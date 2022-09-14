تقرير أمريكي: الصدر لديه قوة هائلة للعودة وعلى خصومه التفكير ملياً قبل ابعاده

شفق نيوز / كشف تقرير أمريكي، اليوم الأربعاء، عن خسارة إيرانية لصراع القادة السياسيين الشيعة في العراق مع فقدانها التأثير الواضح بعد رحيل قاسم سليماني وضعف بديله الحالي، وفيما بينت أن الصدر لديه قدرة "هائلة" على العودة مجددا الى الساحة السياسية، أكد أن على خصومه التفكير "مرتين" قبل التقليل منه أو إبعاده.

وقال مجلة "فورين أفيرز" في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إنه "في 29 آب / أغسطس، أعلن رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر أنه سينسحب من السياسة بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل حكومة جديدة. خرج الآلاف من أنصار الزعيم الوطني، الذي ظهر كمعارض قوي للميليشيات المدعومة من إيران في العراق ، إلى الشوارع في حالة من الغضب، وخرقوا الحواجز الخرسانية حول المنطقة الخضراء في بغداد ، واقتحموا مقر الحكومة. بعد مقتل العشرات من الأشخاص ، ظهر الصدر على شاشة التلفزيون وأصدر تعليماته لمؤيديه بالعودة إلى ديارهم ، مخففًا - في الوقت الحالي على الأقل - الأزمة السياسية التي شلت حكومة تصريف الأعمال في العراق لعدة أشهر".

وأضاف التقرير أن "النظام السياسي العراقي وصل إلى طريق مسدود منذ أكتوبر الماضي ، عندما أجرت البلاد انتخاباتها البرلمانية الخامسة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام 2003. وفاز تحالف الصدر بأكبر عدد من المقاعد ، لكن لم تنجح كتلته ولا أي حزب آخر في تشكيل حكومة".

ووفقا للتقرير فإن "الصراع لم ينشب بين الطوائف أو الجماعات العرقية المتنافسة ولكن داخل أكبر مجتمع في العراق، الشيعة المنقسمون حول علاقة بلادهم بإيران. الصدريون ، يجادلون بأن بغداد يجب أن تنأى بنفسها عن جميع القوى الأجنبية بما في ذلك إيران. ولا تزال الفصائل الأخرى أكثر ارتباطا بجار العراق القوي".

وبيّن التقرير أنه "على الرغم من أن الصدر يقول بأنه تقاعد من السياسة، فمن المرجح أنه يعمل على الاستفادة من هذه الدورة الأخيرة من سياسة حافة الهاوية واحتجاجات الشوارع للسيطرة على منافسيه، أصدر الصدر تصريحات مماثلة في الماضي لكنه لم ينسحب قط من المجال السياسي، ولكن بصفته وريثًا لإحدى العائلات الدينية الشيعية الأكثر شهرة في العالم ، فقد أثبت الصدر مهارته بشكل ملحوظ في تحويل نسبه الديني إلى قوة صلبة، ويجب أن يفكر خصومه مرتين قبل أن يقللوا من شأنه".

كما أشار التقرير إلى أن "الصدر يعد نوعا قومياً ومتمرداً من الشيعة في العراق، فيما آية الله العظمى علي السيستاني ، رجل الدين الأكثر احتراما في البلاد ، وعلماء الدين الشيعة الآخرون يتجنبون المشاركة السياسية المباشرة، وبذلك ، أوجدوا فراغًا في السلطة داخل المجتمع الشيعي - فراغ عمل الصدر على مدى عقدين من الزمن لملئه".

وذكر التحليل أن "الصدر باعتباره ابن آية الله العظمى محمد صادق الصدر ، وهو عالم شيعي بارز تحدى النظام البعثي حتى اغتياله في العام 1999 ، تمكن الصدر الأصغر من أن يسير على خطى والده كزعيم سياسي للتيار الصدري"، منوها إلى أن "الصدر يعد الزعيم العراقي الأكثر مهارة في التنقل بين السياسة والسلطة الدينية، وهي حقيقة يمكن أن تفسر مناورته الأخيرة. ومع استمرار الأزمة السياسية في العراق قرابة 11 شهرًا، لم يشرع الصدر في احتجاجات دموية في الشوارع حتى واجه تهديدًا يتجاوز السياسة: تهديد لشرعيته الدينية".

ولفتت المجلة الى أنه "وقبل يوم واحد من إعلان الصدر عن تقاعده من السياسة ، أعلن آية الله العظمى كاظم الحائري ، رجل الدين العراقي المقيم في إيران والذي كان بمثابة مرشد روحي لكثير من أعضاء التيار الصدري ، عن تنحيه بسبب تدهور صحته. ولكن بدلاً من دعوة أتباعه إلى نقل ولائهم لرجل دين شيعي عراقي آخر - شخص قد يكون متعاطفًا مع الصدر - نصحهم الحائري باتباع المرشد الأعلى لإيران ، آية الله علي خامنئي. لقد كانت خطوة غير عادية ، حيث أن معظم آيات الله العظمى يأمرون أتباعهم بمحاكاة كبار رجال الدين الآخرين فقط بعد وفاة رجال الدين، فيما بيّن الصدر أن المسؤولين الإيرانيين وخصومه الشيعة المدعومين من إيران كانوا وراء انتقادات الحائري".

وتابعت المجلة أن "الطعن بالظهر يعكس فراغ السلطة المتنامي داخل المجتمع الشيعي في العراق ، وهو فراغ انفتح مع تضاؤل النفوذ الإيراني في البلاد. ولسنوات ، أرسل المرشد الأعلى الإيراني الجنرال قاسم سليماني، إلى العراق لإبقاء أنصار طهران الشيعة في الصف. لكن بعد أن قتلت الولايات المتحدة سليماني في غارة بطائرة بدون طيار في عام 2020 ، فقدت إيران رافعة قوة مهمة على حلفائها ".

ترجمة : شفق نيوز