تقرير: واشنطن تدعم حرب "الظل" الإسرائيلية في المنطقة وهذا شرطها

شفق نيوز/ أفادت تقارير صحفية، يوم الخميس، بأن إسرائيل تنسق سرا مع الولايات المتحدة بشأن العديد من الضربات التي تنفذها تل أبيب، في المنطقة وسوريا على وجه الخصوص، وفقًا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أشاروا إلى أن الحلفاء يواجهون ساحة معركة مكتظة بالجماعات المسلحة الموالية لإيران والقوات الأجنبية.

ولم يكشف المسؤولون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الكثير عن مهام القصف الإسرائيلي، لكنهم أكدوا أن غرضه "وقف تدفق الأسلحة المتطورة الإيرانية إلى حزب الله اللبناني، وتقليص وجود إيران ووكلائها في سوريا".

لكن وراء الكواليس، تمت مراجعة العديد من المهام الإسرائيلية لعدة سنوات مقدمًا للحصول على الموافقة عليها من قبل كبار المسؤولين في القيادة المركزية الأميركية وفي البنتاغون، وفقًا للتقرير الأمريكي.

وتهدف الولايات المتحدة، بحسب التقرير، إلى "ضمان عدم تداخل الغارات الجوية الإسرائيلية مع الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد بقايا تنظيم داعش في الشرق الأوسط".

ولم يتم الإبلاغ عن التنسيق الرسمي من قبل، والسرية المحيطة به تظهر كيف سعت واشنطن إلى دعم حليفها الإسرائيلي دون الانجرار إلى حرب الظل الإسرائيلية ضد إيران".

ولا يساعد الجيش الأميركي الإسرائيليين في تحديد أهدافهم. ويقول المسؤولون إن الولايات المتحدة لا تراجع جميع العمليات الإسرائيلية التي تم تنفيذها في سوريا.

وخلص المسؤولون الأمريكيون، إلى أن الهجمات الإيرانية السابقة على قواعدهم في سوريا جاء ردًا على هجوم إسرائيلي على عناصر إيرانية.

وبحسب التقرير فإن "هناك دعما أمريكياً ضمنياً للإسرائيليين الذين يعملون على إضعاف جهود الإيرانيين لنشر الأسلحة في جميع أنحاء المنطقة، وبناء نفوذهم في جميع أنحاء المنطقة".