جواز السفر العراقي في الترتيب الثالث قبل الأخير عالمياً

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الثالثة قبل الاخيرة في تصنيف عالمي لأقوى جوازات السفر في العالم، بينما هيمنت دول اوروبية وآسيوية على المراتب الاولى.

وذكر موقع "اكسيوس" الأمريكي، في تقريره الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن مواطني الدول التي تحتل المراتب الاولى في تصنيف شركة "هينلي وشركائها"، بإمكانهم السفر بحرية أكبر من غيرهم في كافة أنحاء العالم.

واعتبر التقرير الأمريكي إن أهمية هذه القائمة تكمن في أنها تسلط الضوء على الفجوة المتزايدة بين امتيازات السفر التي يحظى بها اشخاص من مختلف الدول، والتي يشار إليها في بعض الأحيان باسم "امتياز جواز السفر".

وبحسب التصنيف فإن جواز السفر الأفغاني جاء في المرتبة الاخيرة، وتلاها السوري، ثم جواز السفر العراقي. وتبعهم في المراتب الاخيرة ايضا باكستان واليمن والصومال وفلسطين ونيبال وليبيا وكوريا الشمالية وبنغلادش وسريلانكا واريتريا، بينما حل في المرتبة العاشرة السودان ونيجيريا ولبنان وإيران.

ولفت التقرير إلى أن هذا التصنيف يستند على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وفي المقابل، فان المرتبة الاولى تقاسمتها جوازات السفر الفرنسية والالمانية والايطالية والاسبانية واليابانية بالإضافة إلى سنغافورة.

وبينما جاء جواز السفر البريطاني في المرتبة الرابعة الى جانب بلجيكا وايرلندا وهولندا، فإن جواز السفر الامريكي حل في المرتبة السابعة، وجاء في المرتبة العاشرة أيسلندا.

وذكر التقرير أنه برغم الاتجاه العام نحو المزيد من حريات السفر خلال السنوات الـ 19 الماضية، الا ان فجوة التنقل بين البلدان في اعلى اللائحة وآخرها، "أصبحت الآن أكثر اتساعا من أي وقت مضى".

ونقل التقرير عن رئيس مجلس إدارة شركة "هينلي" كريستيان كايلين، قوله إنه منذ العام 2006، تضاعف متوسط ​​عدد الوجهات التي يمكن للمسافرين الوصول إليها من دون الحاجة إلى تأشيرات فيزا.

واشار التقرير الى ان حملة جوازات السفر الاعلى تصنيفا على اللائحة بإمكانهم زيارة 194 دولة من دون تأشيرة، أي أكثر بـ 166 دولة من جواز السفر الأدنى تصنيفا، أي الأفغاني، الذي يتيح السفر إلى 28 دولة فقط.

ترجمة: شفق نيوز