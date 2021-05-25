جامعة سويسرية: صانعو القرار في العراق نخب متخلفة في تنمية البلاد

شفق نيوز/ جاء العراق في قائمة النخب المتخلفة بتركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليحتل المرتبة 146 عالميا برصيد 35 نقاط من أصل 151 دولة في مؤشر جودة النخبة (Elite Quality) الصادر عن جامعة سانت غالن السويسرية وجامعة الإدارة السنغافورية.

والمقصود بـ"النخب" هو صانعو القرار، المؤثرون في الحياة الاقتصادية والسياسية والتي تلعب دوراً في نجاح أو فشل الدولة.

ويقيس مؤشر جودة النخبة 2021 (EQx 2021) الطريقة التي تساهم بها النخب على مستوى العالم في تنمية مجتمعاتها، كما يقيس على وجه التحديد القوة الاقتصادية والسياسية للنخب وتقييم قدرة النخب على تمكين أو عرقلة النمو الاقتصادي والسياسي في دولة ما.

ويوفر البحث الذي يستند إلى 107 مؤشرات لخلق القيمة رؤى فريدة عن خلق القيمة المستدامة من قبل النخبة في جميع أنحاء العالم.تجدر الإشارة إلى أن المؤشر استند في تقييمه للدول الـ151 إلى 4 مفاهيم لتحديد جودة النخب في أي بلد معين، هي القوة الاقتصادية والقيمة الاقتصادية والقوة السياسية والقيمة السياسية. ويتم تصنيف النخب على أنها نخب عالية الجودة جداً (رتبة من 1 إلى 10)، ونخبة عالية الجودة (مرتبة من 11 إلى 25)، ونخبة ذات جودة (رتبة 26 إلى 75)، ونخبة متوسطة الجودة (رتبة من 76 إلى 124)، ونخبة متخلفة (مرتبة أعلى من 125).

وجاء العراق في أغلب الأحيان في مواقع متأخرة، ففي مؤشر الفساد السياسي، جاء العراق بالمرتبة 119عالمياً مسجلا 25 نقطة من أصل 100.

ويعتمد هذا المؤشر على المجموعة الفرعية للفساد السياسي في قاعدة بيانات أنواع الديمقراطيات، ويتضمن مقاييس لـ6 أنواع مختلفة من الفساد تغطي مجالات ومستويات مختلفة مثل الفساد التنفيذي والتشريعي والقضائي، والرشوة والسرقة، والفساد الذي يستهدف ويؤثر على عملية صنع القوانين وتلك التي تؤثر على التنفيذ.

وفي مؤشر التنوع والشمول، جاء العراق في المركز 147 على العالم مسجلا 9.7 نقطة. والمؤشر عبارة عن بناء مكون من 9 مؤشرات مثل التمييز بين الجنسين وغير ذلك من أشكال التمييز التي تهدد قدرة الاقتصاد على خلق القيمة.

وفي المؤشر الفرعي المتعلق بالوصول الى الانترنيت جاء العراق بالمرتبة 89 بحصوله على 43.8 نقطة، وفي مؤشر الجودة المؤسسية حصل العراق على المرتبة 134 عالميا وبحصوله على 14.4 نقطة، وفي مؤشر أيام الدراسة الضائعة جاء العراق بالمرتبة 144 عالمياً مسجلا 7.9 نقطة، كما سجلت البلاد في المؤشر الفرعي المتعلق ببطالة الشباب المرتبة الـ123 عالميا بحصوله على 27.7 نقطة.

وفي مؤشر اللامركزية الادارية جاء العراق بالمرتبة 69 بحصوله على 42 نقطة، وفي مؤشر التوافر والجودة والسلامة جاء العراق بالمرتبة 135 عالميا بحصوله على 16.3 نقطة.