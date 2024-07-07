تقرير فرنسي عن بزشكيان.. "المتدين جدا" الذي اقنع الإصلاحيين بأنه "الأكثر انفتاحا"

شفق نيوز/ ذكر تقرير فرنسي ان مسعود بزشكيان ومنذ بداية حملته الانتخابية، أظهر قدراً من التواضع، سواء في ظهوره أو في خطاباته، خالياً من رحلات الخيال والوعود القوية.

وجاء في تقرير أوردته صحيفة (لو كوتيديان) الفرنسية وترجمته وكالة شفق نيوز، ان الاصلاحي مسعود بزشكيان (69 عاما) الذي انتخب رئيسا لإيران، يدعو إلى إيران أكثر تسامحا اجتماعيا وأكثر انفتاحا على الغرب.

وبعد وصوله إلى قمة الجولة الأولى في 28 يونيو/حزيران، جمع السيد بزشكيان أكثر من 16 مليون صوت يوم الجمعة مقابل أكثر من 13 مليونًا لمنافسه المحافظ المتشدد سعيد جليلي، وفقًا للنتائج الرسمية الأولى يوم السبت. وقال مسعود بزشكيان، خلال أول خطاب له منذ فوزه، شاكراً أنصاره: "سنمد يد الصداقة للجميع".

لم يكن أحد يراهن على هذا النائب من تبريز، المدينة الكبيرة في شمال غرب إيران، عندما قبل مجلس صيانة الدستور ترشيحه مع خمسة مرشحين آخرين، جميعهم من المحافظين، لهذه الانتخابات الرئاسية التي جرت بشكل مبكر بسبب الحادث الذي ادى الى وفاة الرئيس ابراهيم رئيسي.

وفي الواقع، فإن مسعود بزشكيان ليس من الشخصيات القيادية في المعسكرين الإصلاحي والمعتدل، اللذين فقدا نفوذهما بشكل واضح أمام المحافظين في السنوات الأخيرة.

المدافع عن الأقليات

لكن هذا الرجل المتدين للغاية، والذي يسميه كثير من الإيرانيين "الطبيب"، تمكن من الحصول على دعمهم، وخاصة دعم الرئيسين السابقين محمد خاتمي وحسن روحاني، وكذلك وزير الخارجية السابق جواد ظريف، مهندس البرنامج النووي والاتفاق المبرم مع القوى العظمى عام 2015.

منذ بداية الحملة، أظهر مسعود بزشكيان قدراً من التواضع، سواء في مظهره الذي كان يرتدي سترة بسيطة، أو في خطاباته الخالية من الوعود القوية. هذا الأب، الذي قام بتربية ثلاثة أطفال بمفرده بعد وفاة زوجته وطفل آخر في حادث سيارة عام 1993، يصف نفسه بأنه "صوت من لا صوت له".

ووعد بالعمل على تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر حرماناً. يتمتع هذا الجراح المحترف بخبرة حكومية محدودة تتمثل في توليه منصب وزير الصحة من عام 2001 إلى عام 2005 في حكومة محمد خاتمي الإصلاحية.

منذ عام 2008، مثل مدينة تبريز في البرلمان وأصبح معروفا بانتقاده للحكومة، لا سيما خلال حركة الاحتجاج الواسعة التي أثارتها وفاة الشابة الكوردية ماهسا أميني أثناء الاحتجاز في سبتمبر/أيلول 2022. الأمر الذي دفعه ليكون من المدافعين عن الأقليات، وخاصة تلك الموجودة في الشمال الغربي. ولد في 29 سبتمبر 1954 في مدينة مهاباد في محافظة أذربيجان الغربية، ويتحدث اللغة الأذرية والكوردية.

منذ بداية الحملة، دعا إلى تحسين العلاقات بين إيران والدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، من أجل الحصول على رفع العقوبات التي تؤثر بشدة على الاقتصاد.

الخروج من "العزلة"

وقال بزيشكيان: "لن نكون مناهضين للغرب ولا للشرق"، معربا عن أمله في أن تخرج إيران من "عزلتها". ووعد بالتفاوض مباشرة مع واشنطن لإعادة إطلاق المحادثات بشأن الطاقة النووية الإيرانية، والتي توقفت منذ الانسحاب الأمريكي عام 2018.

وأضاف: "إذا نجحنا في رفع العقوبات الأمريكية، فسيحظى الناس بحياة أكثر راحة". وعلى المستوى المحلي، يدين أيضا استخدام الشرطة للقوة لفرض التزام النساء بارتداء الحجاب.

وأعلن: "نحن نعارض أي سلوك عنيف وغير إنساني (…) خاصة تجاه أخواتنا وبناتنا، ولن نسمح بحدوث مثل هذه الأفعال".

وبالفعل، في عام 2022، تحدث علناً ضد افتقار السلطات إلى الشفافية في قضية مهسا أميني، التي توفيت في الحجز بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة للنساء.

ترجمة: وكالة شفق نيوز