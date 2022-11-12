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تقرير أمريكي: تحليق "بي-52" مع مقاتلات "حليفة" رسالة "قوة" ضد إيران

Category: تقارير وتحليلات

Date: 2022-11-12T17:41:13+0000
تقرير أمريكي: تحليق "بي-52" مع مقاتلات "حليفة" رسالة "قوة" ضد إيران

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الامريكية، يوم السبت، أن تحليق القاذفتين الاستراتيجية من طراز "بي-52" في سماء الشرق الاوسط الخميس الماضي، كان بمثابة رسالة عرض للقوة موجهة إلى ايران، بينما يواصل المسؤولون الامريكيون والسعودية مراقبة ما اذا هناك تهديد وشيك من جانب الايرانيين ضد السعودية والعراق.

ونقل التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله، إن هناك اشتباه بأن طهران تخطط لشن هجوم على المملكة السعودية، يرجح ان يستهدف منشآت الطاقة.

وبحسب مسؤول امريكي آخر في وزارة الدفاع، فإن المسؤولين الامريكيين والسعوديين يراقبون تهديدا متزايدا من جانب إيران ضد العراق حيث تحتفظ واشنطن بالاف الجنود والافراد في عدة مواقع عسكرية في أنحاء العراق.

وقال احد المسؤولين الامريكيين ان الايرانيين يتهمون السعودية بدعم المتظاهرين المعارضين للحكم في طهران، وأن ذلك قد يكون بمثابة دافع لهذه التهديدات.

وبحسب المسؤول الأمريكي الثاني، فإنه "يجب الا يكون مفاجئا بالنسبة لنا ان يكون هناك بعض الاجهزة الايرانية التي تعتقد أن الوقت ملائم الان لشن المزيد من الهجمات في المنطقة"، مشيرا إلى أن ذلك "يعكس نمط الاداء من جانب النظام الايراني".

وقال المسؤولان الأمريكيان ان التهديد ضد السعودية والعراق، دفع كلا من الولايات المتحدة والسعودية الى رفع مستوى التأهب في الاسبوع الماضي، بما في ذلك تقليص الفترة الزمنية المحددة لانظمة "باتريوت" للتصدي للصواريخ، بالإضافة الى إبلاغ القواعد العسكرية بالتهديد المحتمل، إلى جانب نقل مقاتلات جوية الى مواقع جديدة.

واوضح احد المسؤولين "اننا نراقب التهديد، ونحن قلقون بالفعل إزاءه".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من أشار مؤخرا الى التهديدات الايرانية الوشيكة، والى ان السعودية والولايات المتحدة رفعتا مستوى التأهب.

ولفتت "بوليتيكو" الى ان الاعلان عن تحليق القاذفتين الاستراتيجيتين جاء بعد ساعات على التقارير التي تحدثت عن غارات اسرائيلية استهدف قافلة محملة بالاسلحة الايرانية عند الحدود العراقية مع سوريا.

وذكر بيان من القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" ان القاذفتين تابعتين لقاعدة "باركسدل" الجوية في لوس انجلوس، وانهما حلقتا بمرافقة طائرات من 13 دولة حليفة.

ولفت الى قائد القيادة المركزية الجنرال اريك كوريلا، أجرى "محادثات مهمة" مع قادة من قادة جيوش شريكة في انحاء الشرق الاوسط، بمن في ذلك قادة جيوش البحرين واسرائيل وقطر والسعودية وغيرهم.  

ترجمة وكالة شفق نيوز

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