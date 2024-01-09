توضيح عراقي بشأن قطار طهران - كربلاء.. وخطط لخدمة 5 نجوم

شفق نيوز/ أوضح مدير عام السكك الحديدية العراقية يونس الكعبي، يوم الثلاثاء، أن الربط السككي من طهران إلى كربلاء سيكون لنقل الزوار الإيرانيين فقط، وهناك دراسة لتقييم عروض شركات في البصرة لتتولى تنظيم حجوزات الزوار العراقيين ذهاباً وإياباً كما تفعل الشركات الإيرانية حالياً، كاشفاً عن خطط لتطوير القطارات العراقية إلى فئة 5 نجوم لتضم خدمات إضافية مميزة لأول مرة في البلاد.

وقال الكعبي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اتفاقاً بين السكك الحديد العراقية مع نظيرتها الايرانية على تفويج رحلة أسبوعية للزائرين من طهران إلى العتبات المقدسة في كربلاء والنجف، وحالياً لا يوجد ربط سككي بين البلدين، لذلك يتم استخدام أسلوب الوسائط المتعددة".

وبيّن، أن "الزوار الإيرانيين ينقلون من منفذ الشلامجة الحدودي عبر باصات وزارة النقل إلى محطة ركاب البصرة، ومن ثم ينقلون إلى أماكن الزيارة وبعدها يتم إعادتهم بعد انتهاء الرحلة التي تستغرق 5 أيام ذهاباً وإياباً، وهذه للزوار الإيرانيين فقط".

وعن سبب عدم إطلاق هذه الخدمة للعراقيين، أوضح الكعبي، أن "هناك طلبات بهذه الخصوص، لكن هناك حاجة إلى شركة تتولى تفويج وتنظيم حجوزات الزوار العراقيين الراغبين بالذهاب عبر هذا الطريق وبالأسلوب نفسه".

وأضاف: "وهو من خلال نقلهم إلى البصرة ومن منفذ الشلامجة يغادرون بقطار إلى طهران أو مشهد مباشرة في رحلة ذهاباً وإياباً كما تفعل الشركات الإيرانية، حيث يتم اعطاء تذاكر القطار بالكامل لشركة وهي تتولى تفويج الزائرين".

وأكد، أن "الحجوزات مسألة مهمة، وحتى لا يكون هناك تعثر في الطريق يتم الحجز مرة واحدة من طهران إلى كربلاء ومن كربلاء إلى طهران عبر إحدى شركات السياحة التي تتولى تفويج راكبي القطار الذي يسع لـ 360 راكباً، لذلك هناك حاجة إلى شركة سياحة تنظم الرحلة داخل العراق وداخل إيران".

وتابع، أن "هناك عروضاً من شركات في البصرة لتتولى الرحلات، وهناك دراسة لتقييم أفضل العروض، وعندما يكتمل الشكل القانوني لهذه العروض سيتم إطلاق الخدمة، ولدى العراق قطارات جاهزة لمثل هذه الخدمة".

خطط لخدمة 5 نجوم

وعن مستوى القطارات العراقية، ذكر أن "القطارات الإيرانية أعلى من مستوى القطارات العراقية العاملة، وهناك خطط لتطوير القطارات إلى مستوى قطار فدك في إيران التي هي من فئة 5 نجوم، وهناك تعاون مع بعض الشركات في القطاع الخاص لتحويل قطارات إلى فئة 5 نجوم، والتي ستضم خدمات إضافية مميزة".

وأردف، أنه "تم توقيع عقود وبانتظار تنفيذ هذه العقود واكتمال المسائل الفنية لتكون هذه القطارات جاهزة لمثل هذه الخدمة،

سواء بغداد - بصرة او إلى طهران، وحينها سيشهد المواطن العراقي خدمة من فئة 5 نجوم لأول مرة في العراق".

وكان مساعد مدير شركة السكك الحديدية الإيرانية لشؤون الركاب، سيد حسن موسوي، قال في (13 كانون الأول 2023)، أنه بناءً على هذا المشروع سينطلق القطار بالركاب من طهران إلى منفذ الشلامجة بالقطار يوم السبت من كل أسبوع.

وأضاف، أنه "بعد قطع مسافة 30 كيلومتراً من الشلامجة إلى البصرة، يعاود إنطلاقه من البصرة متوجهاً إلى كربلاء"، وفق ما نقلته وكالة إرنا الإيرانية للأنباء.

وتابع، أنه "في صباح اليوم نفسه (السبت)، سينقل قطار آخر من كربلاء إلى البصرة، وبعد قطع مسافة 30 كيلومتراً من البصرة إلى الشلامجة الحدودية سيتوجه إلى طهران".

وأشار موسوي إلى أن تذاكر السفر عبر هذا القطار أصبحت متوفرة ويمكن للمسافرين الحصول عليها مباشرة من طهران إلى كربلاء.

الاتفاق العراقي الإيراني

وكانت وزارة النقل العراقية، أعلنت عن توقيع اتفاق بين العراق وإيران بهدف نقل الزائرين من طهران إلى كربلاء بالوسائط المتعددة، لمدة سنة تجريبية وبواقع رحلة واحدة أسبوعياً.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان (28 تشرين الثاني الماضي)، أن "الاتفاق عقدته الشركة العامة لسكك حديد العراق، بحسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف ومتابعة وزير النقل رزاق محيبس السعداوي".

وأوضح البيان، أن الاتفاق "يقتضي نقل زائري الإمام الحسين من طهران عبر منفذ الشلامجة الحدودي".

وأضاف، "ومن هناك تباشر باصات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بنقلهم إلى محطة قطار البصرة، ومنها إلى كربلاء بواسطة قطارات الشركة العامة لسكك حديد العراق".

وتابع البيان، أن "الاتفاق بين البلدين نص على أن تكون السفرات بواقع رحلة اسبوعياً".

وأشار إلى أن ذلك "لمدة سنة تجريبية تمهيداً للربط السككي القادم لنقل الزوار والمسافرين بين العراق وإيران".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس في تشرين الثاني الماضي اجتماعاً خاصاً بمشروع الربط السككي البصرة - الشلامجة الخاص بنقل المسافرين والزائرين والذي تم وضع حجر الأساس له في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة الإجراءات المتخذة لتنفيذ المشروع، والوقوف على طبيعة العمل الإداري المتعلق به.

بداية الاتفاق

في شهر آذار 2023، أعلنت سلطات النقل في إيران التوصل إلى تفاهم مع العراق حول إعادة انطلاق رحلات القطار المركب بين طهران وكربلاء.

وقال مدير شركة النقل السككي في إيران ميعاد صالحي، إنه تم التوصل إلى تفاهم مع العراق حول قضية ربط سكك الحديد بين شلامجة جنوب غربي إيران والبصرة العراقية، وكذلك التفاهم حول إعادة انطلاق رحلات القطار المركب بين طهران وكربلاء.

وأضاف صالحي، "نظراً للتجربة الناجحة والإقبال المناسب أيضاً تم التفاهم حول إعادة إنطلاق قطار طهران - كربلاء".

ويعتبر الربط بين الشلامجة والبصرة استكمالاً لمشروع ممر الترانزيت الدولي الشرق - الغرب، وسيؤدي إنجاز هذا المشروع إلى تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة لإيران والعراق في المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء.