"حدث ذات مرة في العراق" فيلم وثائقي ينال جائزة أميركية

شفق نيوز/ فاز الفيلم الوثائقي "حدث ذات يوم في العراق" الذي يروي تفاصيل حياتية شخصية خلال الحرب العام 2003 من خلال روايات مواطنين عراقيين وجنود وصحافيين، عرضته هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) في العام 2020، بجائزة اميركية مرموقة.

وأعلن نادي الصحافة في الخارج الاميركي، ان "ذات يوم في العراق"، الفيلم الوثائقي المؤلف من خمسة أجزاء، والمنتج في تموز/يوليو 2020، حول حرب العراق، فاز بـ "جائزة بيتر جينينغز" التي تمنح لافضل وثائقي تلفزيوني او فيديو يتعلق بقضية دولية.

والفيلم لمخرج الأفلام الوثائقية جيمس بلوميل الذي يلتقط فيه مشاهد الفوضى والفقر والعنف الطائفي الذي عاشه العراقيون، ويروي قصة الحرب من خلال ذكريات شخصية وشهادات حية ودائمة.

وفي قرار منح الجائزة أشاد الحكام بالفيلم الذي يروى حصرا من خلال الخبراء الاكثر ثقة اي العراقيين العاديين الذين نجوا من التاريخ الصاخب الذي افلت له العنان بعد سقوط صدام حسين واعدامه.

وقال أعضاء لجنة التحكيم بحسب ما نشر موقع "فرونت لاين" المتخصص بالتحقيقات الصحفية، إن الشهادات المباشرة للشخصيات العراقية في الفيلم جلبت فهما عميقا للإرث الأميركي في بلدهم.

وقال بلوميل من جهته، "انه لشرف عظيم الفوز بهذه الجائزة المرموقة، وخاصة بالنسبة لهذا الفيلم الذي يقدم صوتا بديلا لقضية معروفة".

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة "فرونت لاين" راني ارونسون راث "اننا فخورون بأن نمنح صوتا للعراقيين الذين عايشوا أهوال الحرب وان نشارك قصصهم مع جمهورنا".

ويعتبر نادي الصحافة في الخارج الرابطة الاميركية الاقدم المهتمة بالقضايا الدولية. وسيتم توزيع الجوائز لهذا العام في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

ترجمة: وكالة شفق نيوز