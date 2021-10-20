أحمد البشير: لدينا ألف صدام وهذا موقفي من حراك تشرين

شفق نيوز / وصف موقع "ريزون" الأمريكي، الكوميدي العراقي الساخر أحمد البشير، بأنه أكثر الشخصيات الإعلامية شعبية في العراق، برغم انه غادر بلاده منذ 10 أعوام، ولم يعد.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها الموقع الأمريكي، مع الإعلامي الساخر، أحمد البشير، في مدينة ميامي على هامش منتدى الحرية في أوسلو 2021"، وهو مؤتمر يجمع شخصيات إعلامية ونشطاء ومعارضين ويبحث قضايا القمع الحكومات وانتهاكات حقوق الانسان في انحاء العالم، وترجمتها وكالة شفق نيوز.

وذكر الموقع، أن "نصف العراقيين يتابعون برنامج (البشير شو)، وهو بالاضافة إلى انه منتقد صريح للفساد في الحكومة، فانه ايضا ينتقد فشل الغزو الأمريكي في العام 2003، لانه لم يؤد إلى إحلال الديمقراطية في العراق.

ونقل الموقع الأمريكي، عن البشير قوله "في العراق، لدينا مقولة بانه كان لدينا صدام حسين (واحد)، والآن لدينا ألف صدام".

ولم يعد برنامج "البشير شو" يعرض على القنوات التلفزيونية العراقية بعدما حظرته سلطة هيئة الإعلام والاتصالات، لكونه "غير ملائم ثقافيا" بحسب الهيئة.

وكان البرنامج قد بدأ عروضه في العام 2014، وهو يبث أسبوعيا على قناة "دوتشيه فيله" الألمانية الناطقة بالعربية، وما زال العراقيون يتابعون العرض عبر الانترنت.

وبحسب مركز أبحاث "غلوبال انفلوانس ريسيرش" السويسري، فان البشير يعتبر بين الـ20 شخصية الأكثر تأثيراً في العالم العربي.

وفي المقابلة، يشير البشير إلى أنه من "انصار الحركة الاحتجاجية التي بدأت في العام 2019، والتي طالبت بتغيير النظام السياسي الطائفي الذي انشأته الولايات المتحدة".

وولد البشير وترعرع في الرمادي مركز محافظة الأنبار العراقية، التي عانت كثيرا خلال حرب العراق، وخسر العديد من أفراد عائلته، بما في ذلك شقيقه ووالده.

وفي العام 2005 ، تعرض البشير للخطف والتعذيب من قبل مليشيا شيعية، ولم تطأ قدماه أرض العراق منذ 2011.

وقال البشير إن "الغزو الأمريكي جلب أناسا أسوا بكثير من صدام حسين"، مردفاً "عندما تسال العراقيين، يقولون (قبل العام 2003) كان الأمن متوفرا، والآن يمكن لأي شخص يرتدي زيا وقناعا أسودين، اقتحام منزلي ويعتقلني ويقتل عائلتي".