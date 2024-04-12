"تلة ريمة".. ألعاب بدائية تزرع البسمة على وجوه أطفال الموصل (صور)

شفق نيوز/ في قلب مدينة الموصل القديمة، حيث منطقة تُسمى (تلة ريمة)، تقف الألعاب الحديدية البدائية بفخر، محاطة بابتسامة الأطفال وصخب الحياة، هي ألعاب متواضعة في عيون الكثيرين، لكنها تحمل قيمة لا تقدر بثمن بالنسبة لأطفال المناطق الشعبية الذين يجدون فيها متنفساً ومتعة بسيطة، بعيدة عن تقنيات العصر الحديث.

مرتادو هذه الألعاب البدائية في أيام العيد هم من البسطاء والفقراء، الذين يستمتعون باللحظات البسيطة والمرحة التي توفرها هذه الألعاب. فهي تعكس الروح القوية والمتواضعة لأهل المدينة، الذين يستمرون في الاستمتاع بالحياة رغم التحديات الاقتصادية التي تواجههم.

بابتسامة عريضة،ـ وهو يداعبه عن بعد ويجلس على (بلوكة)، يتابع محمد رشيد 29 عاماً، على مقربة من (مرجوحة حديدية) يسميها أهالي الموصل (الديدية)، ولده (تيم) 5 أعوام، وهو يصرخ ليصل صوته بين صخب الألعاب وأهازيج الأطفال "امسك مليح تيم" يعني "تمسك جيداً بالمرجوحة".

وعن أسباب توجهه لهذه الألعاب البدائية، قال رشيد: "انا عامل في سوق للخضار اعمل على عربة لبيع الخضار واجري اليومي لا يتجاوز العشرة آلاف فلن استطيع ان اذهب بابني الى مطاعم او العاب فارهة تكلفني الكثير وهذا الشيء لا أتمكن عليه".

وأضاف: "هذا المكان تعودت عليه منذ الصغر حيث كان والدي يصطحبني إليه في الأعياد وكان يروي لي أيضا أن جدي كان يصطحبه إلى هنا عندما كان صغيراً".

الموصل القديمة، والتي تأثرت بشكل كبير من الحرب على داعش، تعاني من الكثير من التحديات الاقتصادية، ولكن، بالرغم من تلك الظروف الصعبة، ما زالت الحياة تنتعش في تلة ريمة، حيث يتجمع الأطفال كل يوم من أيام العيد للعب والضحك والاستمتاع بتلك الألعاب الحديدية البدائية.

"رغم الحداثة والتطور التكنولوجيا، فإن البساطة والصفاء الذين يوفرهما هذا المكان ليس لهما مثيل، هو مكان يذكرنا بأن السعادة تكمن في الأشياء البسيطة، وأن الإنسان قادر على الاستمرار والازدهار رغم الظروف الصعبة"، يقول بشار حميد (33 عاماً) يبيع الايس كريم من الصناعة اليدوية وليست المستوردة في تلة ريمة، مضيفاً: "في أيام العيد استرزق من هذا المكان لابيع للاطفال من اولاد البسطاء والفقراء".

ينظر لوهلة الى الالعاب ثم يقول "مذ دخلت الحداثة والتكنلوجيا علينا والحياة أصبحت صعبة ، هكذا الحياة على طبيعتها وبساطتها افضل " ثم يدفع بعربة بثلاث عجلات وهو ينادي بصوت عالٍ " تعال على الموطا وين اهل العيد".

وتقع منطقة تلة ريمة في باب الجديد بالموصل القديمة، وهي منطقة تتميز بوجود الألعاب الحديدية البدائية يتم نصبها فقط في أيام العيد والتي تعد ملاذاً للبسطاء والفقراء في أيام العيد. رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثير من سكان المدينة، إلا أنهم يجدون في هذه الألعاب البسيطة فرصة للترفيه عن أنفسهم وأطفالهم.

تعتبر هذه الألعاب البدائية من الروافد الشعبية للمدينة، فهي تحمل في طياتها تراثاً عريقاً يعود إلى العصور القديمة، بالرغم من بساطتها، إلا أنها تعكس الحياة اليومية والعادات والتقاليد لأهالي المدينة.

أستاذ التاريخ المتمرس الدكتور ابراهيم العلاف، يقول عن تاريخ "تلة ريمة" أنه "يبدأ منذ 100 سنة، والموصليون وأطفالهم يستذكرون (تلة ريمة) وهناك من يسميها (تل كريما) وهناك قصصا وحكايا وحواديت عن (تلة ريمة) حول ريمه المرأة الطيبة التي كانت تُسعد الأطفال في العصور السالفة"

وزاد بالقول: "الحديث هنا عن الأطفال، أطفال الموصل وباب جديد وما يجاورها يلعبون ويضحكون في تلة ريما، كما يتحدثون عن مراجيحها (ديدياتها) وعن نواعيرها كما كان آباؤهم وأجدادهم يتحدثون عنها".

وتابع العلاف الذي لديه مدونة يكتب فيها عن تاريخ الموصل: "هذه المدينة مسكونة بالتاريخ ولو استرجعت ونشرت صورة وهي عندي عن تلة ريما لما وجدتم اختلافاً بين صورة اليوم وأقصد (اليوم الثالث من العيد) وصورة (تلة ريمة) في العشرينيات من القرن الماضي، إنه تاريخنا مصدر فخرنا واستمراريتنا في الحياة هذه التي يريد أعداء الحياة والجهلة ان يفصلوننا عنها".

الألعاب الحديدية البدائية في تلة ريمة، توفر للأطفال البسطاء بيئة ممتعة تساعدهم على التعبير عن أنفسهم والتفاعل مع الآخرين. وللكبار، تعتبر هذه الألعاب ذكرى لأيام الطفولة السعيدة، حيث البساطة والفرح.

لم تتغير هذه الألعاب كثيراً على مر السنين، ما يجعلها تحمل قيمة تراثية خاصة، ورغم بساطتها وقدمها، فإنها ما زالت تلقى رواجاً واسعاً بين السكان المحليين، الذين يرغبون في زرع الابتسامة على وجوه أطفالهم وتوفير بيئة ترفيهية بسيطة ومرحة بالنسبة لهم.