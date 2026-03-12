خاص.. ترمب ينصب "فخ الغموض" الاستراتيجي لإرباك القيادة الإيرانية

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

أكد العميد المتقاعد مارك كيميت، أحد أبرز مهندسي الاستراتيجيات العسكرية الأميركية في حربي العراق وأفغانستان، أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن عدم استبعاد خيار التدخل البري تمثل "غموضاً استراتيجياً متعمداً" يهدف إلى إرباك القيادة في إيران.

وقال كيميت، لوكالة شفق نيوز، إن رفض ترمب استبعاد هذا الخيار ليس مجرد تصريح عابر، بل جزء من تكتيك عسكري يهدف إلى دفع طهران لوضع سيناريوهات دفاعية متعددة وتوزيع قواتها في أماكن خاطئة.

وأضاف: "في العقيدة العسكرية، لا يجب أن تريح عدوك أبداً بإخباره بما لن تفعله"، موضحاً أن التعهد الصريح بعدم إرسال قوات برية سيمنح طهران "ضوءاً أخضر" لتحريك أصولها العسكرية بحرية وتركيزها ضد المصالح الأميركية في المنطقة بدلاً من استنزافها في حماية العمق الإيراني.

واستحضر كيميت، استناداً إلى خبرته في الربط بين الضغط العسكري والمكاسب الدبلوماسية، تجربة عملية لاين باكر 2 عام 1972، مؤكداً أن القصف المكثف آنذاك أجبر هانوي على العودة إلى طاولة المفاوضات، معتبراً أن العملية العسكرية الحالية تسعى إلى تحقيق نتيجة مشابهة عبر إكراه إيران عسكرياً للرضوخ دبلوماسياً.

ورغم دعمه للعملية بوصفها إجراءً وقائياً لمنع ما وصفه بـ"نظام توسعي" من امتلاك السلاح النووي، حذر كيميت من أن استمرار الغموض تجاه الشعب الأميركي بشأن "الأهداف النهائية" للمهمة قد يؤدي إلى تآكل الدعم الداخلي، مستشهداً بالدروس المستخلصة من تعقيدات حربي العراق وأفغانستان.

وفي ما يتعلق بأزمة مضيق هرمز، اقترح كيميت تشكيل تحالف دولي تقوده القوى الأوروبية لحماية الممر البحري، مشيراً إلى امتلاكها قدرات متطورة في مكافحة الألغام البحرية وارتباطها المباشر بإمدادات النفط، معتبراً أن الحل يكمن في (تدويل) حماية المضيق على غرار مهام مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال.

ويعد كيميت من أبرز العقول الاستراتيجية في المؤسسة العسكرية الأميركية، إذ شغل منصب نائب مدير الخطط والاستراتيجيات في القيادة المركزية الأميركية، وكان من المساهمين في صياغة الخطط العملياتية خلال حربي العراق وأفغانستان، قبل أن يتولى لاحقاً منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية.