عزمها القيام بالمبادرة عينها في أماكن أخرى. وقد جرى توقيف شخصين لتسييرهما الطائرة المسيرة المستخدمة في العملية.

هطلت مئات الأكياس المحشوة بالحشيشة من السماء على ساحة في تل أبيب

أفعى بدل الكمامة

استقل شخص حافلة في مدينة مانشستر البريطانية في سبتمبر وهو يلف حول عنقه ووجهه ثعبانا. وأكد أحد الشهود أن هذا المشهد لم يزعج أحدا حتى عندما بدأت الأفعى استكشاف الحافلة. وأوضحت السلطات البريطانية أن إمكان الاستعانة بكمامات بديلة "لا يشمل الاستعانة بجلد الأفاعي، خصوصا إذا ما كان مثبتا على الأفعى".

استقل شخص حافلة في مدينة مانشستر البريطانية في سبتمبر وهو يلف حول عنقه ووجهه ثعبانا

نجح في الانتخابات.. بعد وفاته

أعاد سكان قرية رومانية صغيرة انتخاب رئيس بلديتهم لولاية جديدة لكن بعد أحد عشر يوما من وفاته جراء كورونا في 17 سبتمبر. وبعد إغلاق صناديق الاقتراع توجه سكان القرية إلى مدفن رئيس البلدية لـ"تهنئته" حاملين الشموع على ما روت إحدى القاطنات في المنطقة عبر فيسبوك.

تصريح خروج.. للضرب

كتب فرنسي في التاسعة والثلاثين من العمر على تصريح الخروج المطلوب ملؤه لتبرير سبب الخروج خلال فترة الإغلاق في نوفمبر أن المسوغ لتركه المنزل هو رغبته في "إبراح أحد الشبان ضربا". وقال الشرطي الذي سطر محضر ضبط بقيمة 135 يورو للشاب إن هذا الأخير "كان يحمل تصريحا مكتوبا بخط اليد وعليه اسمه الحقيقي وساعة الخروج من المنزل"، موضحا أن الشرطيين أبلغوه أن "المبرر ليس صالحا".

AFP