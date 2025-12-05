خاص.. قنصلية وحماية واستثمارات: إقليم كوردستان شريك واشنطن الأقوى في المنطقة

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

أكدت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في واشنطن، تريفا عزيز، يوم الجمعة، أن مكانة الإقليم في العاصمة الأميركية "تبقى قوية واستثنائية"، وأن العلاقة بين الجانبين "متجذرة واستراتيجية وتمتد لعقود".

يأتي ذلك، في ظل لحظة إقليمية معقدة، تتزايد فيها التوترات الأمنية، وتبحث فيها واشنطن عن إعادة صياغة دورها في منطقة الشرق الأوسط.

وفي مقابلة خاصة مع وكالة شفق نيوز، شددت عزيز، على أن أولويات إدارة الرئيس دونالد ترمب في الشرق الأوسط—وخاصة الأمن والطاقة والاستقرار—تتوافق تماماً مع رؤية حكومة الإقليم.

وأضافت: "شراكتنا مع الولايات المتحدة عمرها عقود، وهي شراكة مبنية على الثقة.. واشنطن ترى في إقليم كوردستان شريكاً موثوقاً وطويل الأمد في لحظة أصبحت فيها الطاقة والأمن أهم من أي وقت مضى."

ورأت أن افتتاح أكبر قنصلية أميركية في العالم في أربيل يعكس هذا الإدراك الأميركي الواضح، معتبرة، أن افتتاح القنصلية هو تصويت صريح بالثقة في مستقبل الإقليم واستقراره".

وتابعت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في واشنطن: "هذا المبنى ليس منشأة دبلوماسية فقط، بل مركز عمليات استراتيجي للولايات المتحدة في العراق والشرق الأوسط".

مارك سافايا

وحول الجدل الذي أثاره تعيين المبعوث الأميركي الخاص للعراق مارك سافايا، قالت عزيز إن حكومة الإقليم تنظر إلى الخطوة بإيجابية شديدة، مرحبة بأي مستوى عالٍ من الاهتمام الأميركي بالعراق والإقليم".

ونبهت إلى أن "تعيين سافايا يؤكد أن الإدارة الأميركية تولي أولوية للعلاقة مع بغداد وأربيل"، واصفة تصريحاته حول حصر السلاح بيد الدولة والإصلاحات بأنها "متناغمة مع مصالح الإقليم".

ووفق عزيز، فإن هذه النقاط تتوافق مع رؤية إقليم كوردستان "نريد عراقاً مستقراً وسلاحاً تحت سلطة الدولة فقط"، متوقعة أن يكون لمارك سافايا "دوراً سياسياً وأمنياً فعّالاً".

وزادت بالقول: "نتطلع لأن يساعدنا المبعوث الجديد في تسريع وصول منظومات الدفاع الجوي، خصوصاً أن الإقليم يحتاج بشكل عاجل إلى أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة."

هجمات خورمور

وعلّقت عزيز، على الهجوم الأخير الذي استهدف منشأة خورمور، أحد أهم المراكز الغازية في العراق، بالقول:

"الهجوم على خورمور كان ضربة مباشرة لأمن الطاقة، ليس في كوردستان فقط، بل للعراق كله. هذه المنشأة تُغذّي ملايين المواطنين بالكهرباء".

وأضافت محذّرة: "نقدّر الإدانة الأميركية، لكنها غير كافية. نحتاج إلى إجراءات عملية لحماية البنى التحتية الحيوية. المستفيد من هذه الهجمات هم فقط من يريدون زعزعة العراق وتقويض المصالح الأميركية".

ولم تُخف، ممثلة حكومة إقليم كوردستان في واشنطن، خشيتها من تحول هذه الهجمات إلى أداة ابتزاز سياسي، مردفة: "للأسف تم استهداف حقول النفط والغاز مراراً. إذا لم تُحمَ هذه المواقع فستُستخدم للضغط على أربيل وعلى واشنطن وعلى الشركات الأميركية العاملة في الإقليم".

شراكة 110 مليارات دولار

في هذا الصدد، تحدثت عزيز، عن العقود التي وُقّعت مؤخراً مع شركات أميركية عملاقة، والتي تتراوح قيمتها بين 100 و110 مليارات دولار، قائلة: "هذه العقود حجر أساس لشراكتنا الاقتصادية مع الولايات المتحدة. هي رسالة واضحة أن الشركات الأميركية ترى في الإقليم سوقاً مستقرة وواعدة."

وأكدت أن مكتب الإقليم في واشنطن لا يكتفي بإدارة اللقاءات والزيارات، بل يعمل على رؤية اقتصادية واضحة للسنوات المقبلة، قائلة: "لدينا خارطة اقتصادية للسنوات الثلاث القادمة تركّز على الاستثمار النوعي، ونقيس النجاح بجودة المشاريع وليس حجمها فقط—بالشراكات طويلة الأمد ونقل التكنولوجيا وتطوير القطاعات الحيوية مثل الطاقة والزراعة والتحول الرقمي."

صراع اللوبيات

وعن الانقسام داخل واشنطن بين تيار يدعو لتقليص الانخراط في الشرق الأوسط وآخر يرى ضرورة تعزيز الوجود الأميركي في كوردستان، قالت عزيز: "واشنطن مدينة بوجهات نظر متنافسة.. لكننا حافظنا على دعم قوي من الحزبين لعقود.. رسالتنا بسيطة (استقرار كوردستان يخدم العراق ويخدم المصالح الأميركية معاً)".

وحول تأثير الانقسامات بين أربيل والسليمانية وتعطل تشكيل الحكومة في الإقليم، أوضحت أن "الولايات المتحدة تفهم أن الخلافات السياسية جزء من أي نظام ديمقراطي.. ما يهمها هو ثبات الإقليم وقدرته على توفير الأمن والتحالف الدائم مع واشنطن. هذه الأساسيات لم تتغير".

الهوية الكوردية

وتحدثت عزيز عن دورها كممثلة للإقليم في واشنطن وهويتها الكوردية الأميركية، مستطردة: "خبرتي تمتد لعشرين عاماً في السياسة الخارجية والتشريعية.. أفهم جيداً لغة واشنطن وكيف تُصنع القرارات فيها.. وفي الوقت نفسه أبقى قريبة من نبض الشارع الكوردي وقادرة على نقل همومه بصدق ومصداقية".

وعندما طُلب منها تلخيص رسالة الإقليم لصناع القرار الأميركيين بجملة واحدة، قالت بحزم: "إقليم كوردستان، بوصفه أكثر حلفاء الولايات المتحدة موثوقية، يحتاج دعماً سياسياً وأمنياً ثابتاً لحماية شعبه وتثبيت اقتصاده والبقاء شريكاً فاعلاً في بيئة تتسم بخطورة متزايدة."

ورغم التحديات الداخلية والإقليمية، عبّرت عزيز عن رؤية مستقبلية إيجابية، وأبدت تفاؤلها بالقول: "نحن متفائلون باستمرار الشراكة مع الولايات المتحدة، وتطوير القدرات الدفاعية، وتوسيع الاستثمارات، إذ يمكن للإقليم أن يدخل مرحلة من الاستقرار والنمو، ورغم أن التحديات حقيقية، لكن الفرص أكبر".