تقرير أمريكي: إيران تعيد حساباتها في العراق مع عودة ترامب

شفق نيوز/ دعت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية، الإدارة الجديدة برئاسة دونالد ترامب إلى انتهاج الحزم في التعامل مع إيران ودورها في العراق، بالإضافة إلى تعزيز الضغوط على الحكومة العراقية لقطع علاقاتها مع الميليشيات المدعومة من طهران، وتفكيكها.

وبداية، قال التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إن بغداد وطهران ناقشتا التطورات الإقليمية خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إيران ولقائه بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث بحثا مشاريع البنية التحتية والتطورات الحاصلة في سوريا بعد الإطاحة بالديكتاتور السابق بشار الأسد، حيث أكد السوداني على سيادة سوريا و"الحد من النفوذ الخارجي".

وأشار التقرير إلى أن إيران تقوم بعملية إعادة حسابات تتعلق بعقيدة "الوكلاء" التابعين لها، موضحاً أن قائد قوة القدس إسماعيل قاآني التقى مؤخراً بقادة الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، ومع سياسيين عراقيين، بالإضافة إلى السوداني، وذلك خلال رحلة سرية إلى العراق في 5 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأوضح التقرير أن قاآني تحدث عن "إعادة هيكلة وتفكيك الفصائل المسلحة" التي تعمل بالإنابة عن طهران، حيث ذكرّ التقرير بأن واشنطن تضغط على حكومة بغداد من أجل حلّ هذه الفصائل أو دمجها في القوات المسلحة العراقية.

واعتبر التقرير أن "محور المقاومة" يتأهب لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مشيراً إلى أن "وكلاء طهران" في العراق أوقفوا هجماتهم على إسرائيل بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وتابع التقرير قائلاً إن الفصائل العراقية تعيد تقييم إستراتيجيتها تجاه الإدارة الأمريكية المقبلة في واشنطن، لافتاً إلى أن شخصيات شيعية عراقية بارزة ترتبط بعلاقات وثيقة بطهران، تحدثت عن مخاوف تتعلق بتجدد الضغوط الأمريكية على بغداد من أجل تفكيك هذه الميليشيات.

ونقل التقرير عن الباحث جاتان سايه، قوله إن "النفوذ الإيراني في العراق لا يمنح طهران القدرة على الوصول إلى الدولارات الأمريكية فحسب، وإنما يشكل أيضاً تهديداً كبيراً للأفراد الأمريكيين المتمركزين في المنطقة".

وبحسب سايه، فإن "محور المقاومة"، يعاني من الانهيار بعد القضاء على قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني قبل خمس سنوات، مضيفاً أنه "ينبغي للإدارة الأمريكية الجديدة أن تبقى حازمة في استخدام إستراتيجيات مشابهة إذا قامت طهران باستفزاز الولايات المتحدة أو حلفائها".

ونقل التقرير عن الباحث أحمد شعراوي قوله إن "الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، حصلت على ملايين الدولارات بشكل غير مباشر من الولايات المتحدة من خلال الأموال المرسلة إلى الحكومة العراقية، واستخدمت هذه الجماعات هذه الأموال بهدف تسليح نفسها وفرض تهديدات مستمرة على أفراد الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين".

واعتبر شعراوي أنه يتحتم على الإدارة الأمريكية الجديدة أن "تعزز الضغوط على الحكومة العراقية لقطع هذه العلاقة مع هذه الميليشيات وتفكيكها".

ترجمة وكالة شفق نيوز