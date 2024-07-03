حقق ما عجز عنه نظراؤه الأحرار.. قصة تفوق سجين في بغداد تحدى قساوة الزنزانة والحرمان

شفق نيوز/ ينجح سجناء عراقيون في تحدي أنفسهم ومقاومة قساوة الزنزانة وظروف الحرمان من الحرية ليحققوا نجاحات شخصية ومهنية باهرة من داخل السجن تستوجب التوقف عندها، منهم السجين عقيل في سجن الكرخ المركزي ببغداد، الذي يقضي فيه فترة عقوبته التي شارفت على الانتهاء.

حيث تمكن السجين "عقيل" وهو داخل السجن، من إحراز المرتبة الأولى في الامتحانات النهائية للدراسة الصباحية والمسائية في كلية معلوماتية الأعمال في جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متفوقاً على أقرانه الطلبة غير المحكومين في الجامعة نفسها، ليكسر المفهوم الشائع عن السجناء اجتماعياً، وكيف يشغل السجناء وقتهم داخل زنازينهم، وكيف يمكن أن تشكل فترة العقوبة خلف أسوار السجن محطة مهمة في حياة السجين.

وكالة شفق نيوز أجرت حواراً مع النزيل عقيل (25 عاماً) الذي قرر أن يتحدى الظروف ويعاود الاندماج مع المجتمع بعد قضاء فترة عقوبته، حيث يقول "كنتُ طالباً جامعياً في المرحلة الثانية قبل دخولي إلى السجن، وكان عمري وقت دخول السجن 20 سنة، وأصدر الحكم عليّ بالسجن لمدة خمس سنوات، وبقيت في السجن سنتين ثم قدمت إلى الدراسة".

وعن فكرة الدراسة، يوضح عقيل، أن "فكرة الدراسة جاءت عن طريق الباحثين الاجتماعيين عند افتتاح مركز التعليم الجامعي في سجن الكرخ المركزي، ويساعدني الأساتذة الأكاديميين أثناء الدوام، بالإضافة إلى أساتذة الكلية في شرح المواد الدراسية".

أما أهم الصعوبات التي واجهها عقيل في دراسته، يقول "في بادئ الأمر كانت الصعوبة تتمثل في عدم توفر مصادر خارجية وقواميس للدراسة، علماً أن الدراسة باللغة الإنجليزية، لكن وزارة العدل قامت بتوفير القاعة الدراسية وتوفير جميع الظروف والبيئة الملائمة للدراسة داخل السجن، بالإضافة إلى توفير المصادر الخارجية التي يحتاجها لإتمام دراستي".

ويؤكد عقيل، أن "هناك نية لإتمام الدراسة خصوصاً وأني قد تبقى لي من مدة محكوميتي شهرين فقط، فيمكن لي أن أكمل المرحلة الرابعة في نفس الكلية، وأدعو كل نزيل موجود داخل السجون الإصلاحية باستغلال وقت الفراغ في إكمال الدراسة والحصول على الشهادة الجامعية لنيل مستقبل مهني أفضل واكتساب المهارة والمعرفة".

وكانت وزارة العدل العراقية أصدرت بياناً في وقت سابق عن الطالب عقيل، جاء فيه أنه "في ظل الدعم المتواصل لوزير العدل د.خالد شواني لتوفير فرص التعليم للنزلاء، أحرز النزيل ع. ز. ن (الطالب) في مركز التعليم الجامعي في سجن الكرخ المركزي، المرتبة الأولى على الدراستين الصباحي والمسائي في جامعة تكنولوجيا المعلومات / كلية معلوماتية الأعمال/ قسم إدارة أنظمة المعلوماتية".

وقال مدير القسم الأستاذ مؤمن أبو بكر، إن "النزيل المذكور حقق المرتبة الأولى على الجامعة للعام الدراسي الحالي وللسنة الثالثة على التوالي وإن علاماته تراوحت بين الامتياز والجيد جداً، وأن ذلك يدعو للفخر، حيث يشير إلى نجاح برامج الرعاية الشاملة في توفير حق التعليم وجميع متطلبات النجاح ومواصلة الدراسة".

وأضاف المدير، أن "الدراسة بمركز التعليم الجامعي في سجن الكرخ المركزي تتم بتنسيق مشترك مع وزارة التعليم العالي عن طريق الدراسة عن بعد online وتحت إشراف كوادر مشتركة بين الوزارتين".

جدير بالذكر أن وزارة العدل العراقية أطلقت في وقت سابق، ترخيصاً يسمح للسجناء دخول محو الأمية والراغبين بإكمال الدراسة وصولاً إلى التقدم للدراسات العليا.

ووقع وزير العدل خالد شواني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، الأحد الماضي، وثيقة تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز البرامج التعليمية داخل المؤسسات الإصلاحية.