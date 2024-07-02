تقرير عبري يميط اللثام عن خطة استنزاف إيرانية لإسرائيل أداتها الفصائل العراقية

شفق نيوز/ اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إيران تستخدم الميليشيات العراقية الوكيلة، من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتضغط بدورها على إسرائيل لكيلا تقوم بشن هجوم أكثر قوة، على حزب الله في لبنان.

واشار التقرير الاسرائيلي الصادر عن الصحيفة الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، الى تزايد التهديدات التي تطلقها الميليشيات المدعومة من ايران في العراق في الايام الاخيرة، مضيفا أن هذه الزيادة مرتبطة على ما يبدو، باتجاهين متطورين.

واوضح التقرير ان الجانب الأول مرتبط وقبل كل شيء، باستمرار الجيش الاسرائيلي بقتاله في غزة، مضيفا أن الجانب الثاني يتعلق بتصاعد التوترات بين اسرائيل وحزب الله.

ولفت التقرير إلى أن التهديد الجديد للميليشيات العراقية يتحدث عن استهداف "المصالح" الامريكية في العراق، مذكّرا بأن الفصائل المدعومة من إيران نفذت بالفعل العديد من الهجمات منذ 7 اكتوبر/تشرين الاول، وهو ما كان بهدف إشعال حرب اقليمية ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

واشار التقرير الاسرائيلي الى ان الميليشيات العراقية كانت قلصت هجماتها بعد هجوم على الأردن في يناير/كانون الثاني تسبب بمقتل ثلاثة جنود امريكيين، في حين يبدو أن إيران اختارت خفض التوتر بين فبراير/شباط ويونيو/حزيران.

وتابع التقرير أن وكالة أنباء الجمهورية الايرانية "ايرنا" نقلت عن ما يسمى "مجلس تنسيق المقاومة" العراقية تهديده بأن "المصالح الامريكية في العراق كافة، واماكن اخرى في المنطقة سيتم استهدافها اذا هاجم النظام الصهيوني لبنان".

وبحسب التقرير فإن الجوانب الرئيسية من التهديد الجديد تتضمن توسيع الفصائل العراقية "نطاق وجودة" هجماتها "اذا تحول تهديد النظام الصهيوني ضد لبنان الى حقيقة".

ولفت التقرير ايضا الى التهديد باستهداف خط أنابيب النفط العقبة-البصرة الذي وصفته الفصائل بانه بوابة للتطبيع مع اسرائيل.

وذّكر التقرير أيضا بتهديدات زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ضد الولايات المتحدة.

واعتبر التقرير ان هذه الموقف من جانب الفصائل العراقية تمثل جزءا من مجموعة متزايدة من أنشطة النظام الإيراني التي تستهدف منع حرب بين حزب الله واسرائيل، اذ ان طهران لا تريد هزيمة حزب الله، وكيلها الرئيسي، ولهذا فانها تريد ان يتمكن الحزب من مواصلة مهاجمة اسرائيل يوميا، وتريد ايران في المقابل ردع اسرائيل عن الهجوم.

ورأى التقرير الاسرائيلي ان ايران تريد دفع الميليشيات الى زيادة تهديدها ضد الولايات المتحدة من العراق، لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستضغط على اسرائيل حتى لا تضرب حزب الله بقوة أكبر.

واضاف التقرير قائلا إن "ايران سعيدة بخطة لعبتها الحالية في المنطقة، مما يخلق حرب استنزاف طويلة وبطيئة لاسرائيل في غزة، وفي شمال اسرائيل حيث يشن حزب الله حربا داخل حدود اسرائيل".

واعتبر التقرير أن ما فعلته إيران بإسرائيل بشكل اساسي هو ما حاولت اسرائيل القيام به في سوريا من خلال "حملة بين الحروب" ضد الترسيخ الإيراني على مدى العقد الماضي، مضيفا أنه في حال تواصلت الأمور على هذا الشكل، فان ايران "ستتمكن من الادعاء بانها حققت نصرا كبيرا".

ترجمة: وكالة شفق نيوز