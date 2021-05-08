تقرير: عراقي قام بتهريب 12 فتاة هندية إلى بغداد بدلا من دبي

شفق نيوز / كشفت صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية، يوم السبت، عن شبكة لتهريب نساء من الهند الى العراق بعد إيهامهن بأنهن سيعملن في مدينة دبي الإماراتية.

وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "السلطات الامنية في ولاية البنجاب هي من كشفت هذه الشبكة، وأن شرطة مدينة غوا اعتقلت (جبار ملا) الذي اتهم بتهريب 12 امراة هندية إلى العراق، بعد وصول شكوى للشرطة حول الواقعة التي تنتهك قانون الهجرة والتهريب".

وعلمت وزارة الشؤون الخارجية، وفقا للصحيفة الهندية، أن "النساء تم تهريبهن إلى بغداد، من دون تسجيل أسمائهن في دائرة الهجرة"، وأظهرت التحقيقات أن "(جبار ملا) وظف النساء في العام الماضي على أنهن عاملات في البيوت، وكان يفترض به تسهيل سفرهن للعمل في مدينة دبي".

وبحسب التقرير، فإن "المهرب (جبار ملا) نقل النساء عبر طريق مشبوه وأوصلهن إلى العراق حيث أجبرن على القيام بأعمال مضنية ولساعات إضافية".

وتمكنت إحدى النساء من الهرب من مكان عملها وتواصلت مع السفارة الهندية في بغداد طلبا للمساعدة، وقال زوج احدى السيدات في شكواه للشرطة الهندية إن "زوجته تتعرض للاستغلال في عملها في العراق"، وفقا للصحيفة.

ولفت تقرير الصحيفة الهندية، إلى أن "المتهم لم يحصل على إجازة رسمية تخوله توظيف عمال للعمل في خارج الهند مثلما تقتضي القوانين في وزارة الشؤون الخارجية".

ودعت الشرطة، أي مواطن يسعى للحصول على خدمات شركات توظيف في الخارج، إلى "التأكد من أن اسمه مسجل لدى دائرة الشؤون الخارجية، قبل المضي قدما في الاتفاق مع شطرة التوظيف".