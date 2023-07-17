تنوّع سياحي في العراق يفتقر لعناصر الجذب.. ما الحل؟

شفق نيوز/ رغم تنوع السياحة في العراق بين الدينية والترفيهية والأثرية، إلا أن هذا لا يكفي لأن تصبح البلاد مركزاً لجذب السائحين، وفق مختصين، مشددين على ضرورة وضع خطة استراتيجية تسويقية مبينة على أساس علمي لتفعيل هذا القطاع.

وتعد السياحة، واحدة من أهم مصادر تمويل الموازنات لكثير من الدول، لما لها من دور في جلب العملة الصعبة للبلاد.

ويمتلك العراق من الإرث الحضاري والثقافي ما لا تملكه العديد من الدول المتطورة السياحية، منها أور والوركاء وبابل وآشور ونينوى والحضر، وغيرها الكثير من المواقع الأثرية التاريخية.

وتشهد الأماكن السياحية والترفيهية خصوصاً التي في إقليم كردستان، اقبالاً واسعاً من قبل السيّاح، خاصة في فصل الصيف، فضلاً عن السياحة الدينية المرتبطة بالمناسبات وزيارة المقامات، خصوصاً مع قرب حلول شهر محرم.

تعريفات وتشريعات

وفي هذا السياق، يدعو رئيس الجمعية الخدمية للسياحة والفندقة التعاونيّة، عمار ياسر كطان، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "القائمين على القطاع السياحي للسعي الحثيث لتعريف الوجهات السياحية والترويج لها، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السيّاح".

بدوره يدعو الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن الشيخلي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى "اصدار تشريعات تنظّم القطاع السياحي خاصة الديني، يتضمن استيفاء رسوم لتشكل مصدراً رئيسياً للموارد الاقتصادية، فضلاً عن توفير سكن ملائم ووسائل نقل حديثة للسيّاح، مع التركيز على تأمين السلامة الشخصية لهم".

ويربط مختصون تحسّن الوضع الأمني واستقراره، بزيادة السياحة على مستوياتها كافة، سواء الدينية أو الترفيهية أو الأثرية.

البيئة الجاذبة

ولا تقل الظروف البيئية عن أهمية الوضع الأمني للمناطق السياحية، وفق عضو مرصد "العراق الأخضر" المهتم بشؤون البيئة والمناخ، علي ناجي، مبيناً أن "السياحة في كردستان خير دليل على ذلك، فهي أكثر جذباّ للسياّح عن المناطق السياحية التي في الوسط والجنوب".

ويوضح ناجي لوكالة شفق نيوز، أن "البيئة هنا لا تقتصر على النظافة والملوّثات فقط، وإنما تتعلق أيضاً بالضوضاء والتشجير وجودة الهواء".

السياحة الدينية

أما السياحة الدينية، فمع قرب حلول شهر محرم (19 تموز الجاري)، تستعد محافظة النجف لاستقبال الزائرين من داخل وخارج البلاد، وسط توقعات بتسجيل أعداد أكبر عن العام السابق، بحسب رئيس رابطة فنادق ومطاعم النجف، صائب راضي أبو غنيم، مؤكداً لوكالة شفق نيوز، أن "أصحاب الفنادق على استعداد تام لإنجاح استضافة الزائرين".