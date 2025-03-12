تنافس حاد بين "المسكوف" و"القيمر" على موائد السائحين .. اكلات العراقيين لا تُنسى (صور)

شفق نيوز/ تجذب الاطعمة العراقية السياح العرب والأجانب، واصبحت المائدة العراقية مثار إعجاب للسائحين خلال زيارتهم الى بغداد وطلبهم الحصول على وجبات معينة تعكس التراث الشعبي.

مذاق لا ينسى

تؤكد لبنى الأشقر استاذة إعلام فلسطينية، أن الطعام العراقي يعكس هوية العراق وأصالته وتراثه.

وتضيف في حديث لوكالة شفق نيوز، أنه "على الرغم من أن الاختلاف ليس كبيراً بين الطعام العراقي والطعام الفلسطيني، لكنني استمتعت كثيرا عند تذوقي للطعام العراقي بطعمه المتميز".

وتشير الى ان "الاطعمة العراقية دسمة وتعتمد على اللحوم، وهي ذات طعم حاد، مثل الكباب والسمك المسگوف".

وكانت الأشقر قد زارت العراق ومكثت لاكثر من اسبوع، وجذبتها بعض الاطعمة العراقية بعد ان جربت مختلف الاكلات العراقية مثل "الباجة والتشريب والدجاج المشوي"، وجذبها كرم الضيافة ووفرة الكميات التي تقدم على المائدة وهو مايعكس ثقافة الشعب العراقي وكرمه.

ولفتت إلى أنها "انجذبت كثيراً الى التمور العراقية وبعض انواع الحلوى، وانها ستاخذ كمية من التمر والحلوى حين عودتها لبلدها".

القيمر حاضراً بالقائمة

لم تكن السائحة الالمانية كاترين يوانيس الوحيدة التي اغرمت بقيمر العرب في وجبة الفطور الصباحي والسمك المسقوف عند وجبة الغداء، فثمة كثيرون من السياح الاجانب جذبتهم هذه الاطعمة .

تقول كاترين، إنه "منذ ان تذوقت قيمر العرب العراقي حتى انبهرت بمذاقه وودت تناوله كل يوم".

تؤكد كاترين في حديثها لوكالة شفق نيوز، انها "تتصل بمرافتها يومياً وتطلب منها جلب قيمر عرب ممتزجاً بالحليب والكاهي لتناول الفطور سوية الفندق، او في احدى المطاعم الشعبية".

وتضيف ، قائلة "لم انسَ ابداً طعم السمك المسقوف وقت الظهيرة على شاطئ دجلة في حدائق (ابي نؤاس) حيث تداعب الرياح الماء وتنبعث رائحة الشواء الشهية من الموقد"، على حد قولها.

"الهبيط" إرث سومري!

بدوره يؤكد الباحث الفلكلوري الدكتور مهدي منذر، ان "بعض الاكلات العراقية يعود تاريخها الى الحضارة السومرية أي نحو 4000 عام مثل هبيط اللحم، أما الدولمة يعود تاريخها إلى فترة الاحتلال العثماني للعراق ودخلت عن طريق سوريا، التي جاءت بها من اليونان والإغريق، بيد أن العراقيين برعوا فيها بإضافة الخضراوات وقطع اللحم".

ويشير إلى أن "من الأكلات الشهيرة في العراق (السياح مع البيض والدهن)، التي يتم عملها في مناطق الاهوار العراقية، وتعد من الأكلات السومرية".

أما خلود العامري وهي صحفية رافقت عديد من السياح والصحفيين الأجانب في جولاتهم، تقول ان "الدولمة والبرياني والسياح والباقلاء مع البيض وقيمر العرب وتشريب اللحم والكباب والسمك المشوي جميعها اكلات لاقت استحسان الضيوف".

وتلفت الى "دهشة السياح الاجانب من حسن الضيافة والاستقبال في المطاعم والاماكن العامة ، وهو مايترك اثراً طيباً فيهم".

وتشير إلى أن "بعض السياح يفضل المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة، ويقبل بعضهم على العصائر الطبيعية مثل عصير الرمان وعصير الزبيب والبرتقال".