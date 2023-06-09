تأثير صحي وأخلاقي واجتماعي.. أجهزة الإتصال تتربص بأطفال العراق

شفق نيوز/ استخدام الأطفال للهاتف النقال والآيباد واللابتوب وغيرها من الإلكترونيات لساعات طويلة غالباً ما يعود عليهم بآثار سلبية كبيرة، لما لها من تأثيرات نفسية وعضوية واجتماعية وحتى أخلاقية، وفق مختصين الذين شددوا على ضرورة وضع قواعد وقوانين لاستخدام هذه الأجهزة الذكية.

وبات التعلّق بالأجهزة الإلكترونية، مُنتشراً عند كل الفئات العمرية وليس فقط عند الأطفال، ما يستدعي أن يكون الكبار قدوة للأبناء الذين يقلدونهم دون إدراك للمخاطر الناجمة عن استخدام الأجهزة الذكية.

سلاح ذو حدين

وفي هذا السياق، قالت اختصاصية الطب النفسي، د بتول عيسى، إن "الإلكترونيات سلاح ذو حدين، فهي جزء من الثقافة ويجب على الأطفال تعلم استخدامها وبخلافه يعد الشخص أمّياً وليس عدم معرفة القراءة والكتابة كما كان في السابق، ولكن إذا أُسيء استخدامها حينها تكون ضارة".

وأضافت عيسى، لوكالة شفق نيوز، أن "استخدام الطفل للإلكترونيات بطريقة خاطئة تسبب مشاكل صحية له، منها الصداع وآلام الرقبة نتيجة انحنائه على الجاهز، فضلاً عن إجهاد العين، والسهر، وإهمال واجباته المدرسية والبيتية، بالإضافة إلى مشكلات نفسية وحتى أخلاقية، ويصبح عصبياً ويطلب الأموال لشراء بطاقات شحن للتعبئة، وقد يصل به الحال إلى السرقة".

ودعت الاختصاصية إلى "التفكير بالوقاية بدل التفكير بالعلاج، بأن يصبح الأهل قدوة جيدة للأطفال، فلا يستخدمون الهاتف النقال أمامهم بكثرة، واشغال الأطفال فكرياً وجسدياً بأنشطة مثل الرياضة أو مطالعة الكتب أو تنمية هواياتهم سواء في الموسيقى أم الرسم أو غيرها".

وتابعت بالقول: "كما أن فترة استخدام الأطفال للإلكترونيات ينبغي ألّا تتجاوز الساعتين في اليوم، كأن تكون ساعة في النهار وأخرى في الليل، يجب أن تكون تحت إشراف الأهل، فقد تظهر إعلانات محتواها غير ملائم لتقاليدنا وعاداتنا، منها أفكار تدعو للمثلية والاختلاط غير اللائق بين الرجل والمرأة".

مشكلات صحية

من جهته، لخّص أستاذ المناعة في كلية الطب، د. أحمد رشدي، المشاكل الصحية الناجمة عن استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية كالآيباد والموبايل، بـ(نفسية، وعضوية، واجتماعية)، مُبيناً أن "العين هي الأكثر تضرراً بين الأعضاء".

وأوضح رشدي، خلال حديثه للوكالة، أن "طول مدة المشاهدة عبر الأجهزة الذكية يؤدي إلى ضعف حاسة البصر"، داعياً إلى أهمية "ارتداء الطفل نظارة خاصة بتقليل الأشعة تسمى blue-cut مع فلتر الأشعة".

أمراض العين

بدوره، شرح طبيب العيون، د.محمد حمزة، تأثير الأجهزة الإلكترونية على العين، موضحاً أن "استخدامها لفترات طويلة لمسافة أقل من 35 سنتيم يسبب جفاف العين، وحساسية مزمنة، وانتفاخ القرنية، واحمرار العين، والتهابات متكررة، بالإضافة إلى احتمالية الحول الداخلي، بسبب التركيز على نقطة قريبة لمدة طويلة".

وبين حمزة، خلال حديثه للوكالة، أن "الأطفال تحت سن العاشرة يحظر عليهم استخدام الأجهزة الذكية بكثرة، وتقليلها إلى ساعة في اليوم وتُقسّم بين الصباح والمساء، ويُفضل استخدام الشاشات البعيدة (التلفزيون) التي تبعد 3 أمتار عن العين للأغراض التعليمية وحتى للألعاب، أما فوق سن العاشرة فينبغي ألّا يزيد الاستخدام عن ساعتين في اليوم، وحسب الحاجة".